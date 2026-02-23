ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台首座！　桃園燈會13米機械飛馬　科技互動新體驗

▲2026桃園燈會「飛馬耀桃園」

▲2026桃園燈會13米機械飛馬震撼展翼。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園燈會—飛馬耀桃園」於 2月 25日至 3 月 8 日閃耀登場！為期 12 天的燈會橫跨「虎頭山創新園區」、「南崁溪水岸」及「三民運動公園」三大場域，分別打造「未來光域」、「森韻流域」與「dtto friends 樂園」。今年不僅有全台首座機械動態飛馬主燈，更導入遊樂園等級的巡遊展演與科技互動，邀請民眾共赴這場光影嘉年華。

幸福啟航！　雙迎賓門打造感官儀式感

市府觀旅局23日表示，抵達燈會燈區，首波亮點便是兩座象徵幸福入口的迎賓門。「桃花朵朵開」以桃園市花為靈感，巨大的粉嫩花瓣層層堆疊，結合律動光影，走入其中彷彿漫步於盛開的花海隧道，是情侶與網美必拍的首選。而「桃囍臨門」則揉合傳統「囍」字文化與時尚線條，粉潤桃子燈芒象徵馬年福氣，更特別的是現場還散發淡淡的水蜜桃芳香，讓遊客一進門就從視覺與嗅覺感受到滿滿祝福。

▲2026桃園燈會「飛馬耀桃園」

▲「桃花朵朵開」迎賓門。（圖／觀旅局提供）

13米機械飛馬震撼展翼！　AR求籤與免費設施玩翻天

進入虎頭山創新園區「未來光域」，高 13 公尺、展翼 18 公尺的全金屬機械主燈「飛馬耀桃園」威震全場，結合煙霧、雷射與多軸機械運作，展現翱翔天際的氣勢。園區設有超大蝴蝶翅膀互動鞦韆，更隱藏著科技驚喜：民眾掃描現場 QR Code，即可透過 AR 技術看見空中虛擬裝置，進行「現地美拍」或線上「求籤祈福」。此外，園區內規劃旋轉木馬、海盜船、摩托車、小火車等設施供小朋友免費搭乘，讓賞燈之餘充滿歡笑聲。

▲2026桃園燈會「飛馬耀桃園」

南崁溪奇幻轉身：闖入水霧森林　遇見異國風搖搖馬

離開科技感，沿著南崁溪水岸漫步，空氣中瀰漫著花草芬芳與繚繞水霧。首先迎接遊客的是會動的白鷺鷥、荷花及鴨子等傳統花燈，在自然旋律中閃動。隨後登場的巨型童趣搖搖馬，瞬間喚醒童年木馬回憶；緊接著進入由光束折射的神祕光廊，讓人彷彿闖入森林仙境。漫步河岸時，還能巧遇成群調皮趴在河畔的可愛河馬燈組，在溪畔傳遞溫馨祝福。

dtto friends 萌力全開！「馬力食足」展現在地生命力

冒險終點來到三民運動公園，由 Dcard 人氣 IP dtto friends 坐鎮！腸太郎、狗狗和好鴨等角色換上馬年限定裝扮，並融入吃元宵、放天燈等傳統元素，是今年最夯的社群打卡熱點。在童趣氛圍中，農業局特別打造的「馬力食足」燈組同樣吸睛，以勤勉的馬兒結合桃園在地農特產意象，傳遞「馬到成功、食在滿足」的豐收喜悅。

燈會不只是賞燈！　沉浸式巡遊打造「光影樂園」

今年燈會翻轉傳統模式，將場域變身為充滿生命力的「沉浸式光影樂園」。假日推出的「沉浸式巡遊」如同嘉年華，光影使者穿梭於人群間零距離嬉戲；而在核心的「奔 FUN 舞台」，則有驚險馬戲特技與多元音樂輪番上演，天天呈現不同主題的感官激盪，讓現場歡樂氣氛沸騰。

關鍵字： 桃園燈會 機械飛馬 主燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【孤兒小猴遭拖拽】Panchi尖叫奔向玩偶　保育員暖心解釋❤

推薦閱讀

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

埔里森林逐燈祭2／27起地理中心碑登場

埔里森林逐燈祭2／27起地理中心碑登場

2026桃園燈會　交通管制及疏運措施啟動

2026桃園燈會　交通管制及疏運措施啟動

住全台三間萬豪5星飯店免2萬　送早餐、下午茶

住全台三間萬豪5星飯店免2萬　送早餐、下午茶

東京晴空塔明天也停業

東京晴空塔明天也停業

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

設計迷朝聖清單　三大藝術旅宿一次看

設計迷朝聖清單　三大藝術旅宿一次看

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

苗栗三義絕美「綠廊咖啡廳」

苗栗三義絕美「綠廊咖啡廳」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

2026桃園燈會　交通管制及疏運措施啟動

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

埔里森林逐燈祭2／27起地理中心碑登場

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

熱門行程

最新新聞更多

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

埔里森林逐燈祭2／27起地理中心碑登場

2026桃園燈會　交通管制及疏運措施啟動

住全台三間萬豪5星飯店免2萬　送早餐、下午茶

東京晴空塔明天也停業

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

設計迷朝聖清單　三大藝術旅宿一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366