ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

6公尺「RODY跳跳馬」降臨新竹！號誌燈也變身　還有上百隻燈飾

▲2026新竹過好年-RODY跳跳迎新年。（圖／新竹市政府提供）

▲2026新竹燈會邀來RODY跳跳馬助陣。（圖／新竹市政府提供）

記者彭懷玉／綜合報導

繼麵包超人裝置掀起一波討論之後，新竹市政府搬進6公尺高的「RODY跳跳馬」作為新竹燈會主燈，將於2月14日晚間6點於東門城點燈揭幕。而中央路、文化街口也設置RODY行人號誌燈，散發可愛又童趣的氛圍，粉絲、親子族別錯過。

▲2026新竹過好年-RODY跳跳迎新年。（圖／新竹市政府提供）

▲6公尺高的「RODY跳跳馬」矗立東門城廣場。（圖／新竹市政府提供）

「2026新竹過好年－RODY跳跳迎新年」主燈設置於東門城廣場，展區範圍涵蓋東門城、護城河親水公園及新竹公園，並在舊城區街區布置100隻RODY燈飾，串聯歷史地標與城市記憶。展區周邊中央路與文化街口也設置RODY行人號誌燈，紅燈為站立造型、綠燈則呈現跳躍動態，為燈會增添趣味亮點。

▲2026新竹過好年-RODY跳跳迎新年。（圖／新竹市政府提供）

▲▼中央路與文化街口設置RODY行人號誌燈，紅燈為站立造型、綠燈則呈現跳躍動態。（圖／新竹市政府提供）

▲2026新竹過好年-RODY跳跳迎新年。（圖／新竹市政府提供）

城銷處補充，2026新竹過好年將於本周六晚間6點點燈，展區規劃1座主燈及8組特色燈組，讓民眾在漫步城市街區的同時，探索不同角落的燈光驚喜。

2月14日開幕當天適逢西洋情人節，於現場打卡上傳即可換取「小鵲幸×舊振南」聯名車輪餅，限量100個，送完為止；同時設置情人節RODY打卡牆，供情侶與親子合影留念。

燈會期間活動內容豐富，2月27日將舉辦元宵晚會，規劃手作植栽、RODY熱壓縮片吊飾及RODY版畫等體驗活動，每日限量300個名額，已開放報名。

▲2026新竹過好年-RODY跳跳迎新年。（圖／新竹市政府提供）

▲打卡上傳社群即可換取「小鵲幸×舊振南」聯名車輪餅，後續還有手作體驗。（圖／新竹市政府提供）

此外，燈會也推出限量RODY小提燈發放活動，2月27日下午5點半、2月28日及3月1日下午3點，由新竹市長高虹安於晶品城人行道前發放，數量有限、送完為止。

高虹安表示，今年燈會以「RODY跳跳馬」為主角，象徵新竹持續向前、為目標累積能量的城市精神。市府將RODY元素延伸至行人號誌等交通設施，融入城市街景，在提升辨識度與行人安全意識之餘，為日常風景增添趣味與溫度。

2026新竹過好年-RODY跳跳迎新年
活動日期：2月14日-3月8日
活動地點：新竹東門城、護城河親水公園、新竹公園

關鍵字： 新竹旅遊 2026新竹過好年-RODY跳跳迎新年 新竹燈會

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【看熱鬧不怕事大】羅東夜市爆發衝突！一群人圍觀卻反被萌翻XD

推薦閱讀

宮古島自由行4種交通比較、飯店攻略

宮古島自由行4種交通比較、飯店攻略

紅豆食府吃到飽3/2回歸

紅豆食府吃到飽3/2回歸

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

5家餐廳2月新入選米其林　新北八里「開心果園」進榜

5家餐廳2月新入選米其林　新北八里「開心果園」進榜

高雄情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓

高雄情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓

特．好喝聯名電影《山羊巔峰》！推3款機能飲品　還能1元加購周邊

特．好喝聯名電影《山羊巔峰》！推3款機能飲品　還能1元加購周邊

16家航空「春節優惠」整理

16家航空「春節優惠」整理

策馬特「車站大街」散策覓食攻略！

策馬特「車站大街」散策覓食攻略！

6米高「RODY跳跳馬」現身新竹燈會

6米高「RODY跳跳馬」現身新竹燈會

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「聚」極鮮海味祭超狂！整條全魚端上桌

台灣燈會「瑪利歐小提燈」明開放預約

百年造船技藝藏在新竹南寮餐廳裡

九族櫻花全線盛開　2/14起夜櫻、火舞祭魔幻登場

台中牛排館最低150元自助吧吃到飽！

奔羊節　別做「兩件事」嚇到羊咩咩

16家航空「春節優惠」整理

鹿港第一市場「8元手工麻糬」攤車！

喔熊2／13現身日月町擔任一日店長

香港40年名店「新東記」首登台

熱門行程

最新新聞更多

宮古島自由行4種交通比較、飯店攻略

紅豆食府吃到飽3/2回歸

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

5家餐廳2月新入選米其林　新北八里「開心果園」進榜

高雄情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓

特．好喝聯名電影《山羊巔峰》！推3款機能飲品　還能1元加購周邊

16家航空「春節優惠」整理

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366