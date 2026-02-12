6公尺「RODY跳跳馬」降臨新竹！號誌燈也變身　還有上百隻燈飾

▲2026新竹燈會邀來RODY跳跳馬助陣。（圖／新竹市政府提供）



記者彭懷玉／綜合報導

繼麵包超人裝置掀起一波討論之後，新竹市政府搬進6公尺高的「RODY跳跳馬」作為新竹燈會主燈，將於2月14日晚間6點於東門城點燈揭幕。而中央路、文化街口也設置RODY行人號誌燈，散發可愛又童趣的氛圍，粉絲、親子族別錯過。

▲6公尺高的「RODY跳跳馬」矗立東門城廣場。（圖／新竹市政府提供）



「2026新竹過好年－RODY跳跳迎新年」主燈設置於東門城廣場，展區範圍涵蓋東門城、護城河親水公園及新竹公園，並在舊城區街區布置100隻RODY燈飾，串聯歷史地標與城市記憶。展區周邊中央路與文化街口也設置RODY行人號誌燈，紅燈為站立造型、綠燈則呈現跳躍動態，為燈會增添趣味亮點。

▲▼中央路與文化街口設置RODY行人號誌燈，紅燈為站立造型、綠燈則呈現跳躍動態。（圖／新竹市政府提供）



城銷處補充，2026新竹過好年將於本周六晚間6點點燈，展區規劃1座主燈及8組特色燈組，讓民眾在漫步城市街區的同時，探索不同角落的燈光驚喜。

2月14日開幕當天適逢西洋情人節，於現場打卡上傳即可換取「小鵲幸×舊振南」聯名車輪餅，限量100個，送完為止；同時設置情人節RODY打卡牆，供情侶與親子合影留念。

燈會期間活動內容豐富，2月27日將舉辦元宵晚會，規劃手作植栽、RODY熱壓縮片吊飾及RODY版畫等體驗活動，每日限量300個名額，已開放報名。

▲打卡上傳社群即可換取「小鵲幸×舊振南」聯名車輪餅，後續還有手作體驗。（圖／新竹市政府提供）



此外，燈會也推出限量RODY小提燈發放活動，2月27日下午5點半、2月28日及3月1日下午3點，由新竹市長高虹安於晶品城人行道前發放，數量有限、送完為止。

高虹安表示，今年燈會以「RODY跳跳馬」為主角，象徵新竹持續向前、為目標累積能量的城市精神。市府將RODY元素延伸至行人號誌等交通設施，融入城市街景，在提升辨識度與行人安全意識之餘，為日常風景增添趣味與溫度。

2026新竹過好年-RODY跳跳迎新年

活動日期：2月14日-3月8日

活動地點：新竹東門城、護城河親水公園、新竹公園