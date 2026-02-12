北市情人節住房懶人包　國聯101景觀房5299起、晶華贈6吋草莓蛋糕

▲國聯大飯店情人月可加購2000元享勞斯萊斯接送服務。（圖／國聯大飯店提供）



過年連假第一天適逢西洋情人節，台北多家飯店接連推出期間限定住房專案，從高空景觀客房、贈名店甜點，到行政酒廊與頂級SPA體驗都有。其中，最低5,299元起就能住進101景觀房享翌日早餐，為情侶打造不同風格的浪漫假期。

▲▼台北萬豪天際景觀客房；20樓INGE'S Bar & Grill。（圖／萬豪酒店提供）



台北萬豪酒店

位於台北大直的萬豪酒店主打「可可假期．一泊二食」，入住天際景觀客房，可在房內飽覽台北101與城市天際線，並享用被譽為「巧克力界愛馬仕」的法芙娜巧克力雙人下午茶，以及翌日自助式早餐。專案每晚9,999元+15.5%起，即日起開放預訂至4月27日，入住到4月30日止，期間平假日適用。

▲晶華規劃「莓好情人假期」住房專案，入住即可獲得晶華獨家引進的KITCHEN 205「經典草莓園蛋糕」。（圖／晶華酒店提供）



台北晶華酒店

台北晶華酒店推出「莓好情人假期」，兩人成行每晚8,700元＋15.5%起，入住可獲迎賓小熊，隔日享用早餐，退房時再帶回韓國人氣KITCHEN 205六吋草莓蛋糕，結合住宿與甜點儀式感，為情人節增添甜蜜回憶。

▲▼國聯飯店祭出「情人月住房專案」，5,299元起入住豪華101景觀客房，含板石自助式早餐。（圖／國聯大飯店提供）







國聯大飯店

位於台北大巨蛋對面的國聯飯店則祭出「情人月住房專案」，5,299元起入住豪華101景觀客房，含板石自助式早餐。另可加購勞斯萊斯接送與香檳服務，營造高規格約會體驗；續住第二晚含早餐可折抵1,314元，讓甜蜜假期更具彈性。

▲台北漢來大飯店攜手瑞士保養品牌VALMONT，推出限量30間的「雙人奢寵．舒活住房專案」。（圖／漢來大飯店提供）



台北漢來大飯店

坐落於南港區的台北漢來大飯店，攜手瑞士保養品牌VALMONT，推出限量30間的「雙人奢寵．舒活住房專案」，雙人入住行政豪華套房18,888元起，結合價值逾萬元的SPA療程、行政酒廊禮遇及雙人島語自助早餐，活動至3月14日止。



台北士林萬麗酒店

士林官邸附近的台北士林萬麗酒店，則將浪漫檔期延長，「甜寵情人節住房專案」中，雙人入住萬麗套房13,860元起，主打頂級和牛、活鮑魚、龍蝦與北海道干貝等餐飲內容，並享行政酒廊Happy Hour禮遇，入住期間為2月14日至3月14日。

