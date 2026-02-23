ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪、shutterstock

莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲以羅馬女神為名的瑟瑞斯餐廳，風格現代簡潔，氛圍休閒愜意。（圖／歌詩達郵輪）

華麗蛻變後的歌詩達莎倫娜號，以閃亮姿態重新詮釋「全齡共享」的郵輪假期！這艘郵輪將古典神話的磅礡元素巧妙揉合現代設計語彙，挑高的大廳、流動的光影天幕、道地義式饗宴、時尚酒吧與戶外泳池甲板，在明亮且自在的氛圍中，營造出彷彿置身地中海般的優閒，讓登船後的每一刻都沉浸在純粹的義式生活美學裡。

莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲坐在日落酒吧，吹風看海、目送夕陽西下。（圖／歌詩達郵輪）

對於追求效率與品質的企業主而言，郵輪旅遊無疑是解決員工旅遊眾口難調的最佳方案。歌詩達莎倫娜號將住宿、餐飲、娛樂與交通完美整合於一體，徹底省去了一般旅行中頻繁更換飯店與長途拉車的辛勞，不只讓員工真正放鬆享受，福委的規劃工作也變得輕鬆省事。船上豐富的軟硬體資源可靈活運用，無論是舉辦迎賓派對、主題晚宴或簡報活動，都能在輕鬆自然的氛圍中進行，讓團隊在白天的自由探索與夜晚的齊聚看秀之間，默默拉近彼此的情感距離。

莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲思高兒童游泳池是孩子的戲水天堂。（圖／歌詩達郵輪）

若是以獎勵旅遊或廠商招待為目的，歌詩達郵輪更展現了無可取代的精緻質感與記憶點。透過細膩的服務流程與深厚的義式餐飲底蘊，莎倫娜號打造出一種被全方位款待的尊榮感。從星級水準的餐廳到充滿社交活力的酒吧，再到可量身打造的活動場域，無論是感恩晚宴、品牌推廣或年度慶功，都能在海天一色的背景下圓滿達成，讓獎勵不再只是形式上的犒賞，而是一段能讓受邀者珍藏許久的動人時光。

莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲異國風情主題之夜，氣氛越晚越嗨。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪最迷人的特質，在於其包容萬有的旅伴搭配。親子家庭能在泳池與兒童俱樂部找到盡情放電的樂趣；情侶與夫妻則能在海風吹拂的甲板或微醺的酒吧中，享受專屬的慢活節拍。不同世代、不同喜好的旅人，在同一艘船上都能找到最舒服的落腳處，無論是靠岸後的異國城市探索，還是回船後的深夜狂歡，每個人都能隨心所欲的切換玩法。

莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲改造升級後的艙房，設計風格明亮、舒適、具現代感。（圖／歌詩達郵輪）

2026年春夏，歌詩達莎倫娜號特別規劃基隆與高雄南北雙港出發的便利航程。透過四到六天的精緻安排，輕鬆串聯起台灣、韓國與日本的多座城市。從韓國南部的都會風情，到日本九州的自然景觀與洋風歷史建築，甚至是沖繩、石垣與宮古島的跳島體驗，每一次靠岸都是一場未知的驚喜旅程，為這段海上假期堆疊出層次豐富的美好回憶。

莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲日本佐世保名勝～九十九島美麗風情。（圖／歌詩達郵輪）

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

★推薦行程：
2026 超值日韓行程 4／5／6日 三~四月＋暑假航次登場！
基隆港出發／高雄港出發｜沖繩｜石垣島｜宮古島｜佐世保｜麗水｜鹿兒島

基隆出發
【四人同行二人免費】
四天--04/18（沖繩.石垣島）
六天--04/01（佐世保.麗水）、04/13（佐世保.鹿兒島）

【三人同行一人免費！內艙加碼送第四人也免費】
五天--03/28（沖繩.宮古島）、04/06（沖繩.宮古島）

高雄出發
【四人同行二人免費】
五天--06/28（沖繩.宮古島）

【三人同行一人免費】
五天--07/02（沖繩.宮古島）、07/06（沖繩.石垣島）

＊此優惠方案至優惠艙房售完即止

詳見：
歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW

關鍵字： 七逗旅遊網 歌詩達郵輪 莎倫娜號 郵輪旅遊

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

