金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」　挑戰繞口令抽3個月免費吃

▲周一提供的「原野香烤波特菇麥漢堡」。（圖／金色三麥提供）

記者黃士原／台北報導

金色三麥今日起至3月6日平日中午，推出為期兩周的限定企劃「倒數漢堡」，點購當日商業午餐特色漢堡，自點餐完成出單起倒數10分鐘內出餐，若未準時出餐，餐廳即贈漢堡兌換券。業者同步推出趣味挑戰，10秒內唸出指定繞口令，錄影並上傳至IG限時動態並Tag官方帳號，有機會抽中商業午餐免費吃3個月。

「今天午餐吃什麼？」一直是上班族每天煩惱的問題之一，金色三麥周一到周五的商業午餐，每天推出一款限定漢堡口味，分別是原野香烤波特菇麥漢堡、香酥厚切鮮魚麥漢堡、經典爆脆芥末雞麥漢堡、德式煙燻豪華雙豬麥漢堡、椒麻微醺脆雞麥漢堡。

▲周二提供的「香酥厚切鮮魚麥漢堡」。（圖／金色三麥提供）

今日起至3月6日平日中午12點至下午2點時段，金色三麥再推出期間限定企畫「倒數漢堡」，活動期間內點購當日商業午餐特色漢堡，自點餐完成出單起倒數10分鐘內新鮮現點現做，若未準時出餐，業者就送「漢堡兌換券1張」，可於下次消費使用。

▲周五限定「椒麻微醺脆雞麥漢堡」。（圖／金色三麥提供）

除了限時倒數出餐挑戰，金色三麥也同步推出趣味挑戰「倒數漢堡繞口令挑戰」，活動期間凡點購倒數漢堡，即可拿取店上櫃檯放置的「漢堡麥克風小卡」，並拿起自己的手機、套上最可愛的濾鏡，在10秒內對著漢堡麥克風不NG唸出指定繞口令，錄影並上傳至IG限時動態，並Tag與追蹤官方帳號@lebledortw，即可參加抽獎，有機會獲得「免費吃金色三麥商業午餐3個月」。

▲麥當勞祭出最新優惠券。※點圖放大。（圖／麥當勞提供）

另外，麥當勞今日起至3月31日祭出「一起挺優惠券」，6大系列共38種優惠組合，整張券最高現省2538元。優惠券包含「雙倍應援」，享薯餅2件59元、豬肉滿福堡2件69元、大薯2份及6塊麥克雞塊2件只要99元；可口可樂、焦糖奶茶、金選美式咖啡等7大人氣飲品買1送1。

「美味飽送101元起」享麥香雞、麥香魚搭配麥克雞塊、小薯及33元飲品只要101元，還有四盎司牛肉堡5件組179元首次登場；「雙人共享餐」則有12種組合209元起；早餐時段「元氣先發」6種組合79元起、「早安共享」6種組合159元起。