王品集團10品牌新春優惠整理包　火鍋滿千送千、中餐送麥片蝦

▲聚火鍋新春推出滿千送千活動。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

農曆春節9天連假明天開始，各大餐飲紛紛推出優惠，王品集團旗下10個品牌也祭出各種好康活動，像是青花驕內用消費滿千可抽紅包好禮，和牛涮、尬鍋及聚火鍋送千元電子抵用券，享鴨、莆田、丰禾則推出刮刮樂活動。以下整理各品牌優惠。

▲「青花驕」即日起到3月1日，於LINE官方帳號推出「驕運開鍋」抽籤遊戲。（圖／王品提供）

青花驕：即日起到3月1日，於LINE官方帳號推出「驕運開鍋」抽籤遊戲，可領新年祝福籤詩外，還有機會獲得海鮮滑、牛培根、椒麻口水雞、無酒精啤酒等多款人氣好禮。3月1日前內用消費滿千，還可抽紅包好禮，為過年吃飯添年味。

和牛涮、尬鍋、聚火鍋：2月28日前內用消費滿1000元，除了贈送價值千元電子抵用券外，再加送千元紙本折價券。

2月28日前加入和牛涮LINE好友測馬年運勢，能領海味雙鮮、A5和牛贈菜、千元折價券再抽極上和牛套餐券，如果內用消費滿1000元、贈價值千元電子抵用券外，再加倍送千元紙本折價券。

▲享鴨、莆田、丰禾2月17日至3月3日同步推出刮刮樂活動。（圖／王品提供）

享鴨、莆田、丰禾：2月17日至3月3日同步推出刮刮樂活動，到店消費滿千、現領馬年刮刮卡，獎項有總價值超過千元的贈菜大禮包，有機會吃到秘製沙茶海鮮煲、金絲麥片蝦、豪華秘製茄汁酸菜魚等多道功夫菜。

藝奇：即日起至2月28日推出炙燒龍蝦佐明太子，消費套餐可享388元的優惠加購價。2月18日前，到店內用2客套餐，再送日式設計款開年紅包組1份，每份含2款紅包袋，並附贈和牛刺身招待券1張，數量有限，送完為止。

▲2/19前到西堤牛排內用消費送「奧樂雞」馬年紅包袋組合。（圖／王品提供）

西堤牛排：2月28日前，到店內用2客經典套餐，並出示官網或社群的馬吉NEW YEAR活動畫面，即可獲得「起司雙拼」1份。2月19日前，到全台西堤內用消費，每桌還可獲得1組「奧樂雞」馬年紅包袋組合，內含2個紅包袋與貼紙，再贈1張「英式炸魚兌換券」，可於2月22日至4月30日使用，數量有限，送完為止。

▲陶板屋2/28前消費2客套餐，每桌招待「酥炸天婦羅拼盤」1份。（圖／王品提供）

陶板屋：2月28日前，憑官網或官方粉絲團指定活動畫面，到全台「陶板屋」內用消費2客套餐，每桌即招待「酥炸天婦羅拼盤」1份，品嚐金黃香酥的日式唐揚雞和多汁鮮魚。再加碼好康，當次消費滿千元，加贈限量「金黃酥炸魷魚」兌換券1張，可於3月1日至4月30日使用。

▲這一鍋攜手武德宮推「錢母刮刮樂」，最大獎全年75折專用卡。（圖／這一鍋集團提供）

另外，這一鍋餐飲集團以「新年不只要好運，更要整年的祝福」為概念，首度與雲林北港武德宮合作，推出聯名限量「發財金（錢母）」，在集團4個品牌消費每筆滿千元即獲贈一份，每一份錢母的背面都藏有刮刮樂，獎項包括75折、85折、9折優惠，2026年12月31日前，前往「這一鍋」每次消費皆可持卡進行折扣，10%服務費依餐點原價計算。錢母數量有限、送完為止。

▲燒肉同話主打「手氣開桌王」遊戲，凡消費任一套餐，即可與關主各摸一張麻將比花色大小，有機會免費吃澳洲和牛板腱／松阪豚（擇一）。（圖／這一鍋集團提供）

配合農曆新年檔期，這一鍋餐飲集團以「每一桌都能玩、玩到就能加菜」為概念，讓四大品牌把開運變成上桌互動，這一鍋推出「開運大三元」活動，單筆消費滿2000元，即可與門店同仁進行「麻將比大小挑戰」，贏家可獲招待培根牛肉或梅花豬肉1份（每桌限一次）。

燒肉同話主打「手氣開桌王」遊戲，凡消費任一套餐，即可與關主各摸一張麻將比花色大小，有機會免費獲得澳洲和牛板腱／松阪豚（擇一）。這一小鍋則推出骰子遊戲，「骰出你的幸運」，凡加入會員即可參加骰點遊戲，依骰子總點數即有機會把「海鮮三拼」、「蛤蜊」或「梅花豬肉」獎品帶進餐桌。韓啵韓式料理以「抓石子互動遊戲」，成功者可在下次回訪時再享一次專屬招待。