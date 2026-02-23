全台首座！　桃園燈會13米機械飛馬　科技互動新體驗

▲2026桃園燈會13米機械飛馬震撼展翼。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園燈會—飛馬耀桃園」於 2月 25日至 3 月 8 日閃耀登場！為期 12 天的燈會橫跨「虎頭山創新園區」、「南崁溪水岸」及「三民運動公園」三大場域，分別打造「未來光域」、「森韻流域」與「dtto friends 樂園」。今年不僅有全台首座機械動態飛馬主燈，更導入遊樂園等級的巡遊展演與科技互動，邀請民眾共赴這場光影嘉年華。

幸福啟航！ 雙迎賓門打造感官儀式感

市府觀旅局23日表示，抵達燈會燈區，首波亮點便是兩座象徵幸福入口的迎賓門。「桃花朵朵開」以桃園市花為靈感，巨大的粉嫩花瓣層層堆疊，結合律動光影，走入其中彷彿漫步於盛開的花海隧道，是情侶與網美必拍的首選。而「桃囍臨門」則揉合傳統「囍」字文化與時尚線條，粉潤桃子燈芒象徵馬年福氣，更特別的是現場還散發淡淡的水蜜桃芳香，讓遊客一進門就從視覺與嗅覺感受到滿滿祝福。

▲「桃花朵朵開」迎賓門。（圖／觀旅局提供）

13米機械飛馬震撼展翼！ AR求籤與免費設施玩翻天

進入虎頭山創新園區「未來光域」，高 13 公尺、展翼 18 公尺的全金屬機械主燈「飛馬耀桃園」威震全場，結合煙霧、雷射與多軸機械運作，展現翱翔天際的氣勢。園區設有超大蝴蝶翅膀互動鞦韆，更隱藏著科技驚喜：民眾掃描現場 QR Code，即可透過 AR 技術看見空中虛擬裝置，進行「現地美拍」或線上「求籤祈福」。此外，園區內規劃旋轉木馬、海盜船、摩托車、小火車等設施供小朋友免費搭乘，讓賞燈之餘充滿歡笑聲。

南崁溪奇幻轉身：闖入水霧森林 遇見異國風搖搖馬

離開科技感，沿著南崁溪水岸漫步，空氣中瀰漫著花草芬芳與繚繞水霧。首先迎接遊客的是會動的白鷺鷥、荷花及鴨子等傳統花燈，在自然旋律中閃動。隨後登場的巨型童趣搖搖馬，瞬間喚醒童年木馬回憶；緊接著進入由光束折射的神祕光廊，讓人彷彿闖入森林仙境。漫步河岸時，還能巧遇成群調皮趴在河畔的可愛河馬燈組，在溪畔傳遞溫馨祝福。

dtto friends 萌力全開！「馬力食足」展現在地生命力

冒險終點來到三民運動公園，由 Dcard 人氣 IP dtto friends 坐鎮！腸太郎、狗狗和好鴨等角色換上馬年限定裝扮，並融入吃元宵、放天燈等傳統元素，是今年最夯的社群打卡熱點。在童趣氛圍中，農業局特別打造的「馬力食足」燈組同樣吸睛，以勤勉的馬兒結合桃園在地農特產意象，傳遞「馬到成功、食在滿足」的豐收喜悅。

燈會不只是賞燈！ 沉浸式巡遊打造「光影樂園」

今年燈會翻轉傳統模式，將場域變身為充滿生命力的「沉浸式光影樂園」。假日推出的「沉浸式巡遊」如同嘉年華，光影使者穿梭於人群間零距離嬉戲；而在核心的「奔 FUN 舞台」，則有驚險馬戲特技與多元音樂輪番上演，天天呈現不同主題的感官激盪，讓現場歡樂氣氛沸騰。