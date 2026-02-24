藏壽司首度進軍花蓮　自由店開始召募員工

▲藏壽司x蠟筆小新聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

東台灣壽司控久等了！藏壽司即將進駐花蓮市，位於福建街日出香榭大道的自由店，已在人力銀行召募員工，符合之前公司預計在第2季開幕的進度。

在台灣已有62家分店的藏壽司，今年規劃展店5家以上，除了高雄全新門市「林園沿海路店」已在1月開幕，接下來將首度進駐花蓮市，位於福建街日出香榭大道的自由店，已在人力銀行網站刊登召募員工資訊，符合之前公司預計在第2季開幕的進度。

▲動感十足的「蠟筆小新公仔吊飾」共有5款。（圖／藏壽司提供）

有「被壽司耽誤的扭蛋店」稱號的藏壽司，農曆春節前與日本超人氣動漫「蠟筆小新」推出聯名企畫，13款新扭蛋中，動感十足的「蠟筆小新公仔吊飾」共有5款，加入藏壽司招牌日式KURA燈籠元素，小新直接以經典露屁屁的調皮模樣登場，小葵則以呆萌神情靜靜站在粉紅色燈籠上，肥嘟嘟左衛門倒立掛在燈籠上，另外還有鱷魚阿山、小白。「蠟筆小新磁鐵書籤」與「蠟筆小新動感吊飾」則各有4款。

▲「蠟筆小新絨毛抱枕」、「小白絨毛抱枕」。（圖／藏壽司提供）

藏壽司還把板橋遠科、桃園大興西、台北館前、台中惠文路及高雄五福光華店，打造成主題門市，將蠟筆小新的世界直接搬進店內，讓藏友們在用餐時刻感受滿滿的小新魅力。3月26日前，前往特色聯名店打卡並完成官方指定任務，就有機會抽中療癒感滿滿的「蠟筆小新絨毛抱枕」或超人氣萌力「小白絨毛抱枕」。

▲涮乃葉平日午餐不限時延到年底。（圖／記者黃士原攝）

另外，涮乃葉、橫濱牛排去年推出「平日午餐不限時」大受歡迎，消費者不斷敲碗希望延長，原本最後一波活動在2月6日結束，不過業者宣布再度延長，而且是直接升級為常態活動到年底，11點進場可以用餐到下午4點，涮乃葉的肉品及新鮮蔬菜都能吃到飽，而橫濱牛排自助吧也能無限享用。

部分門市不適用平日午餐不限時活動，涮乃葉分別是桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店4家，橫濱牛排則包括台北微風南京店、台北松菸誠品店、林口三井店、桃園統領廣場店、中壢中山東路店、MITSUI OUTLET PARK台中港店等6家。​