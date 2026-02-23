橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底　火鍋自助吧爽吃5小時

▲涮乃葉平日午餐不限時延到年底。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本雲雀集團旗下橫濱牛排、涮乃葉的「平日午餐不限時」活動再度延長，而且直接升級為常態活動到年底，除了部分門市不適用，其他分店都能爽嗑火鍋、自助吧5小時。

涮乃葉、橫濱牛排去年推出「平日午餐不限時」大受歡迎，消費者不斷敲碗希望延長，原本最後一波活動在2月6日結束，不過昨日業者宣布再度延長，而且是直接升級為常態活動到年底，11點進場可以用餐到下午4點，涮乃葉的肉品及新鮮蔬菜都能吃到飽，而橫濱牛排自助吧也能無限享用。

不過，部分門市不適用平日午餐不限時活動，涮乃葉分別是桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店4家，橫濱牛排則包括台北微風南京店、台北松菸誠品店、林口三井店、桃園統領廣場店、中壢中山東路店、MITSUI OUTLET PARK台中港店等6家。





▲涮乃葉自助吧的新鮮蔬菜都能無限取用。（圖／記者黃士原攝）

涮乃葉主打火鍋吃到飽，餐點價位依所選肉品套餐而有所不同，以統一時代市府店為例，最低是豬肉+雞肉套餐（平日午餐480元、晚餐及假日520元），有4種肉品無限供應；最高是澳洲低脂和牛+美國板腱牛+海鮮套餐（午餐800元、晚餐及假日850元），有7種肉品與海鮮吃到飽。

不只主食肉品吃到飽，中央島區提供30款新鮮蔬菜都是自助取用，從高麗菜、地瓜葉、茼蒿到杏鮑菇、木耳、金針菇都有，另外還提供飲料、甜點與冰淇淋，也是無限供應，想吃多少就拿多少。

▲橫濱牛排「平日午餐不限時」再延長到年底。（圖／取自橫濱牛排官網）

橫濱牛排則是點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

▲福勝亭則端出雙人定食優惠。（圖／三商餐飲提供）

另外，福勝亭則端出雙人定食優惠，2月28日前，憑活動截圖至門市即可兌換，雙人套餐原價555元、特價399元，平均單人不到200元。雙人套餐共有兩款，組合一為開運豬排定食搭配鮮嫩炸雞柳定食，附涼拌小菜1份與飲料2杯；組合二為開運豬排定食搭配和風咖哩雞肉定食，同樣附涼拌小菜1份與飲料2杯。