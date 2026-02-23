桃園燈會3大燈區搶先看！全台首座機械飛馬主燈　逛水霧森林

▲2026桃園燈會打造全台首座機械動態飛馬主燈。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

「2026桃園燈會—飛馬耀桃園」將於2月25日至3月8日登場，桃園市政府今年將「虎頭山創新園區」、「南崁溪水岸」及「三民運動公園」打造成三大燈區，主題分別為「未來光域」、「森韻流域」與「dtto friends樂園」，更有全台首座機械動態飛馬主燈，並導入遊樂園等級的巡遊展演與科技互動，打造成一場熱鬧的光影嘉年華。

此次主燈設於虎頭山創新園區「未來光域」燈區，高13公尺、展翼18公尺的全金屬機械主燈「飛馬耀桃園」，結合煙霧、雷射與多軸機械運作，展現翱翔天際的氣勢。

▲▼今年桃園燈會三大燈區宛如一場光影嘉年華。

此外，虎頭山燈區入夜後宛如變身成一座未來花園，設有超大蝴蝶翅膀互動鞦韆，更隱藏著科技驚喜，民眾掃描現場 QR Code，即可透過AR技術看見空中虛擬裝置，進行「現地美拍」或線上「求籤祈福」。此外，園區內規劃旋轉木馬、海盜船、摩托車、小火車等設施供小朋友免費搭乘。

▲▼南崁溪水岸也變成燈區。

南崁溪水岸則在此次燈會變成水霧森林，沿著水岸漫步，首先迎接遊客的是會動的白鷺鷥、荷花及鴨子等傳統花燈，隨後登場的巨型童趣搖搖馬，瞬間喚醒童年木馬回憶。民眾也可進入由光束折射的神祕光廊，讓人彷彿闖入森林仙境。

▲▼Dcard人氣 IP dtto friends也亮相。

三民運動公園則由Dcard人氣IP「dtto friends」坐鎮，腸太郎、狗狗和好鴨等角色換上馬年限定裝扮，並融入吃元宵、放天燈等傳統元素，是今年最夯的社群打卡熱點。在童趣氛圍中，農業局特別打造的「馬力食足」燈組同樣吸睛，以勤勉的馬兒結合桃園在地農特產意象，傳遞「馬到成功、食在滿足」的豐收喜悅。

為方便民眾前往，燈會期間提供兩線免費接駁車，平日下午5時、假日下午4時30分起營運，約10至15分鐘一班。分別為紅線「桃園火車站後站⇄會稽河濱公園」及藍線「新永和市場⇄虎頭山創新園區」。

開車民眾建議停放於新永和市場或桃園火車站周邊停車場轉乘接駁車；機車族可利用青溪公園、桃園高中（假日）及退輔會職訓中心（假日）臨時停車場。