ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住全台三間萬豪5星飯店免2萬「送早餐、下午茶」　花蓮飯店買1送1

▲▼桃園大溪笠復威斯汀度假酒店。（圖／業者提供）

▲萬豪國際集團旗下三間飯店推出三城聯賣專案。上圖為桃園大溪笠復威斯汀度假酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

看準國旅市場多元玩法需求，萬豪國際集團旗下三家飯店，包括桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店與台中李方艾美酒店，推出「山海都會 三城任意遊」三城聯賣住房專案，即日起至6月27日限時銷售，每套售價1萬9999元，平均每人每晚不到3334元，可依序入住三館，體驗山林度假、溫泉療癒與都會風格住宿。

業者表示，本次專案主打一次購買、分次入住，旅客可任選其中一館作為首站，並獲得另外兩館平日雙人住宿券（周日至周四適用，周末及指定日期需加價），入住期間為即日起至6月30日止，不需連續入住，行程安排更具彈性。

▲▼萬豪集團三城聯賣。（圖／業者提供）

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店。

▲▼萬豪集團三城聯賣。（圖／業者提供）

▲台中李方艾美酒店示意圖。

三館住宿內容各有特色。「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」提供豪華客房住宿含雙人早餐，並加贈價值2000元禮享優惠本；「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」提供豪華或精選客房住宿含雙人早餐，每房加贈價值550元咖啡酒吧雙人下午茶，客房內設有獨立泡湯池，可享員山碳酸氫鈉泉。「台中李方艾美酒店」則安排經典客房住宿，主打市中心地段與高空景觀體驗。

此外，入住專案可累積萬豪旅享家點數與房晚。若於6月30日前完成三館入住，還可額外獲得最高1萬5000點萬豪旅享家點數，可用於全球萬豪旗下品牌兌換住宿或相關禮遇。

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

▲花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

花蓮福容大飯店則在3月推出「醫護專屬感恩月」活動，祭出超人氣早午餐「四人同行一人免費」優惠，加入會員每人最低270元。

同時，業者即日起至3月31日推出「福容花時間」買一送一專案，旅客可自由選擇「一日入住兩間房」或「一間房續住兩晚」，選擇市景客房兩晚僅需4500元；海景客房兩晚總價5050元，該專案不含早餐。

關鍵字： 優惠快訊 台中旅遊 桃園旅遊 宜蘭旅遊 飯店旅館 星級飯店 萬豪集團

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【說好的不見不散】柯基公園散步不見老朋友...孤零零地四處張望QQ

推薦閱讀

住全台三間萬豪5星飯店免2萬　送早餐、下午茶

住全台三間萬豪5星飯店免2萬　送早餐、下午茶

東京晴空塔明天也停業

東京晴空塔明天也停業

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

設計迷朝聖清單　三大藝術旅宿一次看

設計迷朝聖清單　三大藝術旅宿一次看

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

苗栗三義絕美「綠廊咖啡廳」

苗栗三義絕美「綠廊咖啡廳」

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

台中小火鍋最低179元起！蒸煮麵滷肉飯吃到飽

台中小火鍋最低179元起！蒸煮麵滷肉飯吃到飽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

獨／台南35年林家肉燥飯復活

台北4大「山林親水步道」懶人包

台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

全台5家必比登牛肉麵整理包

莎倫娜號質感升級　北、高雙港煥新啟航

熱門行程

最新新聞更多

住全台三間萬豪5星飯店免2萬　送早餐、下午茶

東京晴空塔明天也停業

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！

設計迷朝聖清單　三大藝術旅宿一次看

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

苗栗三義絕美「綠廊咖啡廳」

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366