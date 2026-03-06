基隆防空洞公園！走進二戰臨時指揮所　電梯直達半山腰遊戲場

▲擁有寬敞空間和多種設施。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

「希望之丘」位於基隆的中正公園內，擁有三層樓高的溜滑梯和多種攀爬設施，一旁還有溜冰場以及自然生態步道，是個相當熱門的親子景點。更特別的是，前往希望之丘的途中會經過防空洞！這座防空洞與公園開放時間同步，建議小朋友可以先在裡面探索涼爽的岩壁與坑道，感受歷史氛圍，再搭乘電梯直達上方的遊戲區。

信二防空洞

位在基隆中正公園牌樓旁的信二防空洞，是基隆現存規模最大的防空隧道之一，防空洞內設有電梯，可以搭乘電梯向上前往中正公園。這座二戰時期以人工開鑿的臨時指揮所，至今仍保留了原始風貌，不僅能夠看到忽高忽低的裸露岩壁，不時滴落的水聲，更讓人體會到歷史與自然保存的價值及意義。

▲從基隆火車站步行約15分鐘可以抵達信二防空洞。

▲▼坑道的高度約2.5－4公尺。

▲▼由於安全考量將一些通道封閉，據說原本的通道長度很長。

▲搭乘電梯往上抵達公園入口。

親子公園

來到這座公園，首先映入眼簾的是門口的大象藝術裝置，這不僅延續了過往中正公園的經典意象，更是許多在地基隆人的童年回憶。整個公園規劃完善且腹地廣闊，主要分為兩大活動區，其中最受歡迎的莫過於大水塔遊戲區。除了擁有良好視野的景觀之外，設施也很豐富，有超寬敞的磨石子溜滑梯和直排輪場，周邊更貼心配置了公廁與自動販賣機，是個機能完善的親子共遊地點。

▲大象藝術裝置。

▲▼公園環境很好，到處都設有不同設施。

▲無論大人小孩都很適合來散步、玩樂。

▲位在半山腰，可以眺望城市風景。

▲寬敞的磨石子溜滑梯。

▲有直排輪場可以玩，記得自備鞋子！

▲有公廁、販賣機和大垃圾桶。

大水塔遊戲場

最吸睛的就是三層樓高的大水塔遊戲設施，結合了兩座不同高度的水管溜滑梯，內部更集結了攀岩牆、垂直鑽籠和平衡繩索等關卡，有多種具特色的通道可以到達頂端，讓小朋友們可以盡情挑戰。此外，這裡的空間設計對大人也很友善，高度足夠，可以很輕鬆陪玩，如果不玩溜滑梯，也可以走上去看看風景。

▲三層樓高的水管溜滑梯從頂端連接到地面。

▲▼內部通道設計了不同的關卡，小朋友可以盡情享受闖關的樂趣。



▲比較可惜的是沒有設計屋頂，所以小朋友在上面排隊等溜滑梯時會一直曬到太陽。

希望之丘親子遊戲場

地址：基隆市信義區壽山路5號

