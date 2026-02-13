台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相　還有無敵星迎賓之路

▲今年台灣燈會「超級瑪利歐主燈」。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2026台灣燈會與日本任天堂攜手合作，以《超級瑪利歐》系列角色與經典元素，在燈會中設計主題燈區。嘉義縣政府近日公布主題燈區模擬圖，包括有「無敵星迎賓之路」，還有高達10公尺的瑪利歐主燈，等待民眾來拍照。

▲入口處的無敵星迎賓之路。

嘉義縣政府表示，今年台灣燈會在迎賓入口設計「無敵星迎賓之路」為燈會的動線起點，以無敵星與弧形燈光結構作為設計概念，搭配星星燈飾點綴，營造出明亮而充滿活力的燈區第一印象。入口處的大型無敵星點出此次「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」主題，為親子燈區後的首個拍照亮點。

▲碧姬公主星星拍照點。

「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」作為本次星燦嘉年華的主燈，以高達10公尺的瑪利歐造型亮相，搭配星星元素與燈光設計，成為燈區中最醒目的焦點。燈區開放時間平日下午2點開始，周五與假日早上10點開始，白天呈現明亮的拍照場景，夜晚則配合星星造型燈飾與地面光影效果，讓民眾能從不同角度欣賞主燈的細節與樣貌。

▲耀西拍照點。

燈區規劃多處角色主題拍照點，包括耀西拍照點、碧姬公主星星拍照點及超級瑪利歐銀河拍照點。「耀西拍照點」可以看到耀西以不同顏色與姿態亮相，營造活潑繽紛的拍照空間。

「碧姬公主星星拍照點」則透過閃耀的燈光效果與無敵星的拱形燈飾，呈現出明亮且夢幻的氛圍；「超級瑪利歐銀河拍照點」以宇宙與圓環燈光結構為背景延伸，帶出銀河冒險的魅力。

▲▼還會有遊戲體驗區和見面會。

除各燈區展示外，現場還有「Nintendo Switch 2」遊戲體驗區，特別規劃親子體驗區與一般體驗區兩種空間。親子體驗區讓親子族群能在較為舒適、友善的空間中輕鬆享受遊戲時光；一般體驗區則提供多元的遊戲內容選擇，讓不同年齡層都能依照自身喜好進行遊戲體驗。

此外，現場也有任天堂授權周邊商店，商店中還有多款燈會限定商品及扭蛋機。燈會期間於每周五、周六及周日，現場也將安排角色見面會，邀請民眾前來合影留念。