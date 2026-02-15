7大森林遊樂區「僅除夕休園」　奧萬大櫻花到3月、內洞瀑布森呼吸

▲東眼山國家森林遊樂區「飄森、環森」裝置。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

9天連假將至，走入山林是不少都市人走春的首選。無論是循著瀑布步道探秘、感受高濃度負離子的清新洗禮，或上山賞櫻、漫步巨木森林，近距離徜徉大自然中，都能為新春假期注入滿滿元氣。

▲滿月圓處女瀑布。（圖／林業保育署新竹分署提供）



林保署新竹分署轄區包括內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧國家森林遊樂區及烏來台車。內洞可沿南勢溪畔漫遊觀瀑步道，欣賞瀑布與豐富蕨類生態，順遊烏來老街、溫泉與台車；滿月圓可欣賞蚋仔溪流域生態，健行之餘一覽壯觀的處女瀑布。

▲拉拉山巨木林。（圖／林業保育署新竹分署提供）



桃園復興區東眼山可看櫻花，置身柳杉林海森呼吸；拉拉山走訪雲霧繚繞的巨木群；觀霧則可賞霧社櫻、漫步檜木步道並遠眺聖稜線。苗栗三義火炎山生態教育館展示特殊地質與淺山生態，也適合親子同遊。

▲觀霧遠眺壯闊的聖稜線。（圖／林業保育署新竹分署提供）



此外，新竹分署轄內13條步道全線開放，包括東滿步道、塔曼山、大霸尖山、霞喀羅、鎮西堡巨木群等熱門登山路線。提醒欲進入插天山自然保留區（北插天山、福巴越嶺步道部分路段）的旅客，須於入山前5天完成線上申請。

營業時間方面，內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧及烏來台車於2月16日除夕休園1天，其餘春節期間正常開放；火炎山生態教育館除夕及初一休館。

▲▼十分友善步道以平緩的坡道取代階梯，讓民眾能更輕鬆接近大自然。（圖／新北市觀旅局提供）



而新北市觀旅局表示，新北十分瀑布公園新啟用無障礙通道，全長約400公尺、步行約15分鐘，動線平緩友善，即便是輪椅族與嬰兒車，皆能輕鬆欣賞全台最大垂簾型瀑布之魅力。

南投分署轄區的奧萬大與合歡山國家森林遊樂區，是春節賞櫻及觀鳥熱點。奧萬大緋寒櫻、八重櫻及霧社櫻接續綻放，花期預計延續至3月；合歡山則可欣賞高山景致。能高越嶺國家步道已重新開放，天池山莊春節期間正常營運。

▲奧萬大生態池。（圖／林業及自然保育署南投分署提供）



奧萬大與合歡山於2月16日除夕休園1天，小年夜及除夕暫停住宿服務；大年初一（2月17日）上午8點起恢復開園迎客。

林保署提醒，春節期間部分熱門景點將視人潮實施總量管制，建議民眾多利用大眾運輸或「台灣好行」，並留意山區道路和做好保暖工作，安心迎接新春山林之旅。