住全台三間萬豪5星飯店免2萬「送早餐、下午茶」　花蓮飯店買1送1

▲萬豪國際集團旗下三間飯店推出三城聯賣專案。上圖為桃園大溪笠復威斯汀度假酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

看準國旅市場多元玩法需求，萬豪國際集團旗下三家飯店，包括桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店與台中李方艾美酒店，推出「山海都會 三城任意遊」三城聯賣住房專案，即日起至6月27日限時銷售，每套售價1萬9999元，平均每人每晚不到3334元，可依序入住三館，體驗山林度假、溫泉療癒與都會風格住宿。

業者表示，本次專案主打一次購買、分次入住，旅客可任選其中一館作為首站，並獲得另外兩館平日雙人住宿券（周日至周四適用，周末及指定日期需加價），入住期間為即日起至6月30日止，不需連續入住，行程安排更具彈性。

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店。

▲台中李方艾美酒店示意圖。

三館住宿內容各有特色。「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」提供豪華客房住宿含雙人早餐，並加贈價值2000元禮享優惠本；「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」提供豪華或精選客房住宿含雙人早餐，每房加贈價值550元咖啡酒吧雙人下午茶，客房內設有獨立泡湯池，可享員山碳酸氫鈉泉。「台中李方艾美酒店」則安排經典客房住宿，主打市中心地段與高空景觀體驗。

此外，入住專案可累積萬豪旅享家點數與房晚。若於6月30日前完成三館入住，還可額外獲得最高1萬5000點萬豪旅享家點數，可用於全球萬豪旗下品牌兌換住宿或相關禮遇。

▲花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

花蓮福容大飯店則在3月推出「醫護專屬感恩月」活動，祭出超人氣早午餐「四人同行一人免費」優惠，加入會員每人最低270元。

同時，業者即日起至3月31日推出「福容花時間」買一送一專案，旅客可自由選擇「一日入住兩間房」或「一間房續住兩晚」，選擇市景客房兩晚僅需4500元；海景客房兩晚總價5050元，該專案不含早餐。