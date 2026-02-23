ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
埔里森林逐燈祭邁第七屆　2／27起返地理中心碑呈現夜光魔法森林

▲2026埔里森林逐燈祭2月27日登場。（圖／翻攝「埔里森林逐燈祭 Puli Lantern Festival」粉絲專頁）

記者高堂堯／南投報導

2026埔里森林逐燈祭將於2月27日至3月8日在台灣地理中心碑登場，埔里鎮公所指出，今年以「閃耀・台灣之心」為主題，結合全台獨一無二的地理中心與森林環境，讓光在樹影與夜色之間流動，讓夜晚的中心碑呈現全新樣貌和「魔法森林」。

鎮公所表示，埔里森林逐燈祭已邁入第7年，持續以友善環境、守護文化與自然、創造在地經濟效益及深化地方夥伴關係為核心理念，邀請居民共同參與，創造真正屬於埔里人的燈會；今年回到第一屆的舉辦地，主燈〈眾心之聚〉設於中心碑，以竹構結合紅色光影環繞「台灣之心」，象徵鎮民凝聚的力量與熱情。

本屆活動安排四個由埔里在地藝術家帶領社區及孩子共同創作燈區：李翌綸的〈折光・中心〉以「地理中心」為靈感，透過透明球體與光線折射，呈現白天與夜晚截然不同的光影樣貌；〈下雨的雲與開出的花〉為擅長陶藝創作的黃筠筑以雲與花為意象，將燈光化作落在土地上的雨水，描繪生命在滋養中慢慢生長的畫面；廖珮如的〈蝶映埔里〉以埔里引以為傲的蝴蝶生態為主題，結合在地生態特色、社區與孩子的創意，邀請民眾看見家鄉的自然樣貌；而由黑炭、眉毛帶領創作的〈夜獸〉，則以夜晚森林裡的小小生命，陪伴民眾走進夜色之中，現場也設置敲鐘區〈敲亮埔里〉供民眾許願、輕敲祝福之鐘。

開幕當天則將限量發放提燈，結構延續竹材特色、設計為火把造型，可手持也可提掛，其上有埔里吉祥物「噗哩」騎木馬圖樣、象徵馬到成功，並安排喜裂克文化藝術團與火舞演出，以及抽獎活動，加碼抽出30件活動夜光T恤；活動期間逢假日推出市集「545市」，集結在地特色攤販和現場表演，讓民眾賞燈之餘，也能輕鬆逛市集、品嘗地方風味，更多資訊請關注「埔里森林逐燈祭」粉絲專頁https://www.facebook.com/pulilanternfes/。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

