礁溪24小時不打烊美人湯！雙人SPA湯屋只要400元

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳品勻

天冷就想泡湯，「源來如池專業泡湯湯屋24小時營業」地處礁溪市中心，24小時營業，這間是宜蘭礁溪少數有「溫泉標章」老字號，半夜也能泡，回字形兩層樓湯屋建築，提供個人湯屋、家庭池和大眾湯池，大眾裸湯不限時120元。

價格
推薦雙人SPA池湯屋2人50分鐘400元、家庭池湯屋可2大2小50分鐘500元，價格實惠；採用洗石子牆面與地板，寬敞大浴池，親子家庭兩大兩小都泡得下。免門票好停車，提供洗髮精沐浴乳與Dyson吹風機可使用，記得自備浴巾。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通怎麼去？
可以在台北捷運「市府站」搭乘葛瑪蘭或首都，在礁溪轉運站下車，步行10分鐘路程。可搭台鐵「礁溪火車站」下車，步行10分鐘抵達。開車前往，店家前方可停放30台汽車，非常方便。礁溪溫泉是目前台灣最親民且方便的熱門泡湯景點，搭火車或公車能輕鬆抵達，從便宜到高級湯屋都有。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

平價湯屋聚集地
湯屋地處礁溪熱鬧商圈，這區很多礁溪老字號湯屋，礁溪平價湯屋都在這區，超級多選擇，礁溪德陽路是全礁溪溫泉飯店密度最高一條街。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲源來如池的圖片，門口左右兩邊，提供半露天座位區，泡湯完可好好休憩。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲映入眼簾，大廳提供木桌木椅，厚實木家具，角落擺放付費按摩椅可使用。

一樓結帳櫃台

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲櫃檯前方，入內直接付款，告知想要的泡湯方式，若沒有帶到浴巾，這裡也有販售，建議自行攜帶。

湯屋價格
提供個人湯屋、家庭池和大眾湯池，礁溪溫泉區裡CP值高泡湯選擇，價格很親民。雙人湯屋2人50分鐘是400元，家庭池湯屋可4人50分鐘500元，每多一人加收100元。不介意的，大眾裸湯不限時120元，男女湯記得戴浴帽。這裡還有提供源來如池越式洗頭，有興趣可洽詢。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

兩層樓回字形的獨立湯屋空間
湯屋分成兩層樓泡湯空間，一樓與二樓空間，二樓得從一樓旁樓梯上樓，整個回字形空間。中間是樹與草地，一間間獨立的湯屋，中間提供開放式一樓的吹頭髮區，泡湯完可來這公共空間吹頭髮。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲每間湯屋都這樣一個門，一個空間，好管理，整個有鐵皮屋天花板，空氣通風，不用擔心不順暢。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲這天被安排在二樓28號雙人spa湯屋，拿著鑰匙前往，泡湯完，鑰匙直接放在湯屋內，不用交去給櫃檯。

雙人SPA池湯屋 2人50分鐘400元
打開門瞬間，一整長條型湯屋，採用洗石子牆面與地板湯池，前方是一整個大石頭浴缸，右手邊規劃淋浴與蓮蓬頭，很寬敞一大間。走傳統古早味的湯屋類型，不是走高檔路線裝潢，非常樸實，與其他間便宜湯屋相比，至少這裡不是只有鐵皮隔間，樑柱應該是鋼筋水泥，建物穩固性好些。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲浴池是洗石子材質，採半下潛式的浴池，沒有扶手但踩踏起來安全，不用擔心地滑。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲附洗髮精與沐浴乳，上頭還有個SPA按鈕。蓮蓬頭洗澡水壓不穩，偏冷水，建議用泡澡的池水來洗澡，熱水很燙。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲牆面上有介紹，這裡是美人湯，無色無味，中性碳酸氫鈉泉，天然溫泉泉水。

湯屋環境
有提供衣服掛勾可掛，旁邊有水盆與刷子，泡澡前可先去洗池子。湯屋內並沒有吹風機，避免危險，雖不方便，但至少安全些，所以去一樓吹頭髮吧。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

空間相當寬敞
不一會，泡湯的溫泉水就滿了，冷熱水的速度很快，大推。溫泉池很寬敞但不深，坐下去水位剛好在心臟以下，不用擔心會淹到自己。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲泡湯水要過三分之二，建議可按下按摩SPA按鈕，可進行按摩，這點很讚。

一家四口泡湯也可以
天冷泡湯實在舒服，泡湯完身體很滑溜，超放鬆的！這裡的池很大，其實兩大兩小一家人來泡湯，其實都很可以，大推。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

▲最後來到一樓中間，美髮部，這裡提供Dyson吹風機使用，頭髮洗完，很快乾。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

評價
這裡真的很超值，「源來如池專業泡湯湯屋24小時營業」價格實惠，整體設計不會太俗氣，輕鬆泡湯，快來規劃宜蘭輕旅行，礁溪溫泉之旅，好好玩。

▲▼源來如池專業泡湯湯屋。

源來如池專業泡湯湯屋

地址：262宜蘭縣礁溪鄉德陽路66巷8號
電話：03－9880210
營業時間：24小時

