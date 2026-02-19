竹山竹藝燈會初五前天天精彩節目　加碼每天千張免費摸彩券

▲2026竹山竹藝燈會馬年迎春不打烊。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為迎接馬年農曆新年，南投縣竹山鎮「2026竹山竹藝燈會」春節期間加碼推出一系列過年限定特別節目，至2月21日初五前天天都有精彩表演輪番上陣，結合竹藝燈景與藝文演出，讓民眾白天走春、晚上賞燈，感受最有年味的竹山。

竹山鎮公所表示，每天雙場次演出節目包含「水晶球藝術」、「立方體特技」、「童話氣球秀」、「小提琴演奏」、「川劇變臉」、「古箏甜甜」、「大氣球吃人秀」、「小丑表演」、「何大衛魔術」、「選秀歌手演唱」等人氣節目輪番登場，營造濃厚年節氣氛，也讓遊客每晚前來都有不同驚喜。

鎮公所也特別在春節期間加碼推出摸彩活動，每晚到燈會服務台就能免費領取摸彩券，每日限量1000張、每人限領1張，送完為止，禮品包括可愛的「獨角獸發光棒」與「歡樂券」；摸彩將在晚間表演時段進行，讓民眾一邊賞燈、一邊看表演，還有機會把好禮帶回家。

鎮長陳東睦表示，希望竹山竹藝燈會成為鄉親與遊客過年走春的好去處，「白天來竹山走走逛逛，晚上賞燈、看表演，吃美食、拍美照，一次滿足全家人的過年行程。」也希望藉由燈會活動帶動市區人潮，促進商圈消費，讓竹山在年節期間更加熱鬧有感。