ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宮古島瑰麗酒店最新餐廳酒吧開箱　海邊享無菜單料理、宮古藍特調

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／業者提供）

▲宮古島瑰麗酒店。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／日本報導

宮古島瑰麗酒店於2025年3月開幕後，成為當地最頂級的旅宿選擇。在開幕滿一周年後，酒店宣布在園區內私人海灘旁，推出全新日式餐廳與酒吧「苧麻 CHOMA」，以餐桌打造一場結合在地食材、祭典、人文的味蕾饗宴。酒店也與鄰近工坊合作，推出住客才能參加的手作體驗，以五感讓旅客入住宮古島瑰麗，就能了解在地文化魅力。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店全新日式餐廳「苧麻 CHOMA」日夜樣貌，目前已開始試營運。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

「苧麻」是日本高級和服布料代表之一的「宮古上布」重要纖維植物，全程需以手工慢慢織成，一天最多只能產出30×40公分大小的布料，是宮古島最具代表性的工藝。宮古島瑰麗酒店以該植物為餐廳命名，期望透過美食，讓饕客感受細膩之美與一絲不苟的職人精神。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客能近距離欣賞主廚料理過程。（圖／記者蔡玟君攝）

「苧麻 CHOMA」餐飲空間由鄰近海岸邊的多棟獨立建築組成，設有燒鳥、天婦羅、壽司吧檯區、鐵板料理區、酒吧及包廂空間，除了室內座位外，亦有可眺望海景的露台座位與吧台。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼從和牛到天婦羅、海鮮，幾乎使用宮古島和沖繩食材製作。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲依據當季食材也有機會吃得到鰻魚飯。（圖／記者蔡玟君攝）

晚餐提供1萬8000日圓、2萬5000日圓與3萬5000日圓三種價格的無菜單料理套餐選擇，開放式廚房讓旅客能近距離欣賞主廚以宮古島和沖繩當季食材製作料理、或細膩裝點餐盤的過程，從天婦羅、鰻魚飯、龍蝦、炭火燒等都吃得到，並有專人提供餐酒搭配服務。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲苧麻酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

酒吧更能讓旅人在微醺中感受宮古島魅力。調酒師以細緻的田野調查，並從與當地人互動的過程中汲取靈感，轉化為一杯杯讓人印象深刻的特色調酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲特色調酒「Paantu」源於宮古島同名傳統祭典。（圖／記者蔡玟君攝）

如調酒「Paantu」源於宮古島同名傳統祭典，在祭典舉行時，當地人會戴上鬼面具、全身塗滿泥巴追逐民眾，被沾到泥巴代表得到來自神明的祝福，也讓祭典過程中尖叫連連，增添熱鬧氛圍。

調酒師特別訂製外觀雕刻有「Paantu」面具的杯具，並塗上巧克力醬端上桌，讓旅客拿起酒杯時忍不住驚呼，當手指沾上巧克力醬，彷彿在祭典中被泥巴沾到，得到賜福。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲根據你是哪裡人改變色彩的調酒「宮古島人？還是訪客？」。（圖／記者蔡玟君攝）

另一款調酒「宮古島人？還是訪客？」則展現島民的生活特性。調酒師觀察，在地人習慣傍晚時到沙灘，但遊客卻喜歡白天就到海灘玩，因此「宮古島人？還是訪客？」調酒以宮古島沙灘日落時，粉紫色晚霞色調呈現，但點這款調酒的客人若是旅客，透過調酒師特殊手法，調酒會變成為代表「宮古藍」的色彩，讓人印象深刻。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲在地手作工坊「チームあだん あだん工房」主理人Emiko Fujiwara。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼可以體驗編織祈福手環。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

除了透過全新餐飲空間認識在地文化，宮古島瑰麗酒店也與在地手作工坊「チームあだん あだん工房」合作，讓住客可以報名參加，在主理人Emiko Fujiwara的指導下，使用曬乾的阿檀葉與月桃葉手作祈福手環，以及注連繩。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也有宮古島瑰麗酒店住客限定的注連繩編織體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

Emiko表示，祈福手環上以染色後的葉子編織出「5、4、5、4」順序的格紋，蘊含「永遠幸福」的寓意，約1小時就能完成，一般散客也可透過官方IG預約前往體驗，每次3000日圓。注連繩則是瑰麗酒店住客專屬方案，製作時間約1小時至1個半小時時間，可以運用巧思編織成單環或雙環造型，並能挑選喜歡的飾品裝飾，別具紀念意義。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店建築宛如一座融入自然的白色岩壁，每一處都是風景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

而入住宮古島瑰麗酒店，更是將旅程提升至截然不同的層次。酒店坐落於碧海環繞的半島之上，共55棟獨立Villa，整體建築宛如一座座白色岩壁山城，自然地融入在地景色中。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼每間Villa均享有私人泳池、海景視角。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲躺在床上也能看海。（圖／記者蔡玟君攝）

每間Villa均享有私人泳池，依據房型部分可直通私人沙灘，或享有專屬發呆亭，讓旅客無論何時都能感受宮古藍的療癒美景；總統套房更設有專屬廚房、戶外燒烤吧，能請主廚前往製作餐點。

讓人驚喜的是每一晚的開夜床服務。除了準備拖鞋、瓶裝水擺放床頭，並將燈光與枕頭調整為夜晚模式，酒店每天都會提供一款特色甜點以綠色瓷器承裝，讓人每天回房都是一場期待。

▲▼星宇航空台北-馬尼拉航線將於12月16日恢復飛航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空已開飛宮古島航線。（圖／星宇航空提供）

▲▼宮古島與那霸前賓沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宮古島代表景點「與那霸前濱沙灘」。（圖／記者蔡玟君攝）

而現在想要前往宮古島也很方便，星宇航空已開闢台北、台中直飛宮古島（下地島機場）航線，每周2個來往班次，最快1個半小時內就能抵達，讓旅客能更方便前往這處擁有「東亞馬爾地夫」美譽的絕美島嶼，欣賞漸層琉璃海色與白沙灘。

關鍵字： 日本旅遊 宮古島 亞洲旅遊 美食雲 美食情報 飯店旅館 星級飯店 度假旅館 宮古島瑰麗酒店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

i-dle復刻「葉舒華我是誰」　世巡下一站就在台北！

推薦閱讀

日本櫻花女王春節參訪九族櫻花祭

日本櫻花女王春節參訪九族櫻花祭

春上布丁聯名短尾矮袋鼠　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

春上布丁聯名短尾矮袋鼠　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽

高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽

UG「哈瓜系列」首創雲頂奶蓋　青山推水蜜桃青茶

UG「哈瓜系列」首創雲頂奶蓋　青山推水蜜桃青茶

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

亞尼克京都宇治茶季推17款甜點　有極濃焙茶、抹茶脆皮生乳捲

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

真航空台中直飛釜山3/30啟航　一週五班、即日起開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

台北4大「山林親水步道」懶人包

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

獨／台南35年林家肉燥飯復活

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

熱門行程

最新新聞更多

日本櫻花女王春節參訪九族櫻花祭

春上布丁聯名短尾矮袋鼠　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽

UG「哈瓜系列」首創雲頂奶蓋　青山推水蜜桃青茶

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

2026台灣燈會必看亮點正式揭曉

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366