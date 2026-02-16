ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雲林賞櫻攻略！草嶺石壁綻放逾半　古坑櫻花季迎來最佳觀賞期

▲雲林古坑櫻花。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲滿開櫻花與山嵐交織，形成層次分明景觀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

春節將至，山城花訊已然報到，雲林古坑高山地帶迎來一年一度粉色盛景。位於海拔約1200公尺的草嶺石壁地區櫻花綻放逾半，沿山路蜿蜒而上的花帶如雲似霞，預告年度賞櫻季正式揭幕。地方與縣府整合交通與步道規劃，串聯景點與接駁服務，讓民眾不僅賞花，更感受自然節律與地方文化交織的春日氣息。

春寒仍在，高山林間卻已染上層層粉色。古坑鄉山區栽植櫻花逾二十年，累計超過兩萬株，涵蓋紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻與垂櫻等二十多品種，形成多時序開花的立體花季景觀。沿149甲與149乙線行進，可見山谷與坡地相繼開花，視覺層次隨海拔變化而遞進，近年已成全台指標性高山賞櫻帶之一。

▲雲林古坑櫻花。（圖／記者游瓊華翻攝）

石壁休閒農業發展協會理事長賴郁憲表示指出，青山坪農場五千餘株櫻花已達滿開，預計農曆年後進入尾聲；九芎神木一帶約五成花況，通往美人谷途中小木屋區已逾七成盛開，美人谷本區約六成，整體觀賞條件漸入佳境，預估二二八連假將達高峰，至3月初花季落幕。除了賞花，地方亦推動生態與文化旅遊結合。賴郁憲建議遊客順遊竹創森基地，在竹構裝置與林間步道中放慢腳步，讓旅程從視覺延伸至身心感受。

文化觀光處長謝明璇表示，活動自2月17日至3月1日，規劃「美人谷環線」步行賞櫻路線，串聯東碧山莊等節點，透過動線設計引導人流分散，提升旅遊品質。交通方面，雲林縣政府協調接駁系統，活動期間各主要景點設置循環接駁車，約30分鐘一班；另提供自斗六火車站直達山區的預約專車，上午與下午各6班往返，盼減少山路車潮與停車壓力，也讓旅客以更從容節奏欣賞山林春色。整體規劃兼顧觀光承載與環境維護，使賞櫻不僅是季節活動，更成為地方永續旅遊的一環。

▲雲林古坑櫻花。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲草嶺山區櫻花盛開，山谷遠望如粉色雲霞。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

關鍵字： 古坑 櫻花 春節賞花 雲林 旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【畫面曝光】南投2車撞翻「動森居民」湧上前分工救人

推薦閱讀

這3家「無名」獲米其林認證

這3家「無名」獲米其林認證

恆春咖啡秘境直面180度藍海景！

恆春咖啡秘境直面180度藍海景！

雲林賞櫻攻略　古坑櫻花季迎來最佳觀賞期

雲林賞櫻攻略　古坑櫻花季迎來最佳觀賞期

台人多愛去日本？日媒認證「9成回頭客」

台人多愛去日本？日媒認證「9成回頭客」

鳥取「牛骨拉麵」每日限量100碗！

鳥取「牛骨拉麵」每日限量100碗！

搭船注意！謹記行動電源「4不1注意」

搭船注意！謹記行動電源「4不1注意」

4家星級飯店中餐廳吃到飽整理

4家星級飯店中餐廳吃到飽整理

台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！

台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光

圓夢趁優惠！華航年貨大街歐洲線78折起

圓夢趁優惠！華航年貨大街歐洲線78折起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

盤點10家耽誤系餐飲品牌

在地超過20年宜蘭式早餐！

台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相

圓夢趁優惠！華航年貨大街歐洲線78折起

華航年貨大街78折起　亞洲航線萬元有找

華航年貨大街美國線78折起

春節玩桃園　熱門景點服務時間看這裡

肥前屋復活！3月與大家重新見面

北市「過年5大花海」免費賞

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

熱門行程

最新新聞更多

這3家「無名」獲米其林認證

恆春咖啡秘境直面180度藍海景！

雲林賞櫻攻略　古坑櫻花季迎來最佳觀賞期

台人多愛去日本？日媒認證「9成回頭客」

鳥取「牛骨拉麵」每日限量100碗！

搭船注意！謹記行動電源「4不1注意」

4家星級飯店中餐廳吃到飽整理

台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366