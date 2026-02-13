ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
獨／名店「肥前屋」復活！門口掛紅布條：3月與大家重新見面

▲肥前屋復活。（圖／讀者Eli提供）

▲肥前屋復活。（圖／讀者Eli提供）

記者黃士原／台北報導

台北市經營超過40年的「肥前屋」去年6月歇業，讓許多老顧客感到不捨。有民眾今日發現，原址不但重新裝潢，還掛上紅布條寫著「肥前屋肥來了！3月與大家重新見面。」

位於台北市條通商圈的肥前屋，在當地經營已超過40年，過去曾被列為「台北四大鰻魚飯」，店內的美食廣受顧客青睞，更是老台北人的回憶。去年6月底肥前屋無預警歇業，讓許多網友感到不捨，根據當時媒體報導，原因是老闆年紀大了、覺得該退休。

不過熄燈7個月後，有民眾今日發現，原址正在重新裝潢，室內環境比以前更好，好像還有2樓的用餐空間，店門口則掛上紅布條，寫著「肥前屋肥來了！3月與大家重新見面。」

▲三重「阿田油飯」去年底復活回歸。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

另外，三重電信街的阿田油飯經營超過50年，是當地人從小吃到大的美食口袋名單之一，還曾創下開店4小時就賣光的紀錄。然而，阿田油飯老闆前年初因腰痛問題，宣布暫停營業。在經過快一年後，老闆交棒給女兒經營，已於去年12月底重新開幕。

▲阿田油飯重新開幕後價格也有調漲，油飯每斤120元，小碗40元、中碗60元。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

重新開幕的阿田油飯，價格也有調漲，油飯每斤120元，小碗40元、中碗60元、大碗80元，貢丸湯35元、冬粉湯35元、貢丸冬粉湯45元。營業時間為早上7點開始，公休日為周一、周二及周五。由於許多人外帶份量過多，店家後來規定每人最多只能購買3斤。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

