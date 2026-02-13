雲林北港燈會明天登場！6大燈區搶先看　順遊草嶺看夢幻櫻花

▲雲林北港燈會主燈《海之巨樹—光之潮的祈禱》。（圖／雲林縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2026雲林北港燈會將在明（14日）西洋情人節登場。今年燈會以「潮光潮」為題，邀請國內外 13 組藝術團隊，將整個北港鎮轉化為沉浸式光影展演場，活動將持續至3月8日為止。

▲水道頭文化園區燈區。

今年雲林北港燈會有6大主題燈區，從顏思齊紀念碑圓環出發，串聯水道頭文化園區、朝天宮、武德宮、義民廟及北港糖廠，打造「整個北港都是燈會」概念。

本次燈會主燈設立在顏思齊紀念碑圓環，由日本藝術家以永續竹材與大量蚵殼串組而成的巨型裝置《海之巨樹—光之潮的祈禱》，不僅在白天展現雕塑結構美感，夜晚更結合在地傳統音樂「金聲順開路鼓」推出聲光秀。

▲▼北港燈會串連北港不同景點，將整個城鎮化身為浪漫燈海。

而「水道頭文化園區」聚焦於光影守護與生命力，「北港糖廠燈區」則由知名藝術家楊士毅與「春池玻璃」跨界合作，打造大型裝置藝術《光之祥雲》。此外，巷弄燈區與義民廟燈區則以「北港迎媽祖」為核心，將古物轉化為燈藝語言，讓遊客穿梭巷弄間感受濃厚的文化溫度。

▲巷弄燈區。

除了賞燈，今年更規畫了多項互動體驗。深受大小朋友喜愛的「潮光潮造型小提燈」與情人節一日限定的「星星魔法棒」將於指定時間發送，民眾還能參與多達 24 場次的彩繪燈籠 DIY，親手創作出專屬的燈藝作品。

為了方便民眾賞燈，燈會期間提供北港環鎮公車服務，2月17日起還可前往草嶺石壁參與櫻花季，在粉紅花海與絢麗燈火間，開啟一場春季專屬的雲林深度之旅。