飛新加坡2138元起！16家航空「春節優惠」整理　最低下殺55折

▲易遊網整理16家航司機票優惠。（圖／易遊網提供）

▲易遊網獨家推出加拿大航空美國、加拿大航線雙人出發再折888元。（圖／易遊網提供）

記者彭懷玉／綜合報導

各大航空公司持續推出促銷，易遊網整理16家航空「春節優惠」，航點遍及日韓、東南亞、港澳大陸及歐洲、紐澳與美加等地，票價最低下殺55折起，出發區間最晚至11月30日。其中，韓亞航空飛首爾來回未稅6,300元起；華航飛曼谷來回含稅7,386元起。

▲▼日本航空。（圖／日本航空提供）

▲日本航空祭出全航線85折起優惠。（圖／日本航空提供）

日本航空祭出全航線85折起優惠，東京來回含稅最低11,390元起、名古屋11,359元起，適合提前布局暑假檔期。想轉往韓國，大韓航空提供折扣碼優惠，釜山來回含稅折後不到8,500元；韓亞航空飛首爾來回未稅6,300元起，4月底前出發再加贈1件23公斤托運行李。

▲易遊網整理16家航司機票優惠。（圖／易遊網提供）

▲▼華航飛曼谷來回含稅7,386元起；機票優惠懶人包。（圖／易遊網提供）

▲易遊網整理16家航司機票優惠。（圖／易遊網提供）

東南亞線則主打高CP值度假。中華航空飛曼谷來回含稅7,386元起、清邁11,428元起；星宇航空飛胡志明市來回含稅6,928元起，峴港10,632元起，鎖定泰國與越南市場。酷航新加坡單程未稅2,138元起，成為廉航亮點。

▲新加坡國家美術館,新加坡旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新加坡。（圖／記者彭懷玉攝）

長程航線方面，加拿大航空推出雙人同行再折888元優惠，布局美加市場；阿聯酋航空針對歐洲、中東、非洲與南美航線祭出8折起，伊斯坦堡來回含稅24,620元起、羅馬27,745元起。想前往南半球，香港航空飛雪梨、墨爾本來回含稅最低約1.6萬元起。

▲易遊網整理16家航司機票優惠。（圖／易遊網提供）

▲▼伊斯坦堡來回含稅24,620元起；香港航空飛雪梨來回含稅最低約1.6萬元起。（圖／易遊網提供）

▲易遊網整理16家航司機票優惠。（圖／易遊網提供）

此外，易遊網也與日本航空、大韓航空、酷航與加拿大航空推出平台限定優惠。春節期間全站單筆滿6,000元，還可登記拿「2026台日棒球國際交流賽」雙人門票。另每周三「機票狂歡日」加碼最高折800元，提供旅客規畫全年旅遊的搶票時機。

而旅遊電商平台KKday即日起至2月28日推出「一馬當先出遊去」促銷活動，祭出全站95折優惠，並主打多項限時好康吸客。包括海外eSIM網卡最低15元起、APP新會員享89折優惠，以及每日線上輪盤抽最高6,666元旅遊金。

活動期間每周精選日本限定行程下殺5折起，囊括賞櫻、賞雪滑雪與親子體驗等熱門主題；同時推出萬元有找的日韓、港澳及東南亞機票選擇，降低出國門檻。若暫無海外旅遊規劃，平台也同步推薦國旅走春商品，包含全台賞櫻景點、溫泉泡湯與人氣展覽體驗。

此外，每周五「台灣日」再加碼，單筆消費滿2,000元可享93折優惠，方便旅客在出國或國內小旅行都能撿便宜。

