2026台灣燈會鹿草光雕秀　《逐光．耀動》3月登場引爆嘉義夜晚

▲▼ 2026台灣燈會在嘉義！鹿草光雕秀《逐光．耀動》3月2日搶先點亮夜空 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



隨著2026台灣燈會即將在嘉義盛大登場，嘉義縣政府與鹿草鄉公所聯手推出的前哨亮點——鹿草光雕秀《逐光．耀動》，正式宣布將於3月2日起在鹿草鄉公所前廣場震撼展演。這場結合高科技投影與流動光影藝術的視覺饗宴，將帶領遊客走進一場關於光、影與土地情感的深度對話。



​本次光雕秀以「逐光．耀動」為主題，透過精密的大型建築投影技術，將原本莊嚴的公所建築化身為巨大的數位畫布。展演內容融合了鹿草在地的自然景觀、人文歷史與未來願景，以流暢的色彩變幻與充滿動感的幾何光線，呈現出農村轉型與藝術創新的完美結合。

​鹿草鄉公所表示，這不只是一場燈光秀，更是對家鄉土地的致敬。主視覺中的「奔鹿」象徵著前進的力量與生命的躍動，透過夜間光影的流轉，展現出不同於白天的靜謐，賦予鹿草鄉截然不同的夜間魅力。



​《逐光．耀動》展演期間為 2026年3月2日至3月15日。為了讓更多民眾能欣賞到這場藝術傑作，主辦單位規劃每晚固定播放五個場次，分別為 18:30、19:00、19:30、20:00 及 20:30。每隔半小時一場的彈性安排，讓行程緊湊的遊客也能輕鬆一睹光雕丰采。



​嘉義縣政府誠摯邀請全台民眾，在參與台灣燈會主展區之餘，不妨走入鹿草，感受這份由光影點燃的純粹感動。在春暖花開的3月天，讓我們一起「逐光而來」，親身體驗嘉義的藝術能量如何耀動全場。

​【活動資訊一覽】

​活動主題： 2026台灣燈會－鹿草光雕秀《逐光．耀動》

​展演地點： 嘉義縣鹿草鄉公所前廣場

​展演期間： 2026年3月2日（一）至3月15日（日）

​場次時間： 18:30、19:00、19:30、20:00、20:30（每晚五場）

​