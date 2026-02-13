可不可熟成紅茶「除夕起連6天漲5元」　最貴一杯要95元

▲可不可熟成紅茶春節期間飲品漲5元。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

農曆春節假期明天開始，可不可熟成紅茶宣布，2月16日除夕至2月21日所有品項調漲5元，其中墨玉鴛鴦歐蕾最貴飆至95元。

▲可不可過年期間漲價。（圖／翻攝可不可臉書粉專，下同）

●可不可春節限定菜單及售價

可不可於臉書粉專發出新公告，因應春節期間人力與備料成本提升，進行常態飲品價格調整，全品項除夕至21日皆漲5元，假期結束後調回原價。

其中新北、台北、基隆、離島、百貨休息站等門市，大杯熟成紅茶從40元漲至45元、大杯墨玉鴛鴦歐蕾從80元漲至85元。桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、台東、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，大杯熟成紅茶35元漲至40元、大杯珈琲雪藏胭脂從75元漲至80元。

▲墨玉鴛鴦歐蕾最貴飆95元。

業者特別提醒，一中太平店、新烏日台鐵店有限店菜單與價格；高雄新濱町店、高雄巨蛋店、台南新光三越西門店三門市同一價格，其中大杯熟成紅茶最貴55元、墨玉鴛鴦歐蕾則要95元。

業者表示，農曆春節期間價格微調，主要是為了回饋並照顧每一位在團圓佳節期間，仍堅守崗位、提供專業服務的門市夥伴，春節期間因應法定薪資調幅與營運成本變動，全台門市將微幅調整部分品項售價5元。

▲三商巧福搶在年前調漲。（圖／三商餐飲提供）

三商巧福則搶在農曆年前漲價，依不同品項貴4至10元，售價已破200元的「蘭州雙寶牛肉拉麵」，從205元漲至215元，牛三寶牛肉麵則由200元漲至210元。

另外，原汁牛肉麵、清燉牛肉麵、原汁牛筋麵、汕頭牛肉麵、牛肉壽喜飯175元漲至185元；半筋半肉牛肉麵、超大盛牛肉壽喜飯、叻沙牛肉麵、番茄牛肉麵從185元漲至195元。

紅燒排骨飯、黃金滷排麵140元漲至145元；黑胡椒豬柳飯、咖哩雞肉飯、油蔥雞肉飯155元漲至160元；牛肉湯從150元漲至160元；牛肉炸醬麵、番茄牛肉醬乾拌麵由95元漲至99元。

業者表示：「近期因全球性通膨，國際原物料價格飆漲，三商巧福為反映營業成本及費用持續上升，並維持最好的品質及服務，自即日起調整部分品項單價，敬請大家體恤諒解。」