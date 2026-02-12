ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宮古島自由行4種交通比較、特色飯店攻略　台北、台中都能直飛

▲▼宮古島下地島景點17END。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宮古島下地島代表看海景點「17 END」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

星宇航空「台北－宮古島」航線今（12日）起改為全年度航班，並正式開航，「台中－宮古島」則於明（13日）首航，讓旅客前往沖繩離島旅遊更方便。《ETtoday新聞雲》整理出宮古島航班資訊、島上交通，以及推薦景點、飯店最新攻略，今年計畫造訪的你不妨參考。

▲▼星宇航空台北-馬尼拉航線將於12月16日恢復飛航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空正式開航宮古島直飛航線。（圖／星宇航空提供）

宮古島有「東亞馬爾地夫」美譽，其海水透明度可說是日本之最，漸層琉璃海色與白沙灘，是「宮古藍」最佳寫照，可是日本人最愛的度假地之一。

▲▼宮古島下地島機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島的下地島機場近年重新改裝落成，機能完善。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島下地島機場。（圖／記者蔡玟君攝）

星宇航空即日起陸續開航台北、台中直飛宮古島航線，每周2個來往班次，最快1個半小時內就能抵達。需注意的是，星宇航空抵達的是宮古島的「下地島機場（SHI）」。下地島機場近年重新改裝，航廈融入宮古藍與熱帶島嶼元素，除了提供旅客搭機來往各地服務外，伴手禮店更展出一系列宮古島限定商品，從零食到工藝品，超值得買回家。

▲▼宮古島公車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲下地島機場有機場快線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島公車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲下地島機場巴士路線圖。（圖／記者蔡玟君攝）

◆下地島機場交通資訊

下地島機場共有2條機場巴士路線，分別為「宮古下地島機場線（みやこ下地エアポートライナー）」和「宮古下地島機場度假村線（みやこ下地島空港リゾート線）」。

「宮古下地島機場度假村線」每天3班，停靠站點較多，包括渡口之濱、唐吉訶德、市場通，宮古機場，還有宮古島希爾頓酒店、宮古島東急飯店度假村等。搭乘時只接受車上付現金或刷卡，不需額外購票。

「宮古下地島機場線」每天4班，只停6個大站，包括下地島機場、宮古島希爾頓酒店、公設市場前、北小前站和宮古機場，在機場設有售票專區，可使用現金、信用卡、行動支付購票。

▲▼宮古島與那霸前賓沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宮古島最代表景點「與那霸前濱沙灘」，是欣賞「宮古藍」最推薦處。（圖／記者蔡玟君攝）

◆宮古島島上4種交通方式比一比

1.租車

玩宮古島的交通工具有多種選擇，包括租車、公車、包車、使用叫車軟體叫車等，以機動性來說，「租車自駕」最方便，在下地島機場就有租車站。

▲▼日本計程車，宮古島計程車示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可以包計程車，或App叫車。（示意圖／記者蔡玟君攝）

2.包車

「包車」是另一個島上移動的好選擇。記者實際詢問當地計程車司機，包車1小時為4400日圓（近新台幣905元），可依照需求預訂時間，不過島上司機大部分只會日文，若想預約可請飯店協助打電話至計程車公司預約，採現金付款，包車價格仍以當地提供為準。

當地計程車司機也說，幾乎每位司機都裝有翻譯軟體，若包車過程中有任何需求，可以透過翻譯軟體溝通。包車的另一大好處是不用自己開車，且司機熟門熟路之外，還可能從他們身上發掘出私房景點唷。

3.使用叫車軟體叫車

在宮古島可使用「Uber」和「DiDi」2個叫車軟體，適合當天只有1、2個行程的旅客。記者實測，叫車App「DiDi」操作方便，也可綁定信用卡，免去語言溝通問題。但若一天中想去的行程超過3個，又沒有租車，建議包計程車會更划算。

▲▼宮古島公車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島市區的循環巴士。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島公車。（圖／記者蔡玟君攝）

4.公車

宮古島上也有公車，包括循環巴士「Loop」和一般公車，缺點是班次少、等待時間長，需配合巴士時間移動，機動性較低。

宮古島循環巴士「Loop」以定時定點方式服務，主要巡迴於宮古島市區景點和宮古島機場，全線均一價500日圓，一日票1500日圓，可上車用現金購買，或透過指定App刷卡購票，搭乘詳情可上循環巴士官網（https://miyakoislandbus.com/route.php）查詢停靠站點和時刻表。

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

◆3間宮古島特色飯店推薦

1.宮古島希爾頓度假酒店

「宮古島希爾頓度假酒店」是希爾頓集團首間進駐沖繩離島的旅宿，距離下地島機場約25分鐘車程，可搭機場交通巴士直達。酒店最大特色是坐擁蔚藍海景和伊良部大橋第一排視野，讓旅客隨時都能感受「宮古藍」的魅力。

酒店全館共有329間客房與套房，客房大小從11坪起跳，房內以織品、藝術品展現宮古藍、自然與代表手工技藝，每間均設有私人陽台。從泳池區則能直達日落沙灘，許多旅人會來此靜靜坐在沙灘欣賞風景，或沿著海線踏浪、玩水。

餐飲方面，館內共有4間餐廳與酒吧。全日餐廳「AZURE」集結宮古島在地食材與多國風味料理，包括在地特色美食「宮古麵」，且早餐能一路吃到下午2點，讓旅客睡飽再用餐。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

2.宮古島瑰麗酒店

「宮古島瑰麗酒店」是島上最頂級的奢華酒店，鄰近砂山沙灘。酒店於2024年開幕，是日本首間瑰麗酒店，在園區腹地內能俯瞰大浦灣，並有通道能直達原始海灘。

酒店由荷蘭知名建築設計師 Piet Boon 設計，秉承瑰麗品牌持之以恆的可持續發展與品牌「 A Sense of Place®」理念，以與自然環境和諧共生的可持續方式建造，如採用珊瑚石等沖繩本土材料，與象徵日本美學的侘寂理念融為一體。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店每間客房都是獨立Villa，並擁有私人泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店內共擁有55間獨立Villa，每間客房都坐擁壯觀的宮古島原始水域美景，還有私人泳池。館內餐廳和酒吧則包括池畔酒吧、全日義大利餐廳、日式料理等國際美食讓旅客能盡情享用宮古和牛、新鮮捕獲的魚類、本土的沖繩清酒等。

▲▼東急宮古島度假飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東急宮古島度假飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島與那霸前賓沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲飯店直通「東洋第一美沙灘」的與那霸前濱沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

3.東急宮古島度假飯店

東急宮古島度假飯店最迷人之處，是走路1分鐘就能到有「東洋第一美沙灘」的「與那霸前濱沙灘」，綿延7公里的沙灘，是享受「宮古藍」最經典的景點，旅客可在此玩水踏浪、漫步沙灘，還能遠眺來間大橋。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 沖繩旅遊 宮古島 宮古島旅遊 星宇航空 亞洲旅遊 國外特色系列 飯店旅館 交通資訊 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【撿回一命】海陸下士遭步槍擊中　涉違軍法鼻包紗布出庭

推薦閱讀

宮古島自由行4種交通比較、飯店攻略

宮古島自由行4種交通比較、飯店攻略

紅豆食府吃到飽3/2回歸

紅豆食府吃到飽3/2回歸

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

5家餐廳2月新入選米其林　新北八里「開心果園」進榜

5家餐廳2月新入選米其林　新北八里「開心果園」進榜

高雄情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓

高雄情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓

特．好喝聯名電影《山羊巔峰》！推3款機能飲品　還能1元加購周邊

特．好喝聯名電影《山羊巔峰》！推3款機能飲品　還能1元加購周邊

16家航空「春節優惠」整理

16家航空「春節優惠」整理

策馬特「車站大街」散策覓食攻略！

策馬特「車站大街」散策覓食攻略！

6米高「RODY跳跳馬」現身新竹燈會

6米高「RODY跳跳馬」現身新竹燈會

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「聚」極鮮海味祭超狂！整條全魚端上桌

台灣燈會「瑪利歐小提燈」明開放預約

百年造船技藝藏在新竹南寮餐廳裡

九族櫻花全線盛開　2/14起夜櫻、火舞祭魔幻登場

台中牛排館最低150元自助吧吃到飽！

奔羊節　別做「兩件事」嚇到羊咩咩

16家航空「春節優惠」整理

鹿港第一市場「8元手工麻糬」攤車！

喔熊2／13現身日月町擔任一日店長

香港40年名店「新東記」首登台

熱門行程

最新新聞更多

宮古島自由行4種交通比較、飯店攻略

紅豆食府吃到飽3/2回歸

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

5家餐廳2月新入選米其林　新北八里「開心果園」進榜

高雄情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓

特．好喝聯名電影《山羊巔峰》！推3款機能飲品　還能1元加購周邊

16家航空「春節優惠」整理

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366