過年還沒玩夠？設計迷朝聖清單　連假先規劃：日本三大藝術旅宿一次看

▲▼ 。（圖／擷取自IG@hotel_il_palazzo、parkhoteltokyo、bna_wall）

▲過年還沒玩夠？設計迷朝聖清單，連假先規劃：日本三大藝術旅宿一次看 。（圖／擷取自IG@hotel_il_palazzo、parkhoteltokyo、bna_wall）

記者王威智／綜合報導

農曆年假期才剛結束，不少人直呼還沒玩夠。本週迎來3天假期，四月初還有4天連假，不少人已經開始搜尋機票。飛行時間僅2至3小時的日本，成為短程出國首選。如果這趟旅行不只想吃美食、逛街拍照，而是走進建築與設計現場，那麼從福岡到東京，這幾間飯店值得先筆記。

如果旅行的目的不只是觀光，而是親身走進設計史的現場，那麼福岡的「Il Palazzo」無疑是建築與室內設計迷必訪的一站。這間於1989年開業的飯店，誕生自福岡市春吉地區的城市振興計畫，當年希望透過一座具有記憶點的建築，重新定義街區形象，也因此催生出一件後現代主義的重要作品。

Il Palazzo由日本傳奇室內設計師內田繁擔任設計總監，他邀請義大利後現代建築大師阿爾多．羅西共同參與建築設計。羅西擅長用圓柱、方形量體堆疊出極具辨識度的建築外觀，讓人一眼就能記住這棟建築的輪廓。他認為建築不只是居住空間，而是城市記憶的一部分。Il Palazzo延續羅西的幾何語言，同時融入日式寺院的節制與秩序，形塑出兼具國際視野與在地精神的後現代建築。

色彩是Il Palazzo最鮮明的特色之一。整體風格深受1980年代孟菲斯設計運動影響，建築外觀以紅、綠、藍三原色構成。外牆採用來自伊朗的紅色大理石，搭配做舊綠銅板與藍色入口空間，色彩張揚卻比例精準，成為春吉街區中極具辨識度的存在，也是不少設計迷專程造訪、拍照取景的地標。

原本作為迪斯可舞廳的空間，在2023年改建為接待大廳，挑高近六公尺。最吸睛的是金色酒櫃《El Dorado》，這件作品是羅西為飯店打造的縮小版建築立面，宛如將整棟建築語彙濃縮於室內空間。

地下空間則可見內田繁的裝置藝術《Dancing Water》，透過水與光線的流動，引入情緒層次，讓空間不再只是靜態結構。通往客房的走廊保留1989年原始設計，從燈箱、手繪草圖，到標誌性的紅色座鐘Dear Morris與蛋形燈L’uovo，細節處處可見設計史的痕跡。對於設計迷而言，這不僅是一間飯店，更是一座可以入住的建築作品。

若將視角轉向東京，另一種以藝術為核心的住宿型態也逐漸成形。

位於日本橋的「BnA_WALL」於2021年開幕，原為西陣織商社東京本社建築。飯店將整體客房空間定位為藝術作品，在藝術總監上山悠二與建築師元木大輔等團隊帶領下，打造26間「住宿型藝術作品」。從牆面、天花板到家具陳設，皆由藝術家親自設計，每一間房都是完整世界觀的延伸。參與藝術家包含Youta Matsuoka、Haruna Kawai、EVERYDAY HOLIDAY SQUAD與Konel等23組創作者。BnA_WALL亦提出將住宿費部分回饋藝術家的機制，嘗試建立旅宿與藝術創作的共生模式。

另一間被譽為藝術旅館先驅的「PARK HOTEL東京」則自2003年開幕以來，持續在館內展示超過400件藝術作品。從大廳、中庭到各樓層走廊與客房，處處皆為展覽空間。25樓中庭定期舉辦「ART colours」展覽，30公尺挑高牆面播放藝術介紹影片；26至34樓的走廊化身為「Corridor Gallery」，讓旅人於移動之間與藝術不期而遇。

自2012年起，PARK HOTEL東京推動「Artist in Hotel」企劃，邀請藝術家進駐創作，將整層客房打造成全室彩繪的Artist Room，讓住宿本身成為沉浸式藝術體驗。

連假若想為旅程增添更多文化厚度，不妨選擇一間有設計靈魂的飯店。從福岡的後現代建築經典，到東京的藝術實驗旅宿，這些空間不只是落腳之處，更是旅途中最值得細細品味的風景。

關鍵字： 日本設計旅宿 福岡Il Palazzo 內田繁 阿爾多羅西 後現代建築 孟菲斯設計風格 福岡設計飯店 東京藝術旅館 BnA_WALL PARK HOTEL東京 Artist in Hotel 住宿型藝術作品 日本橋旅館 設計迷朝聖 日本連假旅遊 日本三天連假 日本四天連假 日本自由行住宿 建築迷必訪 藝術飯店推薦

