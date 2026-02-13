ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
4月開始！饗食天堂假日預約要收訂金　24小時內沒付錢就取消

▲饗食天堂高雄2家門市9月限定　松葉蟹吃到飽千元有找。（圖／饗賓提供）

▲饗食天堂假日預約也要收訂金。（圖／饗賓提供）

記者黃士原／台北報導

繼「饗 A Joy」、「旭集」、「饗饗」、「URBAN PARADISE」之後，饗賓集團今日宣布「饗食天堂」的假日訂位，將全面採行預付訂金制，4位以下500元，5至8人1000元，9人至12人1500元。

為了避免黃牛及維護客人訂位權益，多家吃到飽餐廳近年來預約都要先支付訂金，饗賓集團繼饗 A Joy、旭集、饗饗、URBAN PARADISE後，今日也宣布饗食天堂3月1日起，預約4月1日以後的假日用餐，也要先收取訂金，4位以下500元，5至8人1000元，9人至12人1500元（含0-12歲兒童）。

▲果然匯假日預約也要收訂金。（圖／饗賓提供）

饗賓集團表示，民眾透過訂位系統完成訂位，以信用卡線上刷卡預付訂金成功後，即完成訂位；若是透過分店現場或電話完成預約，系統會自動發送訂金預付LINE通知，指定時限內可選擇線上刷卡或匯款完成訂金預付。業者也提醒，沒有在24小時內完成訂金支付，訂位將視同取消，座位將釋出。

至於手上持有餐券的民眾，假日訂位仍要預付訂金，現場使用餐券後再退費。

▲欣葉日本料理健康店3月9日起暫停營業，進行全面整修工程。（圖／資料照／欣葉提供）

另外，欣葉日本料理是台菜餐廳「欣葉」在1997年創立的Buffet品牌，開業至今已有27個年頭，信義A11店前年配合商場改裝而結束營業，目前剩台北的館前店、健康店、桃園中茂店。業者今日公告，健康店3月9日起暫停營業，進行全面整修工程，升級環境氛圍與動線重整，並計畫於5月上旬重新開幕。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

