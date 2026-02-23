桃園燈會2/25起登場　交通管制及疏運措施啟動

▲2026桃園燈會，交通管制及疏運措施啟動。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園燈會」於2月25日至3月8日，為期12天在桃園區虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園亮麗登場：市府交通局23日表示，為因應桃園燈會湧入的大量人潮及車流，將於活動會場周邊道路執行交通管制，並加強疏運措施以紓解人流及車流，維護交通順暢。

▲2026桃園燈會，交通管制及疏運措施啟動。（圖／交通局提供）

交通局指出，燈會管制區內禁止車輛進入及停放，周邊將加強拖吊取締。開車民眾建議停放新永和市場停車場；騎機車可至青溪公園、桃園高中（假日）及退輔會職訓中心（假日）臨時停車區。為方便民眾賞燈，市府提供2條免費接駁專車：紅線往返「桃園火車站後站－會稽河濱公園」，藍線往返「新永和市場－虎頭山新創園區」，並將依人潮彈性增班，建議優先搭乘大眾運輸前往。

▲2026桃園燈會，交通管制及疏運措施啟動。（圖／交通局提供）

另活動展區周邊設有YouBike租借場站，因應燈會可能增加之使用需求，交通局於「繽紛之丘（青溪二路）」場站新設30柱臨時車柱，並於活動期間加強展區周邊場站調度，歡迎市民朋友多加利用YouBike前往賞燈。惟為維護人潮安全，於虎頭山創新園區、三民運動公園、第一河濱公園及南崁溪自行車道（三元街至成功路三段）等燈區核心範圍內，請改以牽行方式通過、禁止騎乘，共同維護順暢安全的賞燈動線。

桃園燈會期間，YouBike騎乘建議路線如下：

◎前往虎頭山創新園區：桃園火車站(前站)YouBike場站－台1甲線(復興路、萬壽路二段)－桃林鐵路自行車道－南崁自行車道－桃園高中YouBike場站。

◎前往三民運動公園：復興路朝陽街口YouBike場站－東溪綠園自行車道－朝陽街－三民路二段－青溪公園YouBike場站。