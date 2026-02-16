ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

春節連假太魯閣走春！各項活動、遊憩及交通資訊全攻略

▲▼春節期間太魯閣國家公園開放遊憩景區及步道。（圖／太管處提供，下同）

▲▼春節期間太魯閣國家公園開放遊憩景區及步道，上圖為太魯閣遊客中心。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連假有甚麼計劃呢?太魯閣國家公園管理處特別推出多項主題活動，不僅可以「走步道聽解說」、「看表演逛市集」，還可以「騎電輔車遊社區」，歡迎大家來走春。

▲▼春節期間太魯閣國家公園開放遊憩景區及步道。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣台地步道北段。

為了服務遊客，除了除夕（2/16）外，太魯閣遊客中心、綠水、天祥、合歡山展示館正常開放；太魯閣臺地、得卡倫、大禮大同、綠水(西段)、綠水文山（東段）、天祥塔比多等步道、清水斷崖崇德遊憩據點及合歡山區各據點步道也維持開放。中橫公路則依公路局太魯閣工務段規劃，採取分段管制放行的方式。

▲▼春節期間太魯閣國家公園開放遊憩景區及步道。（圖／太管處提供，下同）

▲清水斷崖。

太管處歡迎大家到太魯閣過年走春，也提醒大家不要進入未開放的景點和步道，中橫行車也避免任意路邊停車，維護自身安全。

▲▼春節期間太魯閣國家公園開放遊憩景區及步道。（圖／太管處提供，下同）

綠水下台地展示館。

春節期間各活動、遊憩及交通簡要資訊如下:
活動1:步步高升 瑞馬迎春 得卡倫步道解說
日期:115/2/14-2/22 （2/16除夕，活動暫停），每日4梯次，每梯次行程由志工帶領及解說約30-40分鐘，後續依個人體能續行或折返。
內容:解說志工引領您走進得卡倫步道，解說步道特色。
報名:活動前一日中午12點前報名，網址: https://forms.gle/S8QVS56MWNHyg4aDA
小禮相送:參加即可獲得活動小禮。

活動2:春節太魯閣部落音樂會
日期: 115/2/19（初三）~2/21（初五) 每日11:00-15:30
地點:太魯閣臺地
內容:
13:30-15:00 原民音樂及舞蹈演出
11:00-15:30 傳統文化市集
13:00-15:00 傳統文化體驗
11:0-11:40；13:00-13:40 太魯閣臺地步道解說

活動3: 電輔自行車 免費體驗 暢遊山海部落
日期:115/1/14-2/28 每日09:00-14:00
租借地點/太魯閣臺地大客車停車場
遊程/太魯閣臺地、太魯閣口、崇德、新城老街
預約網址: https://forms.gle/LxcRTc5qHQ6vnh818

春節期間交通及服務資訊:
資訊1:遊客中心不打烊
太魯閣遊客中心/天祥遊客中心/天祥中橫故事館/綠水下臺地展示館/合歡山遊客中心 正常開館。(2/16除夕休館)
太魯閣遊客中心販賣部，試營運中。

▲▼春節期間太魯閣國家公園開放遊憩景區及步道。（圖／太管處提供，下同）

2月19日至21日在太魯閣臺地擧辦春節太魯閣部落音樂會。

資訊1:開放步道景點:
太魯閣:太魯閣臺地步道/得卡倫步道/大禮大同步道/
清水斷崖:崇德遊憩點
綠水:綠水遊憩區/綠水步道西段250M/綠水文山步道東段（綠水-陀優恩約450M）
天祥:天祥遊憩區/塔比多步道
合歡山區:合歡山區各步道

資訊3:中橫公路（台8線）
太魯閣-天祥（西行），每日放行6次，07:00-08:30雙向、09:00-09:30西行、13:00-13:30西行、15:00-15:30西行、17:00-17:30雙向
天祥-太魯閣（東行），每日放行6次，07:00-08:30雙向、10:00-10:30東行、12:00-12:30東行、14:00-14:30東行、16:00-16:30東行、17:00-17:30雙向。
關原-天祥
通行時段:07:00-16:30雙向
淨空時段:16:30-18:00 只出不進
封閉時段:18:00-翌日07:00（夜間封閉）

關鍵字： 春節連假 太魯閣 走春 活動 遊憩 交通資訊 全攻略

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【謝謝轟炸魷魚超人】雞排攤起火！隔壁攤老闆衝第一爬上屋頂幫滅火

推薦閱讀

台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！

台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光

圓夢趁優惠！華航年貨大街歐洲線78折起

圓夢趁優惠！華航年貨大街歐洲線78折起

華航年貨大街美國線78折起

華航年貨大街美國線78折起

華航年貨大街78折起　亞洲航線萬元有找

華航年貨大街78折起　亞洲航線萬元有找

集集燈會從小年夜展到3月3日

集集燈會從小年夜展到3月3日

「反應過激的貓」IP作者現身代言

「反應過激的貓」IP作者現身代言

春節玩桃園　熱門景點服務時間看這裡

春節玩桃園　熱門景點服務時間看這裡

盤點10家耽誤系餐飲品牌

盤點10家耽誤系餐飲品牌

日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館

日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

盤點10家耽誤系餐飲品牌

在地超過20年宜蘭式早餐！

圓夢趁優惠！華航年貨大街歐洲線78折起

華航年貨大街78折起　亞洲航線萬元有找

華航年貨大街美國線78折起

台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相

春節玩桃園　熱門景點服務時間看這裡

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

肥前屋復活！3月與大家重新見面

春節太魯閣走春　各項遊憩及交通資訊全攻略

熱門行程

最新新聞更多

台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光

圓夢趁優惠！華航年貨大街歐洲線78折起

華航年貨大街美國線78折起

華航年貨大街78折起　亞洲航線萬元有找

集集燈會從小年夜展到3月3日

「反應過激的貓」IP作者現身代言

春節玩桃園　熱門景點服務時間看這裡

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366