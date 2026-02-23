ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

莎倫娜號質感升級　北、高雙港煥新啟航

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪、shutterstock

歌詩達莎倫娜號重磅裝潢、質感升級，將古羅馬神話的宏偉與現代設計的靈動完美揉合，讓郵輪旅遊不再只是港口間的接駁，而是一場感官與靈魂的深度洗禮。

對於台灣旅客而言，莎倫娜號提供了最體貼的行程規畫。從基隆港或高雄港兩地直接登船，無需忍受飛行的疲憊，即可展開四至六天的假期。這種設計巧妙平衡了旅行步調，白天踏上異國土地探索文化，夜晚回到船上盡享美饌與表演，這種日夜雙享的高性價比體驗，已成為現今旅遊的首選。

莎倫娜號質感升級 北/高雙港煥新啟航（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲天幕泳池甲板，帶來潔淨清新的感受。（圖／歌詩達郵輪）

一登船，挑高十層樓的萬神殿大廳立刻映入眼簾。設計團隊在保留古羅馬宏偉輪廓的基礎上，大膽引入現代科技，最令人驚豔的便是懸浮於半空的3D列印發光雲朵。隨著旋律起伏，雲朵幻化出五彩光影，營造出極具沉浸感的夢幻氛圍。

莎倫娜號質感升級 北/高雙港煥新啟航（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲萬神殿大廳潮感升級，營造極致視聽體驗。（圖／歌詩達郵輪）

鄰近大廳的阿波羅大酒吧也換上摩登新裝，寬敞舒適的空間配置讓旅人能在此自在交流。無論是午後的一杯咖啡，還是深夜的微醺時光，這裡都是船上最富魅力的社交據點。

莎倫娜號質感升級 北/高雙港煥新啟航（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲海上主題之夜，體驗另類異國風情。（圖／歌詩達郵輪）

泳池甲板空間的蛻變，同樣令人耳目一新。運用簡潔的幾何線條與輕盈配色，整體視覺感更顯明亮。最具特色的玻璃穹頂，確保旅客無論晴雨都能感受地中海風情。白天這裡是享受日光浴、啜飲調酒的放鬆去處；入夜後則搖身一變成為星空電影院，在海浪拍打聲中觀賞大銀幕影品，享受旅程中最浪漫的時刻。

莎倫娜號質感升級 北/高雙港煥新啟航（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲沖繩玩跳島，療癒好心情。（圖／shutterstock）

莎倫娜號的艙房，也展現了極致的細膩。套房一改過往的暖色調，轉向深邃安穩的海洋系配色，賦予旅人如回家般的平靜。此外，一般艙房的衛浴也改為乾溼分離更好用，搭配簡潔明亮的動線設計，讓海上生活更舒適愜意。

餐飲體驗更展現了義式生活「講究而不拘謹」的精髓。由米其林星級主廚陣容聯手打造的Archipelago餐廳，提供兼具藝術美感與厚實份量的國際料理；而主餐廳瑟瑞斯則以優雅的湖水綠重新定調空間氛圍，將每日的用餐時刻昇華為一場令人期待的感官饗宴。

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

★推薦行程：
2026 超值日韓行程 4／5／6日 三~四月＋暑假航次登場！
基隆港出發／高雄港出發｜沖繩｜石垣島｜宮古島｜佐世保｜麗水｜鹿兒島

基隆出發
【四人同行二人免費】
四天--04/18（沖繩.石垣島）
六天--04/01（佐世保.麗水）、04/13（佐世保.鹿兒島）

【三人同行一人免費！內艙加碼送第四人也免費】
五天--03/28（沖繩.宮古島）、04/06（沖繩.宮古島）

高雄出發
【四人同行二人免費】
五天--06/28（沖繩.宮古島）

【三人同行一人免費】
五天--07/02（沖繩.宮古島）、07/06（沖繩.石垣島）

＊此優惠方案至優惠艙房售完即止

詳見：
歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW

關鍵字： 七逗旅遊網 歌詩達郵輪 莎倫娜號 郵輪旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

推薦閱讀

莎倫娜號質感升級　北、高雙港煥新啟航

莎倫娜號質感升級　北、高雙港煥新啟航

莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿

莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿

只有今年！莎倫娜號義式郵輪假期想玩趁現在

只有今年！莎倫娜號義式郵輪假期想玩趁現在

黃志芳過年在台北天天登山健行　年初十要率八百多名員工上擎天崗

黃志芳過年在台北天天登山健行　年初十要率八百多名員工上擎天崗

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

日本救觀光！鹿兒島「最新旅遊補助」曝光　6月開跑

日本救觀光！鹿兒島「最新旅遊補助」曝光　6月開跑

為愛紮根桃園觀音！義大利女婿手作薄脆披薩

為愛紮根桃園觀音！義大利女婿手作薄脆披薩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

莎倫娜號質感升級　北、高雙港煥新啟航

只有今年！莎倫娜號義式郵輪假期想玩趁現在

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿

全台5家必比登牛肉麵整理包

台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

台北4大「山林親水步道」懶人包

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

熱門行程

最新新聞更多

莎倫娜號質感升級　北、高雙港煥新啟航

莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿

只有今年！莎倫娜號義式郵輪假期想玩趁現在

黃志芳過年在台北天天登山健行　年初十要率八百多名員工上擎天崗

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366