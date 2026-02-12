紅豆食府吃到飽3/2回歸　2分店平日午間限定「每人868元」

▲紅豆食府小籠湯包。（圖／取自紅豆食府臉書）

記者黃士原／台北報導

紅豆食府吃到飽活動回歸，業者今日公告，信義店、SOGO天母店3月2日起平日中午供應，近30道上海點心與經典料理無限享用，每人868元。

知名餐廳「紅豆食府」以道地上海料理聞名，曾在敦南店（已熄燈）、信義店推出吃到飽專案，近30道上海點心與經典料理無限供應。今日業者宣布活動3月2日回歸，信義店、SOGO天母店平日中午時段都能選擇吃到飽專案，每人868元。

▲左宗棠雞示意圖。（圖／中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會提供）

無限供應的近30道菜色中，開胃小點有銀絲蜇皮、醋溜川耳、家常干絲、柚香蘿蔔片、四喜烤麩、涼拌小黃瓜，五色蒸餃、小籠湯包、紅豆鬆糕、豆沙鍋餅、上海生煎包、心太軟、蜜汁叉燒包都可以無限續點。此外，還有無錫排骨、宮保雞丁、左宗棠雞及炒麵炒飯。

▲添好運2月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

添好運港點吃到飽2月直接續辦，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，餐費每人699元。時段部分，台中J Mall店為2月1日至28日平日14:00至15:40與16:00至17:40，但2月14日至2月22日春節期間不適用，每時段限量40位，每人餐費699元；高雄富民店用餐時段不限平假日，過年期間一樣不適用，時間為11:00至17:00。兩家店的用餐時間都是100分鐘。