雲林賞櫻攻略！草嶺石壁綻放逾半　古坑櫻花季迎來最佳觀賞期

▲滿開櫻花與山嵐交織，形成層次分明景觀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

春節將至，山城花訊已然報到，雲林古坑高山地帶迎來一年一度粉色盛景。位於海拔約1200公尺的草嶺石壁地區櫻花綻放逾半，沿山路蜿蜒而上的花帶如雲似霞，預告年度賞櫻季正式揭幕。地方與縣府整合交通與步道規劃，串聯景點與接駁服務，讓民眾不僅賞花，更感受自然節律與地方文化交織的春日氣息。

春寒仍在，高山林間卻已染上層層粉色。古坑鄉山區栽植櫻花逾二十年，累計超過兩萬株，涵蓋紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻與垂櫻等二十多品種，形成多時序開花的立體花季景觀。沿149甲與149乙線行進，可見山谷與坡地相繼開花，視覺層次隨海拔變化而遞進，近年已成全台指標性高山賞櫻帶之一。

石壁休閒農業發展協會理事長賴郁憲表示指出，青山坪農場五千餘株櫻花已達滿開，預計農曆年後進入尾聲；九芎神木一帶約五成花況，通往美人谷途中小木屋區已逾七成盛開，美人谷本區約六成，整體觀賞條件漸入佳境，預估二二八連假將達高峰，至3月初花季落幕。除了賞花，地方亦推動生態與文化旅遊結合。賴郁憲建議遊客順遊竹創森基地，在竹構裝置與林間步道中放慢腳步，讓旅程從視覺延伸至身心感受。

文化觀光處長謝明璇表示，活動自2月17日至3月1日，規劃「美人谷環線」步行賞櫻路線，串聯東碧山莊等節點，透過動線設計引導人流分散，提升旅遊品質。交通方面，雲林縣政府協調接駁系統，活動期間各主要景點設置循環接駁車，約30分鐘一班；另提供自斗六火車站直達山區的預約專車，上午與下午各6班往返，盼減少山路車潮與停車壓力，也讓旅客以更從容節奏欣賞山林春色。整體規劃兼顧觀光承載與環境維護，使賞櫻不僅是季節活動，更成為地方永續旅遊的一環。

▲草嶺山區櫻花盛開，山谷遠望如粉色雲霞。（圖／記者游瓊華翻攝）