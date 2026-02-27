桃園藝文特區低調選物店咖啡！挑高樓中樓＋大片窗景採光極佳

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟
桃園藝文特區咖啡廳推薦「啡蒔 Verse Cafe」，地處葛里法豪宅的社區一樓咖啡廳，兩層樓挑高樓中樓、純白混工業風氛圍空間，採光明亮，適合三五好友聚會與情侶約會。提供Ｗi-Fi，還可以逛逛主理人精挑細選的生活選物。
位置＆外觀
▲地處葛里法豪宅，屬於桃園社區型一樓咖啡廳，質感很好。
▲歐式拱門建築外觀，古典氣派，推開大門入內即可抵達。
▲無訂位，需現場候位。
兩層樓挑高純白工業風氛圍空間
挑高的樓中樓空間，襯托牆面純白基調，俐落線條設計、淡色木紋裝潢以及植栽選物陳列，讓這裡不只是咖啡廳，而是複合式選物店。
一樓除了餐飲區，還可以看到居家保養選品，像是主打天然且有機成分的瑞典品牌L:A Bruket、墨爾本品牌Grown Alchemist等，以及巴黎香氛品牌Diptyque，皆訴求天然、舒適，正好與充滿自然光的空間相互呼應。
▲挑高空間，分成左右兩邊樓梯上樓，一邊是服飾選物店，一邊是咖啡廳二樓用餐空間，可輕鬆逛逛生活選物。
▲從二樓往一樓看，寬敞空間加上大片窗景，採光明亮讓人覺得很舒服。
▲不管平日或假日來，生意都很好。
菜單
掃描桌上QR code點餐，或是櫃檯前方這張紙本菜單，提供咖啡、甜點、輕食，鹹食的部分需要洽詢一下，有時候下午茶時段不提供鹹食。
▲勞斯萊斯咖啡機，泡出好喝的義式咖啡。
推薦品項
黑咖啡熱美式120元
咖啡使用馬克杯裝，一上桌熱騰騰冒著煙，咖啡香氣四溢。這裡使用台北小楊「RUFOUS COFFEE ROASTERS」的自家烘焙豆，該店不僅曾獲Big 7 Travel 評選為亞洲50間最佳咖啡館，更榮獲2025年首屆「世界百大咖啡館」第85名，是台灣唯一入選的店家。
即使成本高昂，店家仍堅持品質，透過專業的手沖技法，萃取出咖啡的花果香。口感順口香濃、層次豐富，每一口都能感受到精品豆與職人工藝結合的魅力。
冰拿鐵135元
一樣使用「RUFOUS COFFEE ROASTERS」咖啡豆，加入鮮奶卻不奶膩，咖啡帶有花果香，混豆配方讓咖啡乾淨明亮，很好喝。
山岩焦糖戚風蛋糕150元
▲手做戚風蛋糕體軟綿彈嫩，吃起來有點像海綿蛋糕，放上酥脆甜香的焦糖脆餅，好好吃。
啡蒔 Verse Cafe
地址：桃園市桃園區同德十一街45號
電話：03－3470077
營業時間：11：00－17：30（周四、五公休）
*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格
【你可能也想看】
►北投超寬敞白磺泉湯屋！平日540元附雙人浴缸、獨立榻榻米
►大稻埕「特大號草莓大福」只賣50元！咬開水嫩多汁、皮薄Q彈
►秒飛東京街頭！中山巷仔內藏日系微型咖啡廳 提供Wi-Fi插座
讀者迴響