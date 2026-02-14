親子遊香港必看　迪士尼角色現身街頭、三麗鷗進駐海洋公園

▲香港海洋公園將自2月17日至3月22日推出「海洋公園團園賀年2026」系列活動。（圖／香港海洋公園提供）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接農曆春節，香港2大主題樂園接連推出全新活動，從城市街頭延伸至園區體驗，結合打卡熱點、角色見面會與期間限定優惠，打算去香港玩的民眾不妨列入出遊清單。

▲全新「I Love Hong Kong Disneyland」主題路牌在香港街頭。（圖／香港迪士尼樂園度假區提供）



香港迪士尼樂園度假區

全新「I Love Hong Kong Disneyland」主題路牌在香港街頭，分別位於廣東道、彌敦道、皇后大道中及雪廠街，都能見到迪士尼角色，包括米奇與好友、Duffy與好友、《魔雪奇緣》小白、《優獸大都會》角色及Marvel超級英雄鐵甲奇俠等，旅客在進入樂園前，就能與人氣角色合照打卡。

▲▼鋼牙奇奇與大鼻帝帝穿上灰熊山谷主題服裝；米奇與米妮換上牛仔度假風服飾。（圖／香港迪士尼樂園度假區提供）



部分角色造型更為香港迪士尼獨有設計，例如米奇與米妮換上牛仔度假風服飾，唐老鴨、高飛與布魯托則以夏日旅遊造型亮相，鋼牙奇奇與大鼻帝帝穿上灰熊山谷主題服裝，增添收藏與拍照亮點。雪廠街路牌則以小白為主角，營造冰雪氛圍。

配合農曆新年，香港迪士尼亦將以20周年主題花車參與新春國際匯演之夜，大年初一與旅客同慶佳節。

▲為慶祝美樂蒂50周年及庫洛米出道20周年，高峰樂園更首度公開私密空間。（圖／香港海洋公園提供）

香港海洋公園

香港海洋公園攜手三麗鷗家族推出「蔚藍海洋之旅」，Hello Kitty、大耳狗、美樂蒂、庫洛米、布丁狗及人魚漢頓6大角色化身海洋探險家，打造沉浸式「深海夢幻探險」體驗。

▲6大角色化身海洋探險家，打造沉浸式「深海夢幻探險」體驗。（圖／香港海洋公園提供）



園區亦設有18個互動感應裝置，搭配「遊園探險卡」即可觸發光影與音效特效，提升互動感。為慶祝美樂蒂50周年及庫洛米出道20周年，高峰樂園更首度公開私密空間，設有梳妝枱、復古電視機、霓虹遊戲室等夢幻場景。布丁狗則迎來30周年，將舉辦秘密花園派對。

▲▼6大角色將於海濱樂園及高峰樂園廣場舉行見面會；夜間「光影盛夜-Sanrio characters夢幻慶典」。（圖／香港海洋公園提供）

指定日期內，6大角色將於海濱樂園及高峰樂園廣場舉行見面會；夜間則推出「光影盛夜-Sanrio characters夢幻慶典」，結合水幕與投影效果，於夢幻水都人工湖上演燈光秀，即日起至2月16日及2月23日至28日下午6:30；2月17至22日則在下午7:30登場。

周邊商品同步開賣，包括8吋與4吋絨毛公仔、環保袋、保溫杯等聯名精品。門票方面，海洋公園推出「二人同行」及「三人同行」成人優惠套票，分別為港幣807元與1,131元，優惠下殺7折（2月18至20日、4月4至6日不適用）。