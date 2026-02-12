ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
5家餐廳2月新入選米其林　新北八里「開心果園」進榜

▲開心果園「竹薑苦茶油雞」。（圖／取自八里開心果園美食景觀餐廳臉書）

記者黃士原／台北報導

米其林指南昨日公布2月的新入選名單，台北、新北與高雄共有5家餐廳進榜，有展現拉丁美洲豐富多樣魅力的餐廳、提供馬來西亞肉骨茶風味的店家、位於八里山上平房的台式農家料理、展現時令食材鮮美的壽司店家，以及開立超過40年的家常台菜。

「新入選」餐廳是米其林指南年度發布會之前，評審員在每個月第2個星期三，分享台灣值得推薦的餐廳新名單，這些餐廳有可能會獲得米其林星星、必比登推介以及綠星等獎項。

Fon-Cé

主廚李奧納多・豐塞卡・塞利斯（Leonardo Fonseca Celis，以下稱Leo）來自哥倫比亞，曾在丹麥「NOMA」、哥倫比亞「El」、祕魯「Central」等著名餐廳歷練，也曾待過斯洛維尼亞唯一的米其林三星「Hiša Franko」，2024年則以自由廚師身分開快閃巡迴，足跡遍及倫敦、曼谷、米蘭等城市，去年與MMHG湘樂餐飲集團合作開設Fon-Cé，是一家以當代視角詮釋拉丁美洲料理的餐廳。

Fon-Cé
地址：台北市大安區敦化南路一段233巷15號2樓
電話：02-2711-0528

▲肉骨潘只販售肉骨茶，分為湯和乾燒。（圖／取自肉骨潘臉書）

肉骨潘

老闆來自馬來西亞巴生，店內只販售肉骨茶，分為湯和乾燒，也有不同的豬肉部位和配菜可供選擇。湯品每日以豬骨為基底，加入藥材熬煮3小時以上，味道溫潤。以砂鍋上桌前，會與配料燒至滾燙，讓藥材香氣充分釋放。

肉骨潘
地址：新北市新店區寶安街22號
電話：02-2918-9812

▲位於八里深山的平房內，這裡所用的蔬果來自自家有機農場。（圖／取自米其林指南網站）

開心果園

位於八里深山的平房內，這裡所用的蔬果來自自家有機農場，菜單隨時令更迭，而且烹調上不過度調味，展現台式農家料理的天然美味。招牌菜竹薑苦茶油雞取雞腿肉炸至金黃酥脆，點綴些許苦茶油。

開心果園
地址：新北市八里區荖阡坑路69號
電話：0938-773-867

▲2017年開幕的鮨己越，現在已是高雄一位難求的壽司店。（圖／取自鮨己越臉書）

鮨己越

2017年開幕的鮨己越，現在已是高雄一位難求的壽司店，這裡的食材從日本進口，採無菜單料理呈現，菜色每月更換。這裡前菜多為熟食，壽司以酸度明亮的醋飯，襯托出海鮮的鮮味，最後由玉子燒和台灣紅韻紅茶作結。

鮨己越
地址：高雄市鳳山區文龍路13號
電話：07-780-2333

▲田山餐館（新興）招牌「烏骨雞湯」。（圖／取自米其林指南網站）

田山餐館（新興）

餐廳開立超過40年，提供家常台菜，包括市面上較少見的烏魚腱、魚膘，以及古早味的豆簽湯、芋丸。招牌烏骨雞湯用砂鍋盛載，加入中藥材和米酒熬煮至少4小時，湯頭帶有膠質與香醇的藥材風味，也可加點雞佛、鮑魚等配料。

田山餐館（新興）
地址：高雄市新興區洛陽街67號
電話：07-236-8701

