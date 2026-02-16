圓夢趁優惠！華航年貨大街歐洲線78折起

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock、華航

春節不離線，好康「馬」上來！中華航空「年貨大街」新春限時特惠，精選多條歐洲航線最低 78 折起，開票期間至 2 月 22 日，出發至 6 月 17 日，正好涵蓋春季花開與初夏綠意，遇見歐洲最美的風情。

▲華航新春亮點航線，桃園－倫敦 TWD 21,672 元起。（圖／shutterstock）

此次年貨大街歐洲線亮點，首推英國倫敦。這座歐洲最大城市，位於泰唔士河流域，擁有倫敦塔、皇家植物園（邱園）、國會大廈、西敏寺聖瑪格麗特教堂等世界遺產，以及本初子午線所經的格林威治，其他知名景點包括白金漢宮、倫敦眼、貝克街、國王十字車站，還有大英博物館、國家美術館、泰特現代藝術館以及西區劇院，是許多旅人心中的歐洲起點。華航桃園－倫敦（希斯洛）未稅價 TWD 21,672 元起，無論首次造訪歐洲、或規劃跨國行程，都是絕佳選擇。

▲華航從 4/2 起，桃園 - 布拉格增至每週 3 班。（圖／shutterstock）

布拉格是捷克首都，獲選為「世界文化遺產」城市，也是歐洲最美的城市之一。整座城市就像真實版童話王國，以伏爾塔瓦河為中心，貫穿了城堡、小城、舊城及新城等城區，知名景點包含布拉格廣場、聖維特大教堂、天文鐘、查理大橋等，處處散發波西米亞風情與古典藝術氣息。華航此波優惠，桃園－布拉格 TWD 23,650 元起；從 4 月 2 日起，將增至每週 3 班，提供更穩定且便利的航班選擇。

▲華航以新世代 A350 客機執飛歐洲航線。（圖／華航）

華航歐洲黃金六大航點全面直飛，除了倫敦、布拉格之外，還有荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納與義大利羅馬，歐洲航網佈局完整，為台灣直飛歐洲航點最多、班次最密集的航空公司。

▲華航機上娛樂升級，新增Disney+，精心打造更豐富的影音觀賞體驗。（圖／華航）

為讓旅途增添樂趣，華航全面升級機上娛樂，率先成為台灣首家導入 Disney+ 系列精彩內容的航空公司，將超人氣影集、動畫與電影帶上雲端，打造空中追劇新體驗，飛行途中可隨選隨看，享受更美好的空中時光。

此外，華航同步推出「分享旅行回憶」活動，投稿就有機會抽中區域線不限航點經濟艙來回機票、限定飛行夾克等專屬好禮，讓新春出遊不只省荷包，還能把好運帶回家。

詳見：華航「年貨大街」活動網站