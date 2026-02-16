ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
華航年貨大街78折起　亞洲航線萬元有找

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

迎接新年到來，中華航空推出「年貨大街」新春限時特惠，邀你以旅行開運、走春迎福，享受異國風味好年，即日起精選台灣出發航線祭出最低 78 折起優惠，亞洲精選航點萬元有找；分享旅行回憶，還可抽「區域線不限航點經濟艙來回機票」等精美專屬好禮！

華航年貨大街78折起 亞洲航線萬元有找（圖／shutterstock）

▲大年初一「新春國際匯演之夜」花車巡遊，精彩表演和繽紛花車為新年揭開序幕。（圖／香港旅遊發展局）

想來一趟輕鬆快閃，香港是很受歡迎的選擇。從年宵市場、花車巡遊、煙花匯演、賽馬，到黃大仙祠參拜、車公廟轉風車、許願樹拋寶牒，街頭巷尾充滿年味，搭配城市節奏與購物樂趣，短短幾天就能迅速切換心情。桃園－香港未稅價 TWD 2,886 元起。

華航年貨大街78折起 亞洲航線萬元有找（圖／shutterstock）

▲泰國首都曼谷，兼具傳統與現代風情。（圖／shutterstock）

另推薦魅力十足的曼谷，從市集、夜市到街邊小吃，白天探索文化，夜晚感受城市熱鬧時刻。桃園－曼谷夜航未稅價 TWD 4,300 元起，無論是新春後的放鬆旅行，或是與親友的美食之旅，都恰到好處。

華航年貨大街78折起 亞洲航線萬元有找（圖／shutterstock）

▲大阪是日本關西地區的中心城市，每年4月賞櫻季遊客如織。（圖／shutterstock）

對日本情有獨鍾？大阪是關西旅行的最佳起點！春季賞櫻、城市漫步，順遊京都、奈良、神戶一次滿足，桃園－大阪未稅價 TWD 9,660 元起，讓假期多了一份期待。

華航年貨大街78折起 亞洲航線萬元有找（圖／shutterstock）

▲華航從 3/29 起，桃園 - 釜山增為每週 18 班，新春優惠未稅價 TWD 6,216 元起。（圖／shutterstock）

韓國釜山是亞洲旅行的新亮點，海景咖啡、水產市場及山海交織的城市景觀，讓人感受到與首爾截然不同的風情。華航自 3 月 29 日起，將桃園－釜山航班增為每週 18 班，新春優惠未稅價 TWD 6,216 元起，能更靈活安排快閃或深度行程。

為讓旅途增添樂趣，華航全面升級機上娛樂，率先成為台灣首家導入 Disney+ 系列精彩內容的航空公司，將超人氣影集、動畫與電影帶上雲端，打造空中追劇新體驗，飛行途中可隨選隨看，享受更美好的空中時光。

此外，華航同步推出「分享旅行回憶」活動，投稿就有機會抽中區域線不限航點經濟艙來回機票、限定飛行夾克等專屬好禮，讓新春出遊不只省荷包，還能把好運帶回家。

詳見：華航「年貨大街」活動網站

七逗旅遊網 中華航空 華航 年貨大街 春節 出遊 過年

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

