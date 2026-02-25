3塊100元！虎林市場神秘黑糖糕每周只賣一天　放冷吃依舊彈牙

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

前幾天去虎林市場發現一家只有周三出攤的黑糖糕，一經過就聞到療癒黑糖香氣，總共三種口味，另外還有各種口味的粿，擺攤的阿伯說這是92歲老奶奶做的黑糖糕，阿嬤的黑糖糕怎麼可能不好吃！聽到馬上買了幾塊回家，又香又Q，冷掉吃也好好吃，不過網友說這是批發來的，大家自己判斷吧！

位置、環境

這攤黑糖糕看起來沒有招牌，從永春站路口進去一下就到，看起來的粿跟黑糖糕都很新鮮，光是熱騰騰的香氣就非常吸引人。阿伯的攤位很難不注意到，很多阿姨阿嬤都圍著要買，真的很搶手！

品項

這次買了三塊黑糖糕100元，口感吃起來不會粉粉的，Q勁十足越咬越香，甜度也不會太高，不管冷的吃熱的吃都很好吃。另外還有草仔粿、南瓜粿，以及整條的黑糖糕。

總結

第一次吃阿伯他們家的黑糖糕味道實在是太喜歡了，下次要買草仔粿試試，阿伯說熟客都會固定周三來這裡報到買粿，貨真價實味道跟口感真的棒，阿嬤的手藝值得買來品嚐一下！

虎林市場黑糖糕

地址：台北市信義區松山路348巷14－2號（位於虎林市場內）

營業時間：周三下午黃昏市場

水晶安蹄 不務正業過生活

