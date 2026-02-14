ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園燈會首推「舊城深度導覽」　日遊古蹟夜賞全國最大金屬飛馬

▲2026桃園燈會首推「舊城深度導覽」

▲桃園區老城區彰化銀行、統領廣場昔日是縣府關機關所在。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園燈會」即將於2月25日至3月8日登場！市府觀旅局表示，今年以「飛馬耀桃園」為主題，展開為期12天的璀璨展演。活動範圍橫跨虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園，更加碼推出深度文史導覽，邀請民眾搭乘大眾運輸前來，展開一場結合科技未來感與歷史古韻的燈藝饗宴。

▲2026桃園燈會首推「舊城深度導覽」

▲航太飛馬。（圖／記者楊淑媛攝）

全台唯一！「航太飛馬」升空　三大燈區結合 AI 互動與超人氣 IP

今年燈會最大亮點，首推全台唯一13米高、結合航太廢料與機械動態展翼的「飛馬耀桃園」全金屬主燈，展現桃園航太城市的科技實力。活動串聯三大特色燈區，滿足不同族群需求：

● 虎頭山「未來光域」：結合AI語音轉譯技術與免費遊樂設施，打造前衛的科技互動體驗。

● 南崁溪「森韻流域」：以異國藝術裝置結合環保永續理念，營造水岸浪漫氛圍。南崁溪周邊更設置多組可愛河馬燈飾點亮青溪橋，打造浪漫水岸。

● 三民運動公園「dtto friends樂園」：聯名超萌IP「dtto friends」，邀請親子家庭體驗科技聲光與童趣打卡的多元魅力。

▲2026桃園燈會首推「舊城深度導覽」

▲地方信仰中心大廟景福宮。（圖／記者楊淑媛攝）

專業導覽帶路！　漫步「舊城區」穿越時光

這次特別規劃了深度的「舊城區」導覽活動，邀請民眾在專業解說員的引領下，展開一場穿越古今的時光旅程。路線將由桃園火車站出發，探索桃園車站遺址，接著走進日式風韻濃厚的77藝文町；沿著中正路細數前世今生，參訪在地信仰中心大廟（景福宮）與見證歷史變遷的大廟派出所，並在新明街文創聚落感受老街新生。

▲2026桃園燈會首推「舊城深度導覽」

隨後，將沿著桃園古城東城牆與東門溪（護城河）舊址，行經桃園文學館、莊嚴的桃園聖母聖心天主堂及桃園農工。最後抵達燈會主場域「虎頭山創新園區」。隨著天色漸暗，園區將化身絢麗奪目的光影秘境，讓民眾從人文古蹟的底蘊無縫切換至現代科技燈藝的視覺饗宴。

導覽報名資訊：

本次導覽採「線上報名」，名額有限，額滿為止。誠摯邀請民眾踴躍參與，跟隨導覽員的腳步深度走讀，近距離感受桃園舊城區的獨特街道與人文魅力。導覽報名連結（平日場）： (https://www.beclass.com/rid=3052521697b2dfb26ba4)
導覽報名連結（假日場）：(https://www.accupass.com/go/foodtour-1)
開放報名時間： 2月13日（五）上午 10:00 準時開放

