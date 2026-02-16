九九峰氦氣球明開放預約試乘　2時段氣流相對穩定搭乘機率高

▲草屯九九峰氦氣球樂園試營運中。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

九九峰氦氣球樂園持續試營運，明天將對全國預約民眾開放試乘，不過業者表示，因於2月11日至14日南投縣民體驗期間，觀察到中午前後因日照增強、熱對流旺盛，園區地面風速明顯上升，每日約11時後平均陣風常達7m/s以上，與安全飛行標準4m/s仍有差距，如現場風速超過安全標準，將暫停飛行並協助辦理退票事宜。

業者說明近期飛行狀況，上午約10時30分至11時後，因熱對流影響風速上升較快，需暫停飛行，下午預估5時後風速可能逐漸趨緩，但數值仍偏高，建議民眾來園前可至官網查詢當日即時「飛行／暫停」狀態，實際飛行營運仍以現場即時風速數據的觀測專業判定為準。

▲▼草屯九九峰氦氣球試營運中。（圖／記者高堂堯攝）

業者表示，太陽尚未升高前及下山前1小時，氣流相對穩定，因此特別於2月17日至3月8日開放上午8時至10時 (全票票價699元，最晚需於9時前報到登記)時段，提供僅搭乘氦氣球之晨間票，入園需另購票，及晚場下午4時至6時 (全票票價798元，最晚需於5時前報到登記)氦氣球搭乘套票（以上均不分平假日），搭乘成功機率較高，可至線上購買晨間票。

業者強調，由於天候變化快速，即使來電詢問，亦無法保證當日一定能飛行，但可協助遊客提前掌握「當下」風況資訊，作為行程安排參考；晨間場遊客若欲逛園區其他區域，則仍須於上午10時開園後另外購買入園門票。