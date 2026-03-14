京都這6處景點必去！明治時期百年博物館、搭屋形船漫遊河道

首圖／写真AC

文／ReadyGo

日本除了東京、神戶、大阪、九州福岡之外，京都更是台灣人最愛的城市首選！在本次的京都景點推薦當中，便深入調查日本當地討論度最高的觀光勝地，整理出2025年到2026年的人氣京都市旅遊景點。

其中涵蓋了清水寺等神聖莊嚴的神社寺廟，也不乏景色優美的自然景點，許多更是交通便捷、從京都車站就可以輕鬆抵達，讓大家能將文章作為實用的參考，加入下一次的旅行地圖裡玩遍京都！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



#1 金閣寺

位於京都北區的金閣寺聞名全世界，從古至今一直在京都必訪景點排行榜中名列前茅，也是許多人初訪日本時最期待親眼見到的風景。金閣寺的正式名稱其實是鹿苑寺，以金箔覆蓋的舍利殿為最大亮點。

這棟金光閃閃的建築靜靜佇立於鏡湖池畔，倒映在水面上的金色身影隨著光線而產生變化，背後的一片植被更是四季分明，春天的櫻花、夏天的綠葉、秋天的楓紅、冬天的白雪，各個季節都能看見截然不同的氛圍。在這裡沿著日式庭院的步道走著，途中還會經過古色古香的小茶寮，讓人彷彿置身於世外桃源！

圖／写真AC



圖／写真AC



金閣寺

地址：京都府京都市北區金閣寺町1

營業時間：09：00－17：00

#2 清水寺

自奈良時代創建以來，清水寺就是全京都、甚至是整個日本最具代表性的寺院。這裡最為人熟知的一處莫過於凌空的清水舞台，以檜木架構支撐而起的平台隱身於山林中，站在上頭可以將京都的市景與四季景色一覽無遺。不僅如此，寺廟園區內的三重塔、子安塔也各有姿色，若有時間待到晚上，還可能一睹打燈後充滿夢幻氣氛的畫面！

圖／写真AC



圖／写真AC



清水寺

地址：京都府京都市東山區清水1－294

營業時間：06：00－18：00

#3 伏見稻荷大社

伏見稻荷大社坐落於京都的伏見區，是全日本稻荷神社的總本宮，並以綿延不絕的千本鳥居為最大特色。這些朱紅色的鳥居從本殿的後方起，隨著地勢起伏一路延伸到稻荷山的山腰，在陽光灑落的光影交錯之間，散發出一股神秘的氣息，也因此成為了各方遊客來到京都一定會拍照留影的打卡點。

除此之外，山腳周邊大大小小的參拜道路也相當熱鬧，傳統的店鋪販售著各式京都小吃與紀念品，很適合在參訪之後邊走邊逛、探索在地美食。

圖／写真AC



圖／写真AC



伏見稻荷大社

地址：京都府京都市伏見區深草藪之內町68

#4 嵐山渡月橋

嵐山自古便是備受日本貴族與文人雅士青睞的郊遊賞景地，橫跨廣大河川的渡月橋更是不能錯過的地標。這座橋最早是由僧侶所搭建而成，目前的橋身則是在1934年完工，簡潔的線條與木製的欄杆流露出和風雅趣，與周圍的山景和諧地融為一體，配上後方的自然景色構成一幅絕美畫作！

遊客除了步行過橋，也能搭乘屋形船從水面欣賞嵐山的景致，在河道與日式老宅之間穿梭，帶來獨一無二的難忘體驗。而且嵐山還有竹林小徑、寺院與美術館，足以安排一趟充實的半日遊或一日遊。

圖／写真AC

圖／写真AC



嵐山渡月橋

地址：京都府京都市右京區嵯峨中之島町

#5 平安神宮

每年的各個季節，京都的平安神宮都會舉辦許多盛大的傳統祭典，近年來還多了不少新潮的燈光秀，堪稱背負著融合日本傳統與現代的重要角色。在一片潔白的寬闊中庭正後方，朱紅色的正殿展現出令人震撼的莊重氣勢，紅色建築與綠色屋頂鮮明搶眼卻不顯浮誇。

園區內還有著高達24公尺、寬18公尺的巨大鳥居，走在其中讓人感覺像是穿越了時代回到過去，能夠切身感受到日本古都的歷史感！

圖／写真AC



圖／写真AC



平安神宮

地址：京都府京都市左京區岡崎西天王町97

營業時間：06：00－17：00

#6 京都國立博物館

京都除了神社、寺廟與自然景觀之外，文化藝術場館也不計其數，而其中最值得一探究竟的，就是京都國立博物館！這座國家級的博物館從明治時期開館到現在，長年都保存了眾多日本全國最為珍貴的歷史寶藏，館藏內容橫跨了考古文物、佛像雕刻、繪畫書跡、染織工藝，完整體現出日本時代演變的軌跡。

且不只是常設展覽精彩過人，各時期不同的期間限定特展也都大有看頭。近年來還啟用了空間寬敞明亮的新館，配合流暢舒適的參觀動線規劃，館外還有庭園的綠意環繞，將整個知性之旅變得更加享受！

圖／写真AC

京都國立博物館

地址：京都府京都市東山區茶屋町527

營業時間：09：30－17：00

京都美食推薦｜從先斗町居酒屋一路吃到和牛燒肉、日本拉麵跟懷石料理！

【你可能也想看】

►礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選 每房都有降板式湯池

►台中北屯一日遊！從復古眷村到紙箱世界 收尾看大坑夕陽夜景

►台中后里一日遊！正對壯闊火炎山喝咖啡、划透明獨木舟賞湖景