熊本自由行懶人包！8處熱門必訪景點＋交通指南一次看

首圖／熊本城官網

文／ReadyGo

位在日本九州地區的熊本縣，是一個可以盡情享受自然風光和歷史文化魅力的好去處，其中最知名的有壯闊景色動人心魄的「阿蘇山」和名列「日本三大名城」之一的「熊本城」，加上四季分明、溫暖的溫帶氣候，在近年逐漸成為日本的人氣旅遊地。

眾所矚目的虎航「台南－熊本」與「高雄－熊本」兩條航線，確定將於2025年12月23日起飛，預計每周四、日各往返一趟，為想去熊本觀光的旅客提供更豐富的航點選擇。九州自由行熊本行程懶人包，帶你玩遍熊本必遊景點。

熊本城

日本三大名城之一的「熊本城」由加藤清正主持興建1607年完工，超過400年的歷史，是熊本縣最著名的象徵之一。必參觀的天守閣內部設有整個熊本城詳細的歷史介紹，受到2016年的熊本大地震影響，天守閣一度嚴重損毀，經歷了5年的修繕，於2021年重新開放。

登上重生後的天守閣頂樓，可以欣賞熊本市的美麗街景，尤其是到了春天的櫻花和秋天的銀杏時節，熊本城的絕美景色更是吸引無數遊客前往參觀。

圖／熊本城官網



熊本城

地址：日本熊本縣熊本市中央區 Honmaru, 1, 熊本城

營業時間：09：00～17：00

交通資訊：搭乘JR至上熊本站後轉乘熊本市電藍線至「熊本城・市役所前」站後步行前往

櫻花馬場 城彩苑

位於熊本城腳下，將江戶時代城下町風情重現，在這裡不只有能學習熊本歷史的體驗設施，還能品嚐到熊本鄉土料理，像是馬肉刺身、阿蘇赤牛、天草海鮮等。

另外，有許多特色小吃包括即食糰子、海膽可樂餅、陣太鼓霜淇淋，遊客可以邊逛邊吃，還可以買到辛子蓮藕和球磨燒酎等熊本特有的美食伴手禮，每天11：30有「熊本城迎賓武將隊」 帶來的演舞表演。之後還能順遊下通拱廊商店街和拜訪最火紅的熊本熊部長辦公室，與大明星拍拍合照或狂掃周邊商品。

圖／櫻花馬場 城彩苑官網



櫻花馬場 城彩苑

地址：熊本県熊本市中央区二の丸1－1－1

營業時間：09：00～18：00

交通資訊：由熊本市電「花畑町」下車徒步約4分鐘

水前寺成趣園

位於熊本市區，至今有超過300多年的歷史，1929年被指定為國之名勝。當初的藩主細川綱利看中了當地的湧泉池，並以其為中心打造了一座桃山風格的迴遊庭園，配置了櫻樹與松樹、池中裝飾的浮石，還有仿造富士山打造的假山等，至今仍保留著江戶時代的風貌。

園內的「出水神社」，不僅供奉著歷代藩主與神水「長壽之水」，歷代文豪都曾在此處留下了著名詩句。在古今傳授之間旁的茶室，能欣賞園內的庭園景觀，一邊啜飲抹茶一邊品味日式小點，感受日本文化之美。

圖／熊本市官方旅遊網站



水前寺成趣園

地址：熊本市中央區水前寺公園8－1

營業時間：08：30～17：00

交通資訊：搭乘熊本市電至「水前寺公園」下車後步行約4分鐘

阿蘇火山

海拔1506公尺的阿蘇中岳位於阿蘇山中央地帶，是一座火山活動相當頻繁的活火山，可以近距離觀看從火山口以猛烈的氣勢噴發出滾滾濃煙的壯觀景色。在2022年仍有噴發紀錄，中岳的7個噴火口之中，目前正在活動的是第一噴火口，周長有約4公里，可以走到巨大的噴火口附近觀看火山奇觀。

當火山氣體較為稀薄時，還可以看到火口底部呈翠綠色的火山口湖，特殊的景致，加上交通便利輕易即可抵達，讓阿蘇火山成為熊本熱門的觀光勝地。

圖／熊本市官方旅遊網站



阿蘇火山

地址：Kurokawa, Aso, Kumamoto 869－2225日本

營業時間：08：30～17：30

交通資訊： 搭乘JR豐肥本線、九州橫斷特急或阿蘇男孩號，約1.5小時可達阿蘇站。在「阿蘇山上總站」轉乘「阿蘇火山口接駁巴士」直接前往火山口。

阿蘇神社

已有兩千年以上的歷史，是全國約500家阿蘇神社的總本社，神社莊嚴肅穆、規模壯觀，以被奉為阿蘇開拓之神的健磐龍命為主祭神，並供奉12尊家族神明的神社。內部有六棟皆被指定為國家重要文化財產，其中樓門規模為九州第一，也被稱作是「日本三大樓門」。2016年熊本地震時樓門等倒塌，多數建物遭到損壞，經過8年時間的復原工程，終於在2024年完成了復原工程。

圖／阿蘇神社官網



阿蘇神社

地址：熊本県阿蘇市一の宮町宮地3083－1

營業時間：06：00～18：00／御札所 09：00～17：00

交通資訊：JR豊肥線宮地駅下車步行約15分鐘，或搭乘巴士在「阿蘇神社前」下車

三井格林主題樂園

如果是親子同遊的旅客，一定要來九州最大的主題遊樂園。三井格林主題遊樂園，占地面積約50公頃，結合陸上、水上遊樂園、高爾夫球場及周邊飯店，是一個集結多種休閒元素的綜合型度假區。

全日本最大的摩天輪、還有日本最長的滑行鐵道「恐龍雲霄飛車」、九州第一個垂吊式雲霄飛車「Grampus Jet」等，集結了超過80種遊樂設施，是西日本地區最大規模的遊樂園，而且天氣晴朗時可遠眺「有明海」及「阿蘇群山」，不論是兒童或大人都能盡情玩樂。

圖／熊本市官方旅遊網站



三井格林主題樂園

地址：熊本県荒尾市緑之丘

營業時間：09：30～17：00

交通資訊：搭乘JR鹿兒島本線至「大牟田站」， 再轉乘西鐵巴士至「格林主題樂園」站下車。

上色見熊野座神社

位於熊本阿蘇高森町的深山中，是一處被原始森林與千年杉木圍繞的靜謐之地，據說是動畫「螢火蟲之森」的取景地。踏上長長的石階梯，兩旁長滿苔蘚的石燈籠排成一排，茂密生長的杉木林更增添神秘氛圍，陽光穿透樹梢灑落，有許多人賦予神話色彩的將之稱為是通往異世界的入口。

抵達擁有濃厚歷史感的神社後再往前走，會看見一個巨大風洞「穿戶岩」，相傳是神靈顯靈的象徵，據說是能幫助考試合格和必勝之地，也成為神社最具代表性的奇景之一。

圖／熊本市官方旅遊網站



上色見熊野座神社

地址：熊本県阿蘇郡高森町上色見2619

營業時間：24小時開放

交通資訊：從南阿蘇鐵道「高森」站，搭乘色見環狀線 於「上色見熊野座神社入口」站，約16分鐘。

黑川溫泉

曾獲米其林二星肯定與日本溫泉百選氛圍類冠軍，以融入大自然的露天溫泉聞名，擁有30家溫泉住宿，是熊本地區最為知名的溫泉景點。位於熊本縣與大分縣交界處山間溫泉的黑川溫泉區。

利用山村的地理位置，把一間間旅館作為打造成一整個巨大的溫泉鄉，古色古香的溫泉街，還有不少手工藝品店、居酒屋和甜點咖啡店，純樸靜謐的獨特氛圍，讓黑川溫泉鄉特別的引人入勝、充滿魅力。

圖／黑川溫泉旅遊旅館協會



黑川溫泉

地址：熊本縣阿蘇郡南小國町滿願寺6594－3

交通資訊：在熊本站搭乘「九州橫斷巴士」，目的地是「由布院」或「別府」，在黑川溫泉站下車，單程約需3小時。

九州熊本自由行常見問題



熊本縣是個什麼樣的地方？

熊本縣位於日本九州島的中心位置。由於擁有世界屈指可數的活火山「阿蘇山」，所以被譽為「火之國」。在近距離觀賞世界上最大的破火山口、並能感受活火山活動的樂趣也是熊本獨具的魅力之一。另一方面，由於縣內隨處都有豐沛的水源，所以熊本又有「水之國」的美譽。

最適合造訪熊本縣的季節是？

無論何時造訪，熊本都堪稱為看點滿滿的旅遊勝地。最合適的天氣是9月~11月，如果想盡情欣賞阿蘇山雄偉的自然風光，並體驗「火之國祭」、「古墳祭」和「山鹿燈籠祭」等盛大的祭典活動，夏天則是最推薦的訪問時節。

熊本適合安排幾天行程？

熊本旅遊最適合安排四天三夜，從市區玩到郊區，深度體驗熊本在地風光。

