莎倫娜號質感升級　北、高雙港煥新啟航

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

歌詩達莎倫娜號重磅裝潢、質感升級，將古羅馬神話的宏偉與現代設計的靈動完美揉合，讓郵輪旅遊不再只是港口間的接駁，而是一場感官與靈魂的深度洗禮。

對於台灣旅客而言，莎倫娜號提供了最體貼的行程規畫。從基隆港或高雄港兩地直接登船，無需忍受飛行的疲憊，即可展開四至六天的假期。這種設計巧妙平衡了旅行步調，白天踏上異國土地探索文化，夜晚回到船上盡享美饌與表演，這種日夜雙享的高性價比體驗，已成為現今旅遊的首選。

▲天幕泳池甲板，帶來潔淨清新的感受。（圖／歌詩達郵輪）

一登船，挑高十層樓的萬神殿大廳立刻映入眼簾。設計團隊在保留古羅馬宏偉輪廓的基礎上，大膽引入現代科技，最令人驚豔的便是懸浮於半空的3D列印發光雲朵。隨著旋律起伏，雲朵幻化出五彩光影，營造出極具沉浸感的夢幻氛圍。

▲萬神殿大廳潮感升級，營造極致視聽體驗。（圖／歌詩達郵輪）

鄰近大廳的阿波羅大酒吧也換上摩登新裝，寬敞舒適的空間配置讓旅人能在此自在交流。無論是午後的一杯咖啡，還是深夜的微醺時光，這裡都是船上最富魅力的社交據點。

▲海上主題之夜，體驗另類異國風情。（圖／歌詩達郵輪）

泳池甲板空間的蛻變，同樣令人耳目一新。運用簡潔的幾何線條與輕盈配色，整體視覺感更顯明亮。最具特色的玻璃穹頂，確保旅客無論晴雨都能感受地中海風情。白天這裡是享受日光浴、啜飲調酒的放鬆去處；入夜後則搖身一變成為星空電影院，在海浪拍打聲中觀賞大銀幕影品，享受旅程中最浪漫的時刻。

▲沖繩玩跳島，療癒好心情。（圖／shutterstock）

莎倫娜號的艙房，也展現了極致的細膩。套房一改過往的暖色調，轉向深邃安穩的海洋系配色，賦予旅人如回家般的平靜。此外，一般艙房的衛浴也改為乾溼分離更好用，搭配簡潔明亮的動線設計，讓海上生活更舒適愜意。

餐飲體驗更展現了義式生活「講究而不拘謹」的精髓。由米其林星級主廚陣容聯手打造的Archipelago餐廳，提供兼具藝術美感與厚實份量的國際料理；而主餐廳瑟瑞斯則以優雅的湖水綠重新定調空間氛圍，將每日的用餐時刻昇華為一場令人期待的感官饗宴。

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

★推薦行程：

2026 超值日韓行程 4／5／6日 三~四月＋暑假航次登場！

基隆港出發／高雄港出發｜沖繩｜石垣島｜宮古島｜佐世保｜麗水｜鹿兒島

基隆出發

【四人同行二人免費】

四天--04/18（沖繩.石垣島）

六天--04/01（佐世保.麗水）、04/13（佐世保.鹿兒島）

【三人同行一人免費！內艙加碼送第四人也免費】

五天--03/28（沖繩.宮古島）、04/06（沖繩.宮古島）

高雄出發

【四人同行二人免費】

五天--06/28（沖繩.宮古島）

【三人同行一人免費】

五天--07/02（沖繩.宮古島）、07/06（沖繩.石垣島）

＊此優惠方案至優惠艙房售完即止

詳見：

歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw

歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW