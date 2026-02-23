只有今年！莎倫娜號義式郵輪假期想玩趁現在

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

▲米其林星級主廚聯手為Archipelago餐廳打造全新菜單。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達莎倫娜號改裝升級後，完美演繹古典神話與現代美學，整體風格更摩登，細節處處見巧思，予人煥然一新的感受！2026年春夏，莎倫娜號將以限定航次巡遊日本與韓國，明年是否會再來台還不知道，若想體驗最純正、最熱情的義式郵輪氛圍，現在正是預約的最好時刻。

▲正統義式披薩，在莎倫娜號也吃得到。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號徹底打破了「交通工具」的冰冷框架，轉而演化為一座永不落幕的海上樂園。它承襲了拉丁文化中那份無拘無束的奔放DNA，讓空氣中始終瀰漫著嘉年華般的躁動。不同主題的活動與派對輪番登場，白色派對、音樂夜、舞蹈時光自然接棒；夜幕降臨後，Disco Pub的燈光亮起，專業DJ掌控全場節拍，音樂在地中海、拉丁到巴西嘉年華之間切換，氣氛一層層堆疊。在這裡，快樂不需要翻譯，即使是性格內斂的旅人，也能在集體的擺動中找到共鳴，任由身心沉浸在純粹的歡愉裡。

▲溫熱的馬賽克躺椅，讓身心徹底放鬆。（圖／歌詩達郵輪）

為了讓每一位旅客都能自在投入，船上的娛樂設計從一開始就以「全齡沉浸」為核心。17歲以下的孩子，有專屬活動團隊陪伴探索；17歲以上的成人，則由經驗豐富的娛樂團隊從清晨一路帶到深夜。晨間伸展與瑜珈為一天開場，交際舞教學、義大利文化體驗接續登場，從親手煮義大利麵、學幾句實用義語，到團康遊戲、創意毛巾摺疊，每一刻都被驚喜填滿，根本不用操心行程表，因為從黎明到午夜，莎倫娜號早已為您準備好探索世界的無數種方式。

▲宙斯大劇院欣賞世界級的精彩演出。（圖／歌詩達郵輪）

義大利人對生活的熱愛，在莎倫娜號的各處空間也能感受。餐廳不只是用餐的地方，而是交流與相遇的場域。無論是講究美味的正統義式料理，還是包羅萬象的國際佳餚，都在輕鬆優雅的氛圍中交會。也可以隨興穿梭於酒吧與咖啡空間，點一杯義式濃縮或調酒，將時光虛度在與旅伴的談笑間，讓味蕾與感官同步慢下來，領略真正的義式生活美學。

▲阿波羅大酒吧，船上最潮的歡樂聚點。（圖／歌詩達郵輪）

若想體驗高CP值、全齡都適合的國際郵輪，首選莎倫娜號！船上設施齊全、活動豐富，從泳池、劇院、娛樂場到餐廳與酒吧，一整天都不會無聊；更難得的是它對年齡與旅遊方式的高度包容。不管3歲小孩、年輕家庭、好友結伴同行，甚至80歲仍熱愛旅行的長輩，都能在船上找到適合自己的玩法。有人整天泡在泳池與甲板，有人準時參加每一場活動，也有人只是看海、喝咖啡、靜靜欣賞一場表演。在莎倫娜號上，沒有標準的旅行公式，只有最自在的靈魂樣貌，這是一段專為全齡打造、值得一輩子回味的義式郵輪假期。

▲壯麗的櫻島火山，是日本鹿兒島精神象徵。（圖／歌詩達郵輪）

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

★推薦行程：

2026 超值日韓行程 4／5／6日 三~四月＋暑假航次登場！

基隆港出發／高雄港出發｜沖繩｜石垣島｜宮古島｜佐世保｜麗水｜鹿兒島

基隆出發

【四人同行二人免費】

四天--04/18（沖繩.石垣島）

六天--04/01（佐世保.麗水）、04/13（佐世保.鹿兒島）

【三人同行一人免費！內艙加碼送第四人也免費】

五天--03/28（沖繩.宮古島）、04/06（沖繩.宮古島）

高雄出發

【四人同行二人免費】

五天--06/28（沖繩.宮古島）

【三人同行一人免費】

五天--07/02（沖繩.宮古島）、07/06（沖繩.石垣島）

＊此優惠方案至優惠艙房售完即止

