春節連假太魯閣走春！各項活動、遊憩及交通資訊全攻略

▲▼春節期間太魯閣國家公園開放遊憩景區及步道，上圖為太魯閣遊客中心。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連假有甚麼計劃呢?太魯閣國家公園管理處特別推出多項主題活動，不僅可以「走步道聽解說」、「看表演逛市集」，還可以「騎電輔車遊社區」，歡迎大家來走春。

▲太魯閣台地步道北段。

為了服務遊客，除了除夕（2/16）外，太魯閣遊客中心、綠水、天祥、合歡山展示館正常開放；太魯閣臺地、得卡倫、大禮大同、綠水(西段)、綠水文山（東段）、天祥塔比多等步道、清水斷崖崇德遊憩據點及合歡山區各據點步道也維持開放。中橫公路則依公路局太魯閣工務段規劃，採取分段管制放行的方式。

▲清水斷崖。

太管處歡迎大家到太魯閣過年走春，也提醒大家不要進入未開放的景點和步道，中橫行車也避免任意路邊停車，維護自身安全。

▲綠水下台地展示館。

春節期間各活動、遊憩及交通簡要資訊如下:

活動1:步步高升 瑞馬迎春 得卡倫步道解說

日期:115/2/14-2/22 （2/16除夕，活動暫停），每日4梯次，每梯次行程由志工帶領及解說約30-40分鐘，後續依個人體能續行或折返。

內容:解說志工引領您走進得卡倫步道，解說步道特色。

報名:活動前一日中午12點前報名，網址: https://forms.gle/S8QVS56MWNHyg4aDA

小禮相送:參加即可獲得活動小禮。

活動2:春節太魯閣部落音樂會

日期: 115/2/19（初三）~2/21（初五) 每日11:00-15:30

地點:太魯閣臺地

內容:

13:30-15:00 原民音樂及舞蹈演出

11:00-15:30 傳統文化市集

13:00-15:00 傳統文化體驗

11:0-11:40；13:00-13:40 太魯閣臺地步道解說

活動3: 電輔自行車 免費體驗 暢遊山海部落

日期:115/1/14-2/28 每日09:00-14:00

租借地點/太魯閣臺地大客車停車場

遊程/太魯閣臺地、太魯閣口、崇德、新城老街

預約網址: https://forms.gle/LxcRTc5qHQ6vnh818

春節期間交通及服務資訊:

資訊1:遊客中心不打烊

太魯閣遊客中心/天祥遊客中心/天祥中橫故事館/綠水下臺地展示館/合歡山遊客中心 正常開館。(2/16除夕休館)

太魯閣遊客中心販賣部，試營運中。

▲2月19日至21日在太魯閣臺地擧辦春節太魯閣部落音樂會。

資訊1:開放步道景點:

太魯閣:太魯閣臺地步道/得卡倫步道/大禮大同步道/

清水斷崖:崇德遊憩點

綠水:綠水遊憩區/綠水步道西段250M/綠水文山步道東段（綠水-陀優恩約450M）

天祥:天祥遊憩區/塔比多步道

合歡山區:合歡山區各步道

資訊3:中橫公路（台8線）

太魯閣-天祥（西行），每日放行6次，07:00-08:30雙向、09:00-09:30西行、13:00-13:30西行、15:00-15:30西行、17:00-17:30雙向

天祥-太魯閣（東行），每日放行6次，07:00-08:30雙向、10:00-10:30東行、12:00-12:30東行、14:00-14:30東行、16:00-16:30東行、17:00-17:30雙向。

關原-天祥

通行時段:07:00-16:30雙向

淨空時段:16:30-18:00 只出不進

封閉時段:18:00-翌日07:00（夜間封閉）