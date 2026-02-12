ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
香港40年名店「新東記」首登台　20種湯底可選、皮蛋香菜超特別

▲香港40年名店「新東記」首登台　20種湯底可選、皮蛋香菜超特別。（圖／記者黃士原攝）

▲香港40年名店「新東記」首登台。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

擁有40多年歷史的香港火鍋「新東記」去年10月底登台，餐廳地點落腳台北市大直區，除了提供超過20種湯底選擇，還有各式手工雲吞、餃子，牛肉則由師傅依照肌理紋路手工切製，精準控制厚薄，讓涮煮後的肉片柔嫩多汁。

1983年開業的「新東記」，從香港山林道的家庭式火鍋店出發，一路飄香到加拿大、新加坡，去年10月底正式登台，餐廳地點落腳台北市大直區、前米其林二星餐廳RAW（已歇業）的樓上。第二代經營者Jason說，台灣人對火鍋有著近乎浪漫的熱愛，他希望能讓大家嚐到最正宗的港式風味。

▲香港40年名店「新東記」首登台　20種湯底可選、皮蛋香菜超特別。（圖／記者黃士原攝）

▲新東記提供超過20種湯底選擇，圖為麻辣湯底、皮蛋香菜湯底。（圖／記者黃士原攝）

▲香港40年名店「新東記」首登台　20種湯底可選、皮蛋香菜超特別。（圖／記者黃士原攝）

▲手工雲吞。（圖／記者黃士原攝）

▲香港40年名店「新東記」首登台　20種湯底可選、皮蛋香菜超特別。（圖／記者黃士原攝）

▲手工餃子。（圖／記者黃士原攝）

新東記以經典港式火鍋聞名，其湯底選用牛、豬、雞骨等新鮮食材慢火細熬10小時，提供超過20種湯底，招牌沙嗲湯底香濃卻不膩，入口後帶有香料與花生交織的深層香氣，而皮蛋香菜則清香開胃、口感層次分明。

為了讓台灣食客嚐到與香港高度還原的湯頭，新東記特地為全店安裝「軟水系統」。Jason坦言，水是火鍋靈魂的根本，香港水質較軟、礦物質含量低，能更好地釋放食材鮮味；若用台灣的硬水熬湯，風味會變得渾濁不純。

▲香港40年名店「新東記」首登台　20種湯底可選、皮蛋香菜超特別。（圖／記者黃士原攝）

▲手工切製的美國牛小排。（圖／記者黃士原攝）

▲香港40年名店「新東記」首登台　20種湯底可選、皮蛋香菜超特別。（圖／記者黃士原攝）

▲龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

除了湯底，新東記每一片牛肉都由師傅依照肌理紋路手工切製，厚薄精準控制，讓涮煮後的肉片柔嫩多汁、不帶韌性。活海鮮更是另一亮點，龍蝦、鮑魚、蝦蟹都暫時養在水族箱裡，點餐後再現撈上桌，而剩餘食材如蝦殼、蝦頭等，也可依客人喜好再製成粥品、湯品或椒鹽料理。

▲香港40年名店「新東記」首登台　20種湯底可選、皮蛋香菜超特別。（圖／記者黃士原攝）

▲醬料車。（圖／記者黃士原攝）

▲香港40年名店「新東記」首登台　20種湯底可選、皮蛋香菜超特別。（圖／記者黃士原攝）

▲針對農曆春節，新東記也有外帶年菜套餐（8-10份量）。（圖／記者黃士原攝）

店內的「醬料車」是許多饕客最期待的橋段，放著10多款特製醬與配料的推車到桌邊，最上層是祖傳沙爹醬、豆腐乳醬及胡麻醬，底下則有辣椒、蔥花、花生、醬油等，民眾可依喜好自行調配。為了讓涮好的食材不再泡湯水，新東記使用特製「瀝湯隔碗」，另備有「大容量醬料碗」，讓客人能一次調足喜歡的份量。

▲民生輝轉型改賣麻辣鍋，主打「連湯底都能喝」。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於延吉街巷弄內的「民生輝牛肉鍋」，由富錦樹創辦人吳羽傑於2023年所開設，由於生意不佳，去年底改賣麻辣鍋，主打「連湯都能喝的麻辣鍋」，湯底使用10多種辛香料、四川大紅袍及牛骨慢火熬煮8小時，風味走向偏甜辣、溫潤柔和，麻香與辣感和諧共存，不嗆喉、不燥口，現場可依需求隨時調整辣度。

民生輝麻辣鍋菜單也同步升級（以單點為主），除了原本的溫體牛肉，還供應日本鹿兒島A5和牛、美國無骨牛小排、澳洲和牛、紐西蘭小羔羊、台灣梅花豬，以及各式火鍋配料、蔬菜、海鮮，若再加上熱炒菜色，品項多達90多種。其中「白灼肥腸」是吳羽傑推薦必點，採用少見的白滷工法，不加醬油、色澤淺白，以高湯為基底，搭配主廚祕方香料輕滷入味。
 

關鍵字： 美食雲 香港美食 新東記 香港火鍋

高金案偵辦

