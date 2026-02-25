ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

3塊100元！虎林市場神秘黑糖糕每周只賣一天　放冷吃依舊彈牙

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼虎林市場黑糖糕。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

前幾天去虎林市場發現一家只有周三出攤的黑糖糕，一經過就聞到療癒黑糖香氣，總共三種口味，另外還有各種口味的粿，擺攤的阿伯說這是92歲老奶奶做的黑糖糕，阿嬤的黑糖糕怎麼可能不好吃！聽到馬上買了幾塊回家，又香又Q，冷掉吃也好好吃，不過網友說這是批發來的，大家自己判斷吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置、環境
這攤黑糖糕看起來沒有招牌，從永春站路口進去一下就到，看起來的粿跟黑糖糕都很新鮮，光是熱騰騰的香氣就非常吸引人。阿伯的攤位很難不注意到，很多阿姨阿嬤都圍著要買，真的很搶手！

▲▼虎林市場黑糖糕。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼虎林市場黑糖糕。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼虎林市場黑糖糕。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

品項
這次買了三塊黑糖糕100元，口感吃起來不會粉粉的，Q勁十足越咬越香，甜度也不會太高，不管冷的吃熱的吃都很好吃。另外還有草仔粿、南瓜粿，以及整條的黑糖糕。

▲▼虎林市場黑糖糕。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼虎林市場黑糖糕。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

總結
第一次吃阿伯他們家的黑糖糕味道實在是太喜歡了，下次要買草仔粿試試，阿伯說熟客都會固定周三來這裡報到買粿，貨真價實味道跟口感真的棒，阿嬤的手藝值得買來品嚐一下！

虎林市場黑糖糕

地址：台北市信義區松山路348巷14－2號（位於虎林市場內）
營業時間：周三下午黃昏市場

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

►蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場飄香超過30年　焦脆餅皮越嚼越香
►永和黃昏市場周五限定！神秘虱目旗魚丸攤　現做現煮超鮮甜
►內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！香醇豆瓣湯頭回甘不鹹膩

關鍵字： 虎林市場黑糖糕 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

推薦閱讀

義大利老闆親手做！通化夜市正宗提拉米蘇只賣50元　加酒版更香

義大利老闆親手做！通化夜市正宗提拉米蘇只賣50元　加酒版更香

必比登推介、隱身永和菜市場暗巷　55年四川燃麵開到深夜

必比登推介、隱身永和菜市場暗巷　55年四川燃麵開到深夜

新北頂溪站「XL號草莓大福」　大口咬下酸甜水嫩皮薄餡多

新北頂溪站「XL號草莓大福」　大口咬下酸甜水嫩皮薄餡多

壽豐車站旁爆紅甜點！濃郁榴槤千層真材實料　抹茶芭樂意外合拍

壽豐車站旁爆紅甜點！濃郁榴槤千層真材實料　抹茶芭樂意外合拍

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

日月潭最美視角！塔頂恰好立於海拔1000公尺

日月潭最美視角！塔頂恰好立於海拔1000公尺

島語自助餐廳進軍台南

島語自助餐廳進軍台南

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

虎林市場「神秘黑糖糕」每周只賣一天

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

黃仁勳也朝聖過！松江南京限量黑金滷腿扣

清境農場櫻花8成綻放近三年花況最佳

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

島語自助餐廳進軍台南

熱門行程

最新新聞更多

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

日月潭最美視角！塔頂恰好立於海拔1000公尺

島語自助餐廳進軍台南

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

鶯歌美食一日遊必吃清單！

2199元起住桃園高爾夫飯店贈2客早餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366