鶯歌美食一日遊必吃清單！煙燻披薩餃、18小時低溫發酵肉桂捲

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

走到鶯歌，很多人第一個想到的都是老街與陶藝，但其實這一帶的餐飲選擇早已不只停留在傳統小吃。近年老街周邊陸續出現不少風格成熟、料理用心的餐廳與甜點店，從主打煙燻料理的設計感餐廳、專注肉桂風味的老宅甜點，到需要提前預約的精緻餐飲空間，都讓鶯歌多了一種「慢慢吃、好好吃」的選擇。

這篇就整理出3家位於鶯歌老街附近的必吃美食，不論是安排半日小旅行，或想找一餐有質感的聚餐地點，都很值得收藏參考。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



燧人炊事Catching Fire

位於鶯歌老街一帶的燧人炊事，是一間外觀低調、卻很容易讓人一走進就留下深刻印象的餐廳，整體空間以木質、深色調與俐落線條為主，結合些許工業風元素，呈現出成熟而不浮誇的設計感，與周邊以觀光客為主的老街餐廳形成明顯對比。

圖／ReadyGo



老街裡的設計系煙燻料理

餐點主打煙燻料理，其中煙燻牛胸披薩餃是許多人初訪必點，牛胸肉經過長時間處理，口感軟嫩不乾柴，煙燻香氣層層堆疊，搭配披薩餃外皮，吃起來既有異國風味，也保有飽足感。擺盤精緻、視覺完成度高。

圖／ReadyGo



套餐內容豐富

加價升級套餐即可包含飲料、沙拉、湯品、麵包與優格，從前菜到收尾都安排得相當完整，整體用餐節奏舒適，會讓人暫時忘記自己其實身處老街附近，更像是在城市中一間風格餐館用餐，適合情侶約會或想在鶯歌吃一頓有質感正餐的旅人。

圖／ReadyGo



燧人炊事Catching Fire

地址：新北市鶯歌區重慶街62－1號2樓

電話：02－26796719

營業時間：11：00－20：00

ESÜWA 肉桂卷&可頌專売處

老宅裡的肉桂捲專門甜點店，在鶯歌眾多咖啡與甜點選擇中，ESÜWA是一間定位非常明確的甜點店，空間由老宅改造而成，保留原有結構與溫潤質感，搭配簡約陳設，整體氛圍安靜、節奏緩慢，很適合在老街散步後坐下來歇一會。

圖／ReadyGo



店內甜點圍繞著「肉桂」發展

招牌肉桂捲採用12至18小時低溫發酵製作，讓麵團在時間中慢慢累積風味，成品口感鬆軟、不乾硬，肉桂香氣濃厚卻不嗆鼻，對於平常不太敢吃肉桂的人也相對友善。

搭配的檸檬乳酪醬帶有清爽酸度，能平衡肉桂的甜與香，讓整體吃起來不膩口，除了外帶選項，現在也提供內用座位與咖啡，可以真正坐下來享受甜點與空間，是那種會讓人願意為了一顆肉桂捲專程來鶯歌的店。

圖／ReadyGo

圖／ReadyGo



ESÜWA 肉桂卷&可頌專売處

地址：新北市鶯歌區育英街67號3樓

電話：0916－116936

營業時間：平日11：00－16：00／假日10：30－18：00

穎村食光（主餐預約制）

需要預約的溫柔系精緻餐飲，若想在鶯歌安排一餐較正式、重視料理細節的用餐體驗，穎村食光會是很合適的選擇，這裡走的是溫柔細膩的精緻餐飲路線，空間安靜、不吵雜，用餐氛圍相當適合朋友聚餐或特別日子造訪。

圖／ReadyGo



主餐多半需要提前預訂

也因此能感受到餐點製作上的用心與節奏控制，蜂蜜油醋餅皮烘烤半雞是店內相當具代表性的料理，雞肉內部填入多種香料，切開時香氣立刻散出，外層餅皮烘烤得酥脆，雞油慢慢滲入其中，讓口感更有層次。

圖／ReadyGo



店家用心製作餐點

整體風味溫潤、不走重口味路線，重點放在食材本身與香料搭配，雖然價位相對不低，但從料理完整度與用餐體驗來看，屬於值得為它預留時間與預算的一間餐廳，也為鶯歌的餐飲選擇增添了不同層次。

圖／ReadyGo

穎村食光（主餐預約制）

地址：新北市鶯歌區文化路213巷16號217巷步行50公尺左手邊

電話：02－86773112

營業時間：周三至周五12：00－18：00／假日11：30－15：30、17：30－20：30（周一、二公休）

新北美食常見問題



ESÜWA肉桂捲有什麼特色？

招牌肉桂捲採用12～18小時低溫發酵，口感鬆軟、肉桂香氣濃郁但不嗆鼻，搭配檸檬乳酪醬酸甜平衡、不易膩口。

穎村食光必點餐點是什麼？

穎村食光最推薦的必點餐點是「蜂蜜油醋餅皮烘烤半雞」，也是店內最具代表性的主餐。

燧人炊事餐點價位大概多少？

屬於中高價位的輕奢系餐廳，主餐可加價升級套餐，包含飲料、沙拉、湯品、麵包與優格，整體用餐體驗完整。

影｜新北一日遊｜到鶯歌捏陶藝吃美食吧！「垃圾麵」你有吃過嗎？

【你可能也想看】

►礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選 每房都有降板式湯池

►台中北屯一日遊！從復古眷村到紙箱世界 收尾看大坑夕陽夜景

►台中后里一日遊！正對壯闊火炎山喝咖啡、划透明獨木舟賞湖景