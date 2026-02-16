ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
鳳凰城、西雅圖超優惠　華航年貨大街美國線78折起

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock、華航

春節不打烊，好康不中斷！中華航空「年貨大街」新春限時特惠，不只鎖定亞洲市場，也同步推出多條美國航線優惠，精選航點最低 78 折起，開票期間至 2 月 22 日，出發至 6 月 17 日，讓跨越太平洋的距離，變得比想像中更容易。

鳳凰城、西雅圖超優惠 華航年貨大街美國線78 折起（圖／shutterstock、華航）

▲鳳凰城位於亞利桑那州，擁有壯麗沙漠景觀與豐富美國原住民文化，是前往大峽谷、羚羊谷及馬蹄灣等知名景點的最佳起點。（圖／shutterstock）

想看見截然不同的美國風景，鳳凰城帶來嶄新的想像。鳳凰城位於亞利桑那州，被譽為「陽光之城」，擁有壯麗沙漠景觀與豐富美國原住民文化，是前往大峽谷、羚羊谷及馬蹄灣等知名景點的最佳起點。華航桃園－鳳凰城未稅價 TWD 18,480 元起，特別適合熱愛戶外探索的旅人。

鳳凰城、西雅圖超優惠 華航年貨大街美國線78 折起（圖／shutterstock、華航）

▲太空針塔是許多人對西雅圖的第一印象。（圖／shutterstock）

「翡翠之城」西雅圖，完美融合了科技創新與人文生活感。這裡既是亞馬遜、微軟、星巴克、波音等全球企業的搖籃，也擁有太空針塔、雷尼爾山與深厚的搖滾文化；漫步於此，能感受咖啡香氣、港灣風景與綠意交織的獨特魅力。華航桃園－西雅圖未稅價 TWD 16,212 元起，無論是城市探索、或作為通往加拿大與美國西北的起點，都相當理想。

鳳凰城、西雅圖超優惠 華航年貨大街美國線78 折起（圖／shutterstock、華航）

▲華航從8/5起，桃園 - 紐約增至每週5班，未來逐步增為每日一班，提供更便利且彈性的飛行選擇。（圖／shutterstock）

對於城市控而言，紐約始終是夢想清單上的優選。藝術、音樂、時尚與多元文化在此交融薈萃。華航自 8 月 5 日起，桃園－紐約航線將增為每週 5 班，未來更規劃逐步提升至每日一班，提供更彈性的時間選擇，無論是探親、商務或長天數深度旅遊，都能輕鬆銜接行程。

鳳凰城、西雅圖超優惠 華航年貨大街美國線78 折起（圖／shutterstock、華航）

▲暢享精彩旅程，就從華航開始。（圖／華航）

為讓旅途增添樂趣，華航全面升級機上娛樂，率先成為台灣首家導入 Disney+ 系列精彩內容的航空公司，將超人氣影集、動畫與電影帶上雲端，打造空中追劇新體驗，飛行途中可隨選隨看，享受更美好的空中時光。

此外，華航同步推出「分享旅行回憶」活動，投稿就有機會抽中區域線不限航點經濟艙來回機票、限定飛行夾克等專屬好禮，讓新春出遊不只省荷包，還能把好運帶回家。

詳見：華航「年貨大街」活動網站

七逗旅遊網 中華航空 華航 年貨大街 春節 出遊 過年 鳳凰城 西雅圖 美國

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

