ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

迪士尼探險號3月啟航「最高折1888」　星宇6月開飛釜山

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供）

▲即將開航的「迪士尼探險號」將有獅子王主題海上煙火秀。（圖／迪士尼郵輪提供）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻開工商機，可樂旅遊今（23日）宣布推出限時優惠活動，主打國內外旅遊多重優惠，最高現折1888元，並公布即將開航的迪士尼探險號最新亮點，預訂相關自由行也可享每人現折1888元。而星宇航空則在開工首日宣布新航線好消息，6月1日起開闢「台北／台中－釜山」航線，並於2月25日開賣。

▲▼高鐵,高鐵列車,高雄站,左營站。（圖／記者李姿慧攝）

▲透過旅遊業者預訂高鐵旅遊最低69折起。（示意圖／記者李姿慧攝）

可樂旅遊此次推出快閃優惠，旅客需先於活動網頁登入會員並領取專屬優惠代碼後使用。內容涵蓋Club Med指定商品最高折1888元、國外自由行現折888元、高鐵旅遊最低69折起、全球訂房與國外票券88折起等，優惠使用期限自即日起至2月26日下午6點為止。

此外，針對即將於3月10日在新加坡啟航的迪士尼最新遊輪「迪士尼探險號」，業者也同步推出加碼優惠，凡預訂相關自由行商品，可享每人現折1888元優惠。該艘新船被視為亞洲市場備受矚目的新話題，主打七大主題區與沉浸式娛樂體驗。迪士尼遊輪日前亦透露，船上將推出以獅子王為主題的海上煙火秀，並邀請印度影星沙魯克·汗擔任旁白，結合燈光與交響樂設計夜間表演。

▲▼星宇航空台北-馬尼拉航線將於12月16日恢復飛航。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空將開飛釜山。（圖／業者提供）

▲▼星宇航空6月開飛釜山。（圖／業者提供）

星宇航空則正式宣布拓展韓國航網版圖，6月1日起開飛「台北／台中－釜山」，為旗下首條韓國航線，同時更成為全台唯一提供台中直飛釜山的航空公司。

其中「台北－釜山」天天都有航班，「台中－釜山」則採一周3個來往班次，讓中台灣旅客不用遠跑台北，就能方便探索釜山風光。

關鍵字： 優惠快訊 可樂旅遊 星宇航空 韓國旅遊 亞洲旅遊 新加坡旅遊 遊輪旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

推薦閱讀

設計迷朝聖清單　三大藝術旅宿一次看

設計迷朝聖清單　三大藝術旅宿一次看

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

苗栗三義絕美「綠廊咖啡廳」

苗栗三義絕美「綠廊咖啡廳」

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

台中小火鍋最低179元起！蒸煮麵滷肉飯吃到飽

台中小火鍋最低179元起！蒸煮麵滷肉飯吃到飽

嘉義瑞里山城春季玩法攻略

嘉義瑞里山城春季玩法攻略

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

迪士尼探險號3月啟航「最高折1888」

迪士尼探險號3月啟航「最高折1888」

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

獨／台南35年林家肉燥飯復活

台北4大「山林親水步道」懶人包

台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

莎倫娜號質感升級　北、高雙港煥新啟航

只有今年！莎倫娜號義式郵輪假期想玩趁現在

全台5家必比登牛肉麵整理包

莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿

熱門行程

最新新聞更多

設計迷朝聖清單　三大藝術旅宿一次看

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

苗栗三義絕美「綠廊咖啡廳」

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

台中小火鍋最低179元起！蒸煮麵滷肉飯吃到飽

嘉義瑞里山城春季玩法攻略

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366