樂華夜市無名雞排只賣70口感超厚實　排隊人潮就是最佳招牌

永和美食推薦「永和樂華夜市無名雞排」，逛夜市發現巷子裡排隊人潮很多，搜尋才發現這間叫做無名雞排，網路上有很多人推薦。雖然吃飽了，但還是很好奇這排隊人潮的魅力，決定加入排隊買雞排，看看有多好吃。
位置
從捷運頂溪站或永安市場站走過來大約10分鐘左右，開車可以停在永權實業樂華夜市停車場或永和樂華停車場，這裡是中永和地區很熱鬧的地方，晚上來附近機車停車位非常難找。
▲開在巷子裡，不顯眼的地點卻有醒目的排隊人潮。
▲看起來很多在地人買回家當宵夜。
▲營業時間周一、周四、周日固定公休，其他日期則不定時休息。
製作流程
▲客人很多，現場大概排了20分鐘。
▲排隊接近攤位前，老闆會先詢問要點什麼，這裡都是現點現炸，人多要有耐心等候。
▲基本的調味有胡椒粉，也可以加辣。
菜單
網路評價推薦必點雞排，其他炸物還有甜不辣、米血、雞屁股、豆干、四季豆、香腸等品項，價格都不貴。要注意的是雞排不提供切、剪及梅粉。
推薦品項
地瓜薯條
▲外層炸得酥香，地瓜本身甜度高，綿密好吃。
雞排
招牌雞排拿在手上沉甸甸的，份量十足。剛拿到超級燙，外皮炸得酥脆，咬下去還會有卡滋聲。肉質厚實帶點肉汁，不會乾柴，味道很香！
永和樂華夜市無名雞排
地址：新北市永和區保平路3號
營業時間：17：10－00：00（周一、四、日公休）
