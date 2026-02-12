宮古島自由行4種交通比較、特色飯店攻略　台北、台中都能直飛

▲宮古島下地島代表看海景點「17 END」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

星宇航空「台北－宮古島」航線今（12日）起改為全年度航班，並正式開航，「台中－宮古島」則於明（13日）首航，讓旅客前往沖繩離島旅遊更方便。《ETtoday新聞雲》整理出宮古島航班資訊、島上交通，以及推薦景點、飯店最新攻略，今年計畫造訪的你不妨參考。

▲星宇航空正式開航宮古島直飛航線。（圖／星宇航空提供）

宮古島有「東亞馬爾地夫」美譽，其海水透明度可說是日本之最，漸層琉璃海色與白沙灘，是「宮古藍」最佳寫照，可是日本人最愛的度假地之一。

▲▼宮古島的下地島機場近年重新改裝落成，機能完善。（圖／記者蔡玟君攝）

星宇航空即日起陸續開航台北、台中直飛宮古島航線，每周2個來往班次，最快1個半小時內就能抵達。需注意的是，星宇航空抵達的是宮古島的「下地島機場（SHI）」。下地島機場近年重新改裝，航廈融入宮古藍與熱帶島嶼元素，除了提供旅客搭機來往各地服務外，伴手禮店更展出一系列宮古島限定商品，從零食到工藝品，超值得買回家。

▲下地島機場有機場快線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲下地島機場巴士路線圖。（圖／記者蔡玟君攝）

◆下地島機場交通資訊

下地島機場共有2條機場巴士路線，分別為「宮古下地島機場線（みやこ下地エアポートライナー）」和「宮古下地島機場度假村線（みやこ下地島空港リゾート線）」。

「宮古下地島機場度假村線」每天3班，停靠站點較多，包括渡口之濱、唐吉訶德、市場通，宮古機場，還有宮古島希爾頓酒店、宮古島東急飯店度假村等。搭乘時只接受車上付現金或刷卡，不需額外購票。

「宮古下地島機場線」每天4班，只停6個大站，包括下地島機場、宮古島希爾頓酒店、公設市場前、北小前站和宮古機場，在機場設有售票專區，可使用現金、信用卡、行動支付購票。

▲宮古島最代表景點「與那霸前濱沙灘」，是欣賞「宮古藍」最推薦處。（圖／記者蔡玟君攝）

◆宮古島島上4種交通方式比一比

1.租車

玩宮古島的交通工具有多種選擇，包括租車、公車、包車、使用叫車軟體叫車等，以機動性來說，「租車自駕」最方便，在下地島機場就有租車站。

▲可以包計程車，或App叫車。（示意圖／記者蔡玟君攝）

2.包車

「包車」是另一個島上移動的好選擇。記者實際詢問當地計程車司機，包車1小時為4400日圓（近新台幣905元），可依照需求預訂時間，不過島上司機大部分只會日文，若想預約可請飯店協助打電話至計程車公司預約，採現金付款，包車價格仍以當地提供為準。

當地計程車司機也說，幾乎每位司機都裝有翻譯軟體，若包車過程中有任何需求，可以透過翻譯軟體溝通。包車的另一大好處是不用自己開車，且司機熟門熟路之外，還可能從他們身上發掘出私房景點唷。

3.使用叫車軟體叫車

在宮古島可使用「Uber」和「DiDi」2個叫車軟體，適合當天只有1、2個行程的旅客。記者實測，叫車App「DiDi」操作方便，也可綁定信用卡，免去語言溝通問題。但若一天中想去的行程超過3個，又沒有租車，建議包計程車會更划算。

▲▼宮古島市區的循環巴士。（圖／記者蔡玟君攝）

4.公車

宮古島上也有公車，包括循環巴士「Loop」和一般公車，缺點是班次少、等待時間長，需配合巴士時間移動，機動性較低。

宮古島循環巴士「Loop」以定時定點方式服務，主要巡迴於宮古島市區景點和宮古島機場，全線均一價500日圓，一日票1500日圓，可上車用現金購買，或透過指定App刷卡購票，搭乘詳情可上循環巴士官網（https://miyakoislandbus.com/route.php）查詢停靠站點和時刻表。

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

◆3間宮古島特色飯店推薦

1.宮古島希爾頓度假酒店

「宮古島希爾頓度假酒店」是希爾頓集團首間進駐沖繩離島的旅宿，距離下地島機場約25分鐘車程，可搭機場交通巴士直達。酒店最大特色是坐擁蔚藍海景和伊良部大橋第一排視野，讓旅客隨時都能感受「宮古藍」的魅力。

酒店全館共有329間客房與套房，客房大小從11坪起跳，房內以織品、藝術品展現宮古藍、自然與代表手工技藝，每間均設有私人陽台。從泳池區則能直達日落沙灘，許多旅人會來此靜靜坐在沙灘欣賞風景，或沿著海線踏浪、玩水。

餐飲方面，館內共有4間餐廳與酒吧。全日餐廳「AZURE」集結宮古島在地食材與多國風味料理，包括在地特色美食「宮古麵」，且早餐能一路吃到下午2點，讓旅客睡飽再用餐。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

2.宮古島瑰麗酒店

「宮古島瑰麗酒店」是島上最頂級的奢華酒店，鄰近砂山沙灘。酒店於2024年開幕，是日本首間瑰麗酒店，在園區腹地內能俯瞰大浦灣，並有通道能直達原始海灘。

酒店由荷蘭知名建築設計師 Piet Boon 設計，秉承瑰麗品牌持之以恆的可持續發展與品牌「 A Sense of Place®」理念，以與自然環境和諧共生的可持續方式建造，如採用珊瑚石等沖繩本土材料，與象徵日本美學的侘寂理念融為一體。

▲▼宮古島瑰麗酒店每間客房都是獨立Villa，並擁有私人泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店內共擁有55間獨立Villa，每間客房都坐擁壯觀的宮古島原始水域美景，還有私人泳池。館內餐廳和酒吧則包括池畔酒吧、全日義大利餐廳、日式料理等國際美食讓旅客能盡情享用宮古和牛、新鮮捕獲的魚類、本土的沖繩清酒等。

▲東急宮古島度假飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲飯店直通「東洋第一美沙灘」的與那霸前濱沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

3.東急宮古島度假飯店

東急宮古島度假飯店最迷人之處，是走路1分鐘就能到有「東洋第一美沙灘」的「與那霸前濱沙灘」，綿延7公里的沙灘，是享受「宮古藍」最經典的景點，旅客可在此玩水踏浪、漫步沙灘，還能遠眺來間大橋。

