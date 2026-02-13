ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

獨／香鷄城預告回歸　西門町開設小型純外帶店「專注手扒雞」

▲香雞城美味的手扒雞。（圖／記者黃士原攝）

▲香鷄城預告回歸。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有台灣手扒雞始祖之稱的「香鷄城」即將再度回歸，官方臉書粉專貼上一張施工中的門市照片，據了解，這是即將開幕的新店面，地點位於西門町的漢口街二段上，離距捷運西門站約440公尺。

香鷄城是許多五、六年級的回憶，不過在麥當勞、肯德基等速食連鎖店進入台灣後變逐漸消失。2016年由第三代操盤，在新北市八里區回歸，後續為了擴大產能，先收掉八里店，再開設新莊旗艦店及新店店。2021年遇到新冠肺炎疫情，遭遇毀滅性的打擊，連收掉2家店，退回食品代工保留實力。

▲香鷄城將在西門町開設小型純外帶店。（圖／取自香鷄城＃新時代香雞城臉書）

▲香鷄城將在西門町開設小型純外帶店。（圖／取自香鷄城＃新時代香雞城臉書）

2024年香鷄城先是開設手扒雞快閃店測試市場，接著再推出冷凍商品及異業合作，今日則是曝光再度回歸消息，官方臉書粉專貼上一張施工中的門市照片，並寫著「雞粉們願意再給我們一次機會嗎」，同時也在留言敘述這是一家超小型純外帶店、專注手扒雞（手扒雞+4樣點心），地點落腳精華商圈。

消息曝光後，許多網友都留言詢問落腳何地，根據業者在徵才網的資訊，店面位於西門町的漢口街二段上，離距捷運西門站約440公尺，開幕時間未定。

▲肥前屋復活。（圖／讀者Eli提供）

另外，台北市經營超過40年的「肥前屋」去年6月歇業，讓許多老顧客感到不捨。有民眾今日發現，原址不但重新裝潢，還掛上紅布條寫著「肥前屋肥來了！3月與大家重新見面。」

位於台北市條通商圈的肥前屋，在當地經營已超過40年，過去曾被列為「台北四大鰻魚飯」，店內的美食廣受顧客青睞，更是老台北人的回憶。去年6月底肥前屋無預警歇業，讓許多網友感到不捨，根據當時媒體報導，原因是老闆年紀大了、覺得該退休。

關鍵字： 美食雲 香鷄城 香雞城

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

推薦閱讀

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

雲林北港燈會明登場　6燈區搶先看

雲林北港燈會明登場　6燈區搶先看

嘉義市區橘色炮仗花瀑現在正美

嘉義市區橘色炮仗花瀑現在正美

音樂、溫泉慢活串聯　網紅揭六龜山城輕旅路線

音樂、溫泉慢活串聯　網紅揭六龜山城輕旅路線

紐西蘭皇后鎮必解鎖「深夜甜甜圈」

紐西蘭皇后鎮必解鎖「深夜甜甜圈」

香鷄城預告回歸　西門町開外帶店

香鷄城預告回歸　西門町開外帶店

神還原50年代復古街景！苗栗影視基地

神還原50年代復古街景！苗栗影視基地

肥前屋復活！3月與大家重新見面

肥前屋復活！3月與大家重新見面

「東京地鐵通票」3月漲價　最高漲26.7%

「東京地鐵通票」3月漲價　最高漲26.7%

史上首次！故宮國寶移師東台灣現身蘭博

史上首次！故宮國寶移師東台灣現身蘭博

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

肥前屋復活！3月與大家重新見面

台中牛排館最低150元自助吧吃到飽！

台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相

可不可熟成紅茶「除夕起連6天漲5元」　最貴一杯要95元

東區23年老茶餐廳！道地干炒牛河鑊氣濃

紅豆食府吃到飽3/2回歸

百年造船技藝藏在新竹南寮餐廳裡

「聚」極鮮海味祭超狂！整條全魚端上桌

16家航空「春節優惠」整理

CREMIA「醇濃開心果冰淇淋」台灣限定　杜拜風情巧克力口味必吃

熱門行程

最新新聞更多

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

雲林北港燈會明登場　6燈區搶先看

嘉義市區橘色炮仗花瀑現在正美

音樂、溫泉慢活串聯　網紅揭六龜山城輕旅路線

紐西蘭皇后鎮必解鎖「深夜甜甜圈」

香鷄城預告回歸　西門町開外帶店

神還原50年代復古街景！苗栗影視基地

肥前屋復活！3月與大家重新見面

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366