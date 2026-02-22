信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！一周只開3天、Google地圖也找不到

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻
虎林市場每天都會有不一樣的美食，這次周六去逛市場，發現一家排隊美食，每周三天的「阿富菜尾湯」，排隊的阿公阿嬤很多，雖說平常沒有很愛菜尾湯，不過對這攤實在太好奇了。老闆準備了十幾桶菜尾湯，很快就賣得空空的，配料超豐富，一碗滿滿都是料，湯可以另外包，回家自己再加熱吃，淋上一點烏醋超好吃！
位置｜環境
攤位小小的，在Google Maps上找不到資料，不過隔壁攤是在賣火鍋料的，排隊就排在小小的通道上，要小心不要擋到隔壁攤位。老闆一人作業，排隊人雖多但是速度很快，一碗一碗舀，光是看一鍋滿滿的料就覺得超值，排隊的客人還有說老闆是從宜蘭過來的！
品項
菜尾湯一碗120元，扁魚熬的湯頭，配料非常多，像是豬皮、肉羹、魚丸、金針菇、黑木耳、鵪鶉蛋、筍子、蘿蔔、蟹肉棒，認得出來的有這一些，紙碗內其實滿滿的都是料沒什麼湯，可以跟老闆說要湯，老闆會再給上一包湯底喔，不然真的料太多沒湯啦！
用餐心得
回家單吃可能會覺得偏油了些，因為豬皮加得很多，建議可以再加點湯或是蔬菜吃起來更健康！「阿富菜尾湯」一周只有三天，其他時間可能在別的市場擺攤吧！遇到可以買一碗吃一下，真材實料太豐富啦！
阿富菜尾湯
地址：台北市信義區松山路348巷14－2號（位於虎林市場內）
營業時間：周二、周五至周六下午
