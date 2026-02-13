ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
馬年限定！清境農場奔羊節馬匹領頭路跑　遊客感受幸福「羊」溢

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

退輔會清境農場年度盛事奔羊節系列活動13日開奔，適逢農曆春節假日前夕，115對綿羊由馬匹領頭奔跑在雲端公路，意味「一馬當先、羊羊得意」，從臺14甲線9.5K南票口路跑至7.5K國民賓館，羊群時而停頓或快跑的可愛模樣，讓遊客感受幸福「羊」溢的高山牧場魅力。

▲▼ 清境農場馬年奔羊拜早年 騎馬賞櫻幸福「羊」溢 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲清境農場馬年奔羊拜早年，騎馬賞櫻幸福「羊」溢 。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

本次活動特別邀請南投頂尖藝文團體助陣，由近年多次受邀全臺大型藝術節演出、致力傳承布農族傳統樂舞的「伊斯昂文化藝術團」，以及曾多次遠赴國外參賽、以「玉山下的天籟」聞名的「羅娜國小合唱團」帶來動人表演。這群在地優秀表演團體以震撼舞姿與純淨歌聲展現原民文化張力，為活動賦予在地文化底蘊。

▲▼ 清境農場馬年奔羊拜早年 騎馬賞櫻幸福「羊」溢 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼ 清境農場馬年奔羊拜早年 騎馬賞櫻幸福「羊」溢 。（圖／記者高堂堯翻攝）

隨後，由退輔會副主委傅正誠、後備指揮部指揮官俞文鎮等人帶領遊客，跟隨羊群在雲端公路上奔跑。為使奔羊節活動順利進行，牧羊人還會不時高喊「O~A~」加以引導。清境農場場長王仁助打趣表示，綿羊奔跑時速極快，為了避免收到「綿羊超速罰單」，農場特別安排3處減速點，讓遊客能「從從容容 游刃有餘」跟上，並與羊群近距離互動，感受獨特的牧野趣味。

▲▼ 清境農場馬年奔羊拜早年 騎馬賞櫻幸福「羊」溢 。（圖／記者高堂堯翻攝）

清境農場表示，奔羊節自2007年起舉辦，已成為南投代表性活動。今年適逢馬年，場方特別安排馬匹領頭，寓意「一馬當先、羊羊得意」。在奔羊節後，緊接是情人節及春節連假，正值清境櫻花盛開。場方建議，遊客除觀賞經典綿羊秀，更可體驗在櫻花樹下騎馬賞櫻的浪漫行程。為避免交通壅塞導致「匆匆忙忙」找車位，鼓勵民眾搭乘「臺灣好行」大眾運輸工具，悠閒享受春節賞櫻之旅。

▲▼ 清境農場馬年奔羊拜早年 騎馬賞櫻幸福「羊」溢 。（圖／記者高堂堯翻攝）

