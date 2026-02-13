ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台人常用「東京地鐵通票」3月漲價！最高漲26.7%

▲▼東京地下鐵，東京地鐵，東京都營地下鐵，東京地鐵站，東京旅遊，日本旅遊，日本社會，日本，日本上班族，日本街頭，東京街頭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京地下鐵車票將調漲。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

計畫前往東京旅遊的民眾注意了！東京地下鐵株式會社（東京Metro）與東京都交通局近日聯手宣布，將從3月14日起正式調漲多款交通套票售價。其中旅日遊客最愛用的「東京地鐵Tokyo Subway Ticket」各版本漲幅最高達26.7%。

▲▼東京地下鐵，東京地鐵，東京都營地下鐵，東京地鐵站，東京地下鐵三日券，東京地鐵三日券。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京地下鐵三日券漲幅最高。（圖／記者蔡玟君攝）

根據官方公告，本次調漲範圍涵蓋了多款乘車券。以最熱門的 「東京地鐵一日券／二日券／三日券」（Tokyo Subway Ticket（24／48／72小時券） 來看，原本售價800日圓的24小時券將漲至1000日圓（漲幅 25%）；48小時券從1200日圓調升至1500日圓（漲幅 25%）；而漲幅最高的是72小時券，從1500 日圓一口氣漲到1900日圓，漲幅高達 26.7%。

此外，能在一天內無限次搭乘東京地下鐵與都營地下鐵全線的 「東京地鐵共通1日乘車券」，也將從900日圓調漲至 1100日圓，漲幅約 22.2%。

至於使用範圍最廣、涵蓋JR都區內及都營巴士的 「東京自由通票（東京フリーきっぷ）」，售價則從1600日圓調整為 1850日圓，漲幅約15.6%。

▲▼東京地下鐵漲幅。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

▲東京地下鐵各票種漲幅。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

▲▼東京地下鐵，東京地鐵，東京都營地下鐵，東京地鐵站，東京地鐵售票機，東京地下鐵售票機。（圖／記者蔡玟君攝）

▲未來東京地下鐵站內的「定期券售票處」將停止販售「地鐵共通1日券」。（圖／記者蔡玟君攝）

除了票價調升，與其他鐵道業者（如京王、小田急、東急、西武等）聯營的共通套票也會同步調整金額。值得注意的是，官方也公告一項通路變更：自3月13日 起，東京地下鐵站內的「定期券售票處」將停止販售「地鐵共通1日券」，旅客未來需多加利用自動售票機或其他通路購票。

關鍵字： 東京旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 交通資訊 東京地下鐵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

