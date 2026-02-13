獨／香鷄城預告回歸　西門町開設小型純外帶店「專注手扒雞」

▲香鷄城預告回歸。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有台灣手扒雞始祖之稱的「香鷄城」即將再度回歸，官方臉書粉專貼上一張施工中的門市照片，據了解，這是即將開幕的新店面，地點位於西門町的漢口街二段上，離距捷運西門站約440公尺。

香鷄城是許多五、六年級的回憶，不過在麥當勞、肯德基等速食連鎖店進入台灣後變逐漸消失。2016年由第三代操盤，在新北市八里區回歸，後續為了擴大產能，先收掉八里店，再開設新莊旗艦店及新店店。2021年遇到新冠肺炎疫情，遭遇毀滅性的打擊，連收掉2家店，退回食品代工保留實力。

▲香鷄城將在西門町開設小型純外帶店。（圖／取自香鷄城＃新時代香雞城臉書）

2024年香鷄城先是開設手扒雞快閃店測試市場，接著再推出冷凍商品及異業合作，今日則是曝光再度回歸消息，官方臉書粉專貼上一張施工中的門市照片，並寫著「雞粉們願意再給我們一次機會嗎」，同時也在留言敘述這是一家超小型純外帶店、專注手扒雞（手扒雞+4樣點心），地點落腳精華商圈。

消息曝光後，許多網友都留言詢問落腳何地，根據業者在徵才網的資訊，店面位於西門町的漢口街二段上，離距捷運西門站約440公尺，開幕時間未定。

▲肥前屋復活。（圖／讀者Eli提供）

另外，台北市經營超過40年的「肥前屋」去年6月歇業，讓許多老顧客感到不捨。有民眾今日發現，原址不但重新裝潢，還掛上紅布條寫著「肥前屋肥來了！3月與大家重新見面。」

位於台北市條通商圈的肥前屋，在當地經營已超過40年，過去曾被列為「台北四大鰻魚飯」，店內的美食廣受顧客青睞，更是老台北人的回憶。去年6月底肥前屋無預警歇業，讓許多網友感到不捨，根據當時媒體報導，原因是老闆年紀大了、覺得該退休。