ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園燈會2/25起登場　交通管制及疏運措施啟動

▲2026桃園燈會交通管制及疏運措施

▲2026桃園燈會，交通管制及疏運措施啟動。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園燈會」於2月25日至3月8日，為期12天在桃園區虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園亮麗登場：市府交通局23日表示，為因應桃園燈會湧入的大量人潮及車流，將於活動會場周邊道路執行交通管制，並加強疏運措施以紓解人流及車流，維護交通順暢。

▲2026桃園燈會交通管制及疏運措施

▲2026桃園燈會，交通管制及疏運措施啟動。（圖／交通局提供）

交通局指出，燈會管制區內禁止車輛進入及停放，周邊將加強拖吊取締。開車民眾建議停放新永和市場停車場；騎機車可至青溪公園、桃園高中（假日）及退輔會職訓中心（假日）臨時停車區。為方便民眾賞燈，市府提供2條免費接駁專車：紅線往返「桃園火車站後站－會稽河濱公園」，藍線往返「新永和市場－虎頭山新創園區」，並將依人潮彈性增班，建議優先搭乘大眾運輸前往。

▲2026桃園燈會交通管制及疏運措施

▲2026桃園燈會，交通管制及疏運措施啟動。（圖／交通局提供）

另活動展區周邊設有YouBike租借場站，因應燈會可能增加之使用需求，交通局於「繽紛之丘（青溪二路）」場站新設30柱臨時車柱，並於活動期間加強展區周邊場站調度，歡迎市民朋友多加利用YouBike前往賞燈。惟為維護人潮安全，於虎頭山創新園區、三民運動公園、第一河濱公園及南崁溪自行車道（三元街至成功路三段）等燈區核心範圍內，請改以牽行方式通過、禁止騎乘，共同維護順暢安全的賞燈動線。

桃園燈會期間，YouBike騎乘建議路線如下：

◎前往虎頭山創新園區：桃園火車站(前站)YouBike場站－台1甲線(復興路、萬壽路二段)－桃林鐵路自行車道－南崁自行車道－桃園高中YouBike場站。

◎前往三民運動公園：復興路朝陽街口YouBike場站－東溪綠園自行車道－朝陽街－三民路二段－青溪公園YouBike場站。

關鍵字： 桃園燈會 交通管制 免費接駁 YouBike 停車資訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【最無辜的那種貓】走一個貓式滑步！牠的小肚肚什麼都能藏

推薦閱讀

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

埔里森林逐燈祭2／27起地理中心碑登場

埔里森林逐燈祭2／27起地理中心碑登場

2026桃園燈會　交通管制及疏運措施啟動

2026桃園燈會　交通管制及疏運措施啟動

住全台三間萬豪5星飯店免2萬　送早餐、下午茶

住全台三間萬豪5星飯店免2萬　送早餐、下午茶

東京晴空塔明天也停業

東京晴空塔明天也停業

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

設計迷朝聖清單　三大藝術旅宿一次看

設計迷朝聖清單　三大藝術旅宿一次看

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

苗栗三義絕美「綠廊咖啡廳」

苗栗三義絕美「綠廊咖啡廳」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

2026桃園燈會　交通管制及疏運措施啟動

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

埔里森林逐燈祭2／27起地理中心碑登場

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

熱門行程

最新新聞更多

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

埔里森林逐燈祭2／27起地理中心碑登場

2026桃園燈會　交通管制及疏運措施啟動

住全台三間萬豪5星飯店免2萬　送早餐、下午茶

東京晴空塔明天也停業

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

設計迷朝聖清單　三大藝術旅宿一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366