迪士尼探險號3月啟航「最高折1888」　星宇6月開飛釜山

▲即將開航的「迪士尼探險號」將有獅子王主題海上煙火秀。（圖／迪士尼郵輪提供）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻開工商機，可樂旅遊今（23日）宣布推出限時優惠活動，主打國內外旅遊多重優惠，最高現折1888元，並公布即將開航的迪士尼探險號最新亮點，預訂相關自由行也可享每人現折1888元。而星宇航空則在開工首日宣布新航線好消息，6月1日起開闢「台北／台中－釜山」航線，並於2月25日開賣。

▲透過旅遊業者預訂高鐵旅遊最低69折起。（示意圖／記者李姿慧攝）

可樂旅遊此次推出快閃優惠，旅客需先於活動網頁登入會員並領取專屬優惠代碼後使用。內容涵蓋Club Med指定商品最高折1888元、國外自由行現折888元、高鐵旅遊最低69折起、全球訂房與國外票券88折起等，優惠使用期限自即日起至2月26日下午6點為止。

此外，針對即將於3月10日在新加坡啟航的迪士尼最新遊輪「迪士尼探險號」，業者也同步推出加碼優惠，凡預訂相關自由行商品，可享每人現折1888元優惠。該艘新船被視為亞洲市場備受矚目的新話題，主打七大主題區與沉浸式娛樂體驗。迪士尼遊輪日前亦透露，船上將推出以獅子王為主題的海上煙火秀，並邀請印度影星沙魯克·汗擔任旁白，結合燈光與交響樂設計夜間表演。

▲▼星宇航空將開飛釜山。（圖／業者提供）

星宇航空則正式宣布拓展韓國航網版圖，6月1日起開飛「台北／台中－釜山」，為旗下首條韓國航線，同時更成為全台唯一提供台中直飛釜山的航空公司。

其中「台北－釜山」天天都有航班，「台中－釜山」則採一周3個來往班次，讓中台灣旅客不用遠跑台北，就能方便探索釜山風光。