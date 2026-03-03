ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

熊本自由行懶人包！8處熱門必訪景點＋交通指南一次看

▲▼九州自由行攻略Top 8。（圖／ReadyGo提供）

首圖／熊本城官網

文／ReadyGo

位在日本九州地區的熊本縣，是一個可以盡情享受自然風光和歷史文化魅力的好去處，其中最知名的有壯闊景色動人心魄的「阿蘇山」和名列「日本三大名城」之一的「熊本城」，加上四季分明、溫暖的溫帶氣候，在近年逐漸成為日本的人氣旅遊地。

眾所矚目的虎航「台南－熊本」與「高雄－熊本」兩條航線，確定將於2025年12月23日起飛，預計每周四、日各往返一趟，為想去熊本觀光的旅客提供更豐富的航點選擇。九州自由行熊本行程懶人包，帶你玩遍熊本必遊景點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

熊本城
日本三大名城之一的「熊本城」由加藤清正主持興建1607年完工，超過400年的歷史，是熊本縣最著名的象徵之一。必參觀的天守閣內部設有整個熊本城詳細的歷史介紹，受到2016年的熊本大地震影響，天守閣一度嚴重損毀，經歷了5年的修繕，於2021年重新開放。

登上重生後的天守閣頂樓，可以欣賞熊本市的美麗街景，尤其是到了春天的櫻花和秋天的銀杏時節，熊本城的絕美景色更是吸引無數遊客前往參觀。

▲▼九州自由行攻略Top 8。（圖／ReadyGo提供）

圖／熊本城官網

熊本城

地址：日本熊本縣熊本市中央區 Honmaru, 1, 熊本城
營業時間：09：00～17：00
交通資訊：搭乘JR至上熊本站後轉乘熊本市電藍線至「熊本城・市役所前」站後步行前往

櫻花馬場 城彩苑
位於熊本城腳下，將江戶時代城下町風情重現，在這裡不只有能學習熊本歷史的體驗設施，還能品嚐到熊本鄉土料理，像是馬肉刺身、阿蘇赤牛、天草海鮮等。

另外，有許多特色小吃包括即食糰子、海膽可樂餅、陣太鼓霜淇淋，遊客可以邊逛邊吃，還可以買到辛子蓮藕和球磨燒酎等熊本特有的美食伴手禮，每天11：30有「熊本城迎賓武將隊」 帶來的演舞表演。之後還能順遊下通拱廊商店街和拜訪最火紅的熊本熊部長辦公室，與大明星拍拍合照或狂掃周邊商品。

▲▼九州自由行攻略Top 8。（圖／ReadyGo提供）

圖／櫻花馬場 城彩苑官網

櫻花馬場 城彩苑

地址：熊本県熊本市中央区二の丸1－1－1
營業時間：09：00～18：00
交通資訊：由熊本市電「花畑町」下車徒步約4分鐘

水前寺成趣園
位於熊本市區，至今有超過300多年的歷史，1929年被指定為國之名勝。當初的藩主細川綱利看中了當地的湧泉池，並以其為中心打造了一座桃山風格的迴遊庭園，配置了櫻樹與松樹、池中裝飾的浮石，還有仿造富士山打造的假山等，至今仍保留著江戶時代的風貌。

園內的「出水神社」，不僅供奉著歷代藩主與神水「長壽之水」，歷代文豪都曾在此處留下了著名詩句。在古今傳授之間旁的茶室，能欣賞園內的庭園景觀，一邊啜飲抹茶一邊品味日式小點，感受日本文化之美。

▲▼九州自由行攻略Top 8。（圖／ReadyGo提供）

圖／熊本市官方旅遊網站

水前寺成趣園

地址：熊本市中央區水前寺公園8－1
營業時間：08：30～17：00
交通資訊：搭乘熊本市電至「水前寺公園」下車後步行約4分鐘

阿蘇火山
海拔1506公尺的阿蘇中岳位於阿蘇山中央地帶，是一座火山活動相當頻繁的活火山，可以近距離觀看從火山口以猛烈的氣勢噴發出滾滾濃煙的壯觀景色。在2022年仍有噴發紀錄，中岳的7個噴火口之中，目前正在活動的是第一噴火口，周長有約4公里，可以走到巨大的噴火口附近觀看火山奇觀。

當火山氣體較為稀薄時，還可以看到火口底部呈翠綠色的火山口湖，特殊的景致，加上交通便利輕易即可抵達，讓阿蘇火山成為熊本熱門的觀光勝地。

▲▼九州自由行攻略Top 8。（圖／ReadyGo提供）

圖／熊本市官方旅遊網站

阿蘇火山

地址：Kurokawa, Aso, Kumamoto 869－2225日本
營業時間：08：30～17：30
交通資訊： 搭乘JR豐肥本線、九州橫斷特急或阿蘇男孩號，約1.5小時可達阿蘇站。在「阿蘇山上總站」轉乘「阿蘇火山口接駁巴士」直接前往火山口。

阿蘇神社
已有兩千年以上的歷史，是全國約500家阿蘇神社的總本社，神社莊嚴肅穆、規模壯觀，以被奉為阿蘇開拓之神的健磐龍命為主祭神，並供奉12尊家族神明的神社。內部有六棟皆被指定為國家重要文化財產，其中樓門規模為九州第一，也被稱作是「日本三大樓門」。2016年熊本地震時樓門等倒塌，多數建物遭到損壞，經過8年時間的復原工程，終於在2024年完成了復原工程。

▲▼九州自由行攻略Top 8。（圖／ReadyGo提供）

圖／阿蘇神社官網

阿蘇神社

地址：熊本県阿蘇市一の宮町宮地3083－1
營業時間：06：00～18：00／御札所 09：00～17：00
交通資訊：JR豊肥線宮地駅下車步行約15分鐘，或搭乘巴士在「阿蘇神社前」下車

三井格林主題樂園
如果是親子同遊的旅客，一定要來九州最大的主題遊樂園。三井格林主題遊樂園，占地面積約50公頃，結合陸上、水上遊樂園、高爾夫球場及周邊飯店，是一個集結多種休閒元素的綜合型度假區。

全日本最大的摩天輪、還有日本最長的滑行鐵道「恐龍雲霄飛車」、九州第一個垂吊式雲霄飛車「Grampus Jet」等，集結了超過80種遊樂設施，是西日本地區最大規模的遊樂園，而且天氣晴朗時可遠眺「有明海」及「阿蘇群山」，不論是兒童或大人都能盡情玩樂。

▲▼九州自由行攻略Top 8。（圖／ReadyGo提供）

圖／熊本市官方旅遊網站

三井格林主題樂園

地址：熊本県荒尾市緑之丘
營業時間：09：30～17：00
交通資訊：搭乘JR鹿兒島本線至「大牟田站」， 再轉乘西鐵巴士至「格林主題樂園」站下車。

上色見熊野座神社
位於熊本阿蘇高森町的深山中，是一處被原始森林與千年杉木圍繞的靜謐之地，據說是動畫「螢火蟲之森」的取景地。踏上長長的石階梯，兩旁長滿苔蘚的石燈籠排成一排，茂密生長的杉木林更增添神秘氛圍，陽光穿透樹梢灑落，有許多人賦予神話色彩的將之稱為是通往異世界的入口。

抵達擁有濃厚歷史感的神社後再往前走，會看見一個巨大風洞「穿戶岩」，相傳是神靈顯靈的象徵，據說是能幫助考試合格和必勝之地，也成為神社最具代表性的奇景之一。

▲▼九州自由行攻略Top 8。（圖／ReadyGo提供）

圖／熊本市官方旅遊網站

上色見熊野座神社

地址：熊本県阿蘇郡高森町上色見2619
營業時間：24小時開放
交通資訊：從南阿蘇鐵道「高森」站，搭乘色見環狀線 於「上色見熊野座神社入口」站，約16分鐘。

黑川溫泉
曾獲米其林二星肯定與日本溫泉百選氛圍類冠軍，以融入大自然的露天溫泉聞名，擁有30家溫泉住宿，是熊本地區最為知名的溫泉景點。位於熊本縣與大分縣交界處山間溫泉的黑川溫泉區。

利用山村的地理位置，把一間間旅館作為打造成一整個巨大的溫泉鄉，古色古香的溫泉街，還有不少手工藝品店、居酒屋和甜點咖啡店，純樸靜謐的獨特氛圍，讓黑川溫泉鄉特別的引人入勝、充滿魅力。

▲▼九州自由行攻略Top 8。（圖／ReadyGo提供）

圖／黑川溫泉旅遊旅館協會

黑川溫泉

地址：熊本縣阿蘇郡南小國町滿願寺6594－3
交通資訊：在熊本站搭乘「九州橫斷巴士」，目的地是「由布院」或「別府」，在黑川溫泉站下車，單程約需3小時。

九州熊本自由行常見問題

熊本縣是個什麼樣的地方？
 熊本縣位於日本九州島的中心位置。由於擁有世界屈指可數的活火山「阿蘇山」，所以被譽為「火之國」。在近距離觀賞世界上最大的破火山口、並能感受活火山活動的樂趣也是熊本獨具的魅力之一。另一方面，由於縣內隨處都有豐沛的水源，所以熊本又有「水之國」的美譽。

最適合造訪熊本縣的季節是？
 無論何時造訪，熊本都堪稱為看點滿滿的旅遊勝地。最合適的天氣是9月~11月，如果想盡情欣賞阿蘇山雄偉的自然風光，並體驗「火之國祭」、「古墳祭」和「山鹿燈籠祭」等盛大的祭典活動，夏天則是最推薦的訪問時節。

熊本適合安排幾天行程？
 熊本旅遊最適合安排四天三夜，從市區玩到郊區，深度體驗熊本在地風光。

福岡一日遊｜開箱柳川遊船實際體驗！日本九州最悠閒玩法：觀光遊船、蒸籠鰻魚飯

【你可能也想看】

►礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選　每房都有降板式湯池
►台中北屯一日遊！從復古眷村到紙箱世界　收尾看大坑夕陽夜景
 ►台中后里一日遊！正對壯闊火炎山喝咖啡、划透明獨木舟賞湖景

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 九州旅遊 熊本景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【起火墜落畫面曝】戰機在科威特美軍基地附近墜毀！飛行員跳傘逃生

推薦閱讀

熊本菊池避開人潮自駕遊行程！漫遊秘境溪谷、必停哈密瓜休息站

熊本菊池避開人潮自駕遊行程！漫遊秘境溪谷、必停哈密瓜休息站

盤點首爾近郊、仁川周邊6個隱藏景點！挑戰韓國最長斜坡滑車

盤點首爾近郊、仁川周邊6個隱藏景點！挑戰韓國最長斜坡滑車

香腸貢丸全部草莓化！盤點全台7家草莓園　高架採果免彎腰

香腸貢丸全部草莓化！盤點全台7家草莓園　高架採果免彎腰

騎「空中腳踏車」橫跨明德水庫！還有330公尺長高空滑索能體驗

騎「空中腳踏車」橫跨明德水庫！還有330公尺長高空滑索能體驗

公館60年影城變「CLASSROOM」重啟

公館60年影城變「CLASSROOM」重啟

商港無人機飛航活動管理新規已施行　航港局提醒注意免受罰

商港無人機飛航活動管理新規已施行　航港局提醒注意免受罰

熊本自由行！必訪景點與交通指南一次看

熊本自由行！必訪景點與交通指南一次看

拉亞漢堡「靜岡抹茶生甜甜圈」限時3周上市　外送也吃得到

拉亞漢堡「靜岡抹茶生甜甜圈」限時3周上市　外送也吃得到

花蓮歡慶元宵　燈會火舞演出施放400秒煙火

花蓮歡慶元宵　燈會火舞演出施放400秒煙火

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

台灣燈會「瑪利歐特區」點亮全球玩家夢想！

Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

「元宵≠湯圓」製作過程大不同

雲朗總經理「逆風捍衛國旅」

日月潭FunTOUR 觀光巴士今啟動

受困杜拜台人心願「只想趕快回家」　

熱門行程

最新新聞更多

公館60年影城變「CLASSROOM」重啟

商港無人機飛航活動管理新規已施行　航港局提醒注意免受罰

熊本自由行！必訪景點與交通指南一次看

拉亞漢堡「靜岡抹茶生甜甜圈」限時3周上市　外送也吃得到

花蓮歡慶元宵　燈會火舞演出施放400秒煙火

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

王座國際6大品牌推優惠應援中華隊

Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366